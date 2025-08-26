Estados Unidos

Clima: las temperaturas que predominarán este 26 de agosto en Houston

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Por Infobae Noticias

Guardar
La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

Antes de salir a tu destino, conoce el pronóstico del clima en Houston para las siguientes horas en este martes 26 de agosto.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 34 grados, la previsión de lluvia será del 55%, con una nubosidad del 29%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 24 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se pronostica que lleguen a un nivel de hasta 10.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 24 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 80%, con una nubosidad del 27%, mientras que las ráfagas de viento serán de 18 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Houston (Imagen ilustrativa Infobae)

Houston es una de las ciudades más pobladas de Estados Unidos, ubicada al sur de Texas cerca de la costa del Golfo de México.

El clima en esta ciudad estadounidense es principalmente tropical, con el subtipo monzónico, es decir, es cálido todo el año, con una estación seca corta y una predominantemente temporada de precipitaciones.

Las temperaturas más altas se hacen presentes entre agosto y septiembre, donde ronda los 40 grados; en contraste es en enero y diciembre cuando el clima frío predomina.

En tanto, el mes con más lluvias regularmente es en junio o en octubre.

(Reuters)
(Reuters)

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

Al ser un país grande, Estados Unidos registra de una enorme variedad de climas, prácticamente todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos grandes climas: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más importante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se vuelven tormentas durante el verano y en nieve a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

ClimaHoustonestados-unidos-noticiasclima eeuuEstados UnidosNoticias

Últimas Noticias

EEUU: las predicciones del tiempo en Dallas este 26 de agosto

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

EEUU: las predicciones del tiempo

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Miami

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Adiós a la incertidumbre, conoce

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Washington D. C.

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Adiós a la incertidumbre, conoce

Una imponente tormenta de arena azotó Phoenix y dejó a miles de personas sin electricidad

El fenómeno natural provocó la interrupción temporal de vuelos en el aeropuerto internacional de la ciudad, redujo la visibilidad y generó congestión en las principales autopistas de la región

Una imponente tormenta de arena

Aviones de combate estadounidenses interceptaron una aeronave de vigilancia rusa cerca de Alaska

El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte aseguró que mantiene activa una red de defensa escalonada para rastrear aeronaves extranjeras y tomar medidas ante posibles amenazas

Aviones de combate estadounidenses interceptaron
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo prevenir la presencia de

Cómo prevenir la presencia de alacranes en casa

Para qué sirve la citronela líquida y cómo usarla de repelente de insectos

Discutirán hoy el futuro del jury contra Julieta Makintach, la jueza del escándalo en el caso Maradona

Apuñalaron a un adolescente en una pelea callejera en Santa Fe e investigan si forma parte de una banda delictiva

Murió un joven piloto tras un brutal accidente en una carrera de motos en Santiago del Estero

INFOBAE AMÉRICA
Seis hombres vivos comparten el

Seis hombres vivos comparten el ADN de Leonardo da Vinci: la genética y una nueva ruta para develar el misterio de su tumba

Su muerte parecía un accidente, pero años después el estudio de su cerebro reveló que había sido asesinada

El misterio de los reptiles que sobreviven en un ambiente altamente tóxico

El Vaticano expresó su asombro por la violencia en Gaza y pidió soluciones reales a la crisis humanitaria

Protestas y cortes de rutas sacuden Israel en demanda de un alto el fuego y la pronta liberación de los rehenes

TELESHOW
La deslumbrante actuación de Alan

La deslumbrante actuación de Alan Lez en La Voz Argentina con un hit de Michael Jackson: “Lo transformaste en magia”

Quiénes fueron los participantes de La Voz Argentina salvados por Lali Espósito y quiénes esperan la definición del público

Adabel Guerrero adelantó cómo será su jugada participación en En el barro: “No quiero que mi marido me vea”

El lujoso collar de diamantes que Nicki Nicole usó en su cumpleaños ¿regalo de Lamine Yamal?

Quién es Martín Migueles, el polémico vecino de Wanda Nara con el que estaría saliendo: “Tiene una puntería para los tipos”