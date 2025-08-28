Estados Unidos

Las últimas previsiones para Nueva York: temperatura, lluvias y viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Por Infobae Noticias

La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, esta es la predicción para las próximas horas de este jueves en Nueva York, EEUU.

El tiempo para este jueves en Nueva York alcanzará los 25 grados, mientras que la temperatura mínima será de 19 grados. El pronóstico del índice de los rayos UV es de 7.

En cuanto a la lluvia, la previsión de precipitaciones para dicha ciudad será del 2%, con una nubosidad del 39%, durante el día; y del 25%, con una nubosidad del 86%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 13 kilómetros por hora en el día y los 9 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Nueva York (Imagen ilustrativa Infobae)

Nueva York es la ciudad más poblada de Estados Unidos y una de las más habitadas en el mundo, ubicada en el estado con el mismo nombre en la costa del Océano Atlántico, al noreste del país estadounidense.

En la ciudad neoyorquina el estado del tiempo es principalmente continental húmedo, con inviernos muy fríos, veranos calurosos y lluvias moderadas que caen durante todo el año, que se vuelven en tormentas durante el verano y nevadas en invierno.

Sin embargo, la cercanía de Nueva York con la costa atlántica ayuda a que los inviernos no sean tan fríos, ni los veranos tan fuertes.

El frío y las lluvias constantes generan la caída de nueve durante el invierno.

Los meses con la temperatura más baja son en entre diciembre y marzo, mientras que la temperatura más alta se registra entre julio y agosto.

(Reuters)
(Reuters)

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Al ocupar una gran extensión de territorio, Estados Unidos posee de una gran variedad de climas, prácticamente todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más importante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y en nieve a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

