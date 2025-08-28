Estados Unidos

Clima en Texas: conoce el estado del tiempo para San Antonio para mañana jueves 28 de agosto

Conocer las condiciones meteorológicas de las próximas horas puede hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

Por Ricardo Piña

El clima en San Antonio,
El clima en San Antonio, Texas, es subtropical húmedo (clasificación Köppen: Cfa), caracterizado por veranos calurosos y húmedos, inviernos suaves y una transición clara entre estaciones. Foto: Wikimedia

Conocer el estado del tiempo en tu ciudad, resulta de suma importancia para desarrollar tus actividades de manera más segura, además, te permite prevenir que el clima te tome por sorpresa, eligiendo la vestimenta adecuada para tu día a día.

A causa del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más comunes lo que ocasiona que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del clima para mañana en la ciudad de San Antonio, Texas, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

El clima durante el día y por la noche

Se esper que por la
Se esper que por la noche el cielo esté despejado con pocas probabilidades de lluvia. (Foto: Wikimedia)

Se espera que la temperatura sea mayormente clara, con un mínimo alrededor de 76 grados Fahrenheit (24 grados Celsius).

El viento soplará desde el sur a una velocidad de aproximadamente 5 millas por hora (8 kilómetros por hora).

Se espera un 30% de probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas después de la 1 p.m. Mayormente soleado, con una temperatura máxima cercana a 98 grados Fahrenheit (37 grados Celsius). Los índices de calor podrían alcanzar hasta 109 grados Fahrenheit (43 grados Celsius). Habrá un viento del sur suroeste alrededor de 5 mph (8 km/h).

La información sobre el pronóstico del clima en San Antonio, Texas, está actualizada al corte del 27 de agosto 6:51 pm CDT .

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

La variedad de climas en Estados Unidos

Al ser un país grande, Estados Unidos cuenta con una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

San Antonio se caracteriza por
San Antonio se caracteriza por un clima más semiárido. (AP)

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

