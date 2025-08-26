Estos son los temas que están de moda hoy en Apple Estados Unidos

Estos son los 10 títulos que todos los usuarios están buscando en Apple. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público estadounidense.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lo favorito de los escuchas

1. Golden

HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast

El sencillo más reciente de HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast ya se vislumbra como un nuevo clásico. Golden entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

2. What I Want

Morgan Wallen y Tate McRae

What I Want de Morgan Wallen y Tate McRae se mantiene en segundo lugar.

3. Burning Blue

Mariah the Scientist

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Mariah the Scientist. Quizás por esto es que Burning Blue debuta en el ranking directamente en la tercera posición.

4. Soda Pop

Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee y KPop Demon Hunters Cast

Soda Pop se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee y KPop Demon Hunters Cast está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

5. Just In Case

Morgan Wallen

La nueva producción de Morgan Wallen se vende como pan caliente. Pasa del puesto 7 de ayer al 5 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

6. I'm The Problem

Morgan Wallen

Con una diferencia positiva de 2, I'm The Problem de Morgan Wallen sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición sexta. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

7. Your Idol

Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee y KPop Demon Hunters Cast

Cosechar éxitos es sinónimo de Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee y KPop Demon Hunters Cast. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Your Idol, debute en la séptima posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

8. It Depends (feat. Bryson Tiller)

Chris Brown

It Depends (feat. Bryson Tiller) de Chris Brown va en descenso: ya llega al octavo lugar. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 5.

9. Is It a Crime

Mariah the Scientist y Kali Uchis

Is It a Crime se ubica en el noveno lugar, tras haber estado ayer en el puesto número 10. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Mariah the Scientist y Kali Uchis.

10. How It’s Done

HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast

How It’s Done de HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast se ubica en la décima posición. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music significa más del 6% de ganancias a la empresa

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Stephen Lam)

La plataforma continúa consolidándose como uno de los servicios de streaming más relevantes del mercado mundial. Durante 2024, por ejemplo,llegó los 98,2 millones de suscriptores, lo que representa un incremento de 8,4 millones con respecto al año anterior, una tendencia ascendente que refleja la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ingresos que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.