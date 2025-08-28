Funcionario electoral de Carolina del Norte renunció tras ser arrestado por poner drogas en el helado de sus nietas

Los helados fueron el alimento implicado en la identificación de sustancias controladas durante la investigación policial. (Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente de la Junta Electoral del Condado de Surry, James Yokeley Jr., renunció a su cargo tras ser arrestado por presuntamente introducir drogas ilícitas en helados consumidos por sus nietas, según informó CBS News. El incidente ocurrió el 8 de agosto en el condado de Surry, Carolina del Norte, y fue reportado a las autoridades cuando Yokeley, de 66 años, pidió ayuda a un oficial en una estación de servicio. En ese momento, alertó que dos de sus nietas, de quienes no trascendió la identidad, habían encontrado pastillas dentro de los helados que acababan de adquirir en una sucursal de la cadena Dairy Queen cercana.

La policía de Wilmington indicó que las menores, bajo tutela de Yokeley durante ese fin de semana, no llegaron a consumir ninguno de los comprimidos. Tras los hechos, se realizaron pruebas preliminares que identificaron las sustancias como narcóticos ilegales. Una orden judicial revisada por WGHP, afiliada regional de Fox, detalló después que los comprimidos encontrados en los helados contenían MDMA y cocaína. Las autoridades comenzaron una investigación basada en el testimonio de Yokeley y en registros de video que supuestamente lo muestran colocando las sustancias en los postres.

De acuerdo con el comunicado difundido por el Departamento de Policía de Wilmington y recogido en CBS News, la investigación sigue en curso y hasta el momento no se ha revelado ningún posible móvil detrás de la acción. La cobertura de WGHP consignó que Yokeley era el tutor de las menores durante el incidente y que la colaboración con la policía fue inmediata después de que las niñas detectaran las pastillas en los alimentos antes de ingerirlos.

La cadena de hechos: desde la denuncia hasta la detención de James Yokeley Jr.

El episodio se desarrolló el 8 de agosto, cuando Yokeley se acercó, visiblemente afectado, a la estación de servicio Sheetz en Surry County. En ese lugar, relató al agente la situación y solicitó intervención policial. Los procedimientos preliminares incluyeron el análisis de los comprimidos recuperados de los envases de helado y el posterior aseguramiento de los elementos como evidencia. Posteriormente, la policía accedió a material videográfico que, según las autoridades, muestra imágenes del propio Yokeley colocando las pastillas en el helado.

Según la información publicada por CBS News, los investigadores consideran clave el material audiovisual recogido en la sucursal de Dairy Queen y en inmediaciones donde se llevó a cabo la compra y consumo de los alimentos. No obstante, el reporte policial dejó claro que no se han registrado incidentes similares asociados a la misma sucursal.

James Yokeley Jr., expresidente de la Junta Electoral del Condado de Surry, tras su arresto en Carolina del Norte. (Crédito: Wilmington Police Department)

Cargos judiciales y medidas adoptadas tras el arresto

Después de la identificación y aseguramiento de las sustancias ilegales, el Departamento de Policía de Wilmington procedió con la detención de Yokeley. Entre las acusaciones formales figuran la contaminación intencional de alimentos o bebidas con una sustancia controlada—delito tipificado en las leyes locales—, así como abuso infantil grave y posesión de narcóticos de la Lista I. Tras su arresto, las autoridades trasladaron a Yokeley al Centro de Detención del Condado de New Hanover, donde quedó bajo custodia y posteriormente obtuvo su liberación al abonar una fianza de 100.000 dólares.

El registro judicial, según WGHP, señala que la posesión de MDMA y cocaína se considera una falta grave bajo la legislación estatal y federal. Las audiencias judiciales relacionadas con los cargos imputados estaban programadas para semanas posteriores al arresto. Por el momento, las autoridades no han proporcionado detalles acerca de las posibles motivaciones detrás del acto ni de la evolución emocional o psicológica de las víctimas menores de edad.

Renuncia al cargo y reacción institucional ante el caso

Antes del arresto, Yokeley había sido designado en junio como presidente de la Junta Electoral del Condado de Surry, institución de la que era miembro desde 2023. Tras la difusión del caso y los reclamos crecientes para su dimisión, la Junta Estatal de Elecciones confirmó que la renuncia se formalizó el jueves 14 de agosto.

En su carta de renuncia, reproducida por CBS News, Yokeley expresó: “Sigo confiando en la oración en que seré exonerado de todas las acusaciones formuladas en mi contra”. Las instituciones electorales del estado aseguraron que continúan revisando los procedimientos internos y colaboran con las autoridades para esclarecer el incidente.

La investigación por parte del Departamento de Policía de Wilmington y las autoridades judiciales permanecía activa al cierre de este informe, sin novedades sobre posibles vínculos adicionales o la participación de terceras personas asociadas a los hechos.