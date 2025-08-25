Velocidad salvaje lidera las producciones más populares de Hulu en Estados Unidos para engancharse este día

Las mejores producciones en Hulu EEUU para engancharse hoy mismo. (Captura de pantalla del Tráiler Oficial)

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Hulu ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares, de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Las producciones más populares de Hulu Estados Unidos

1. Velocidad salvaje (Eenie Meanie)

"Velocidad salvaje", encabeza el top 15 de las mejores producciones que puedes ver en Hulu EEUU. (Captura de pantalla del Tráiler Oficial)

Velocidad salvaje, un irreverente thriller de ritmo frenético, cuenta la historia de una mujer que, en su adolescencia, fue conductora de huidas en coche y que en el presente se ve obligada a revivir su desagradable pasado cuando un antiguo jefe le brinda la oportunidad de salvar la vida de su exnovio, quien nunca ha sido de fiar. La conductora está escrita y dirigida por Shawn Simmons y protagonizada por Samara Weaving en el papel principal de Edie, también conocida como Eenie Meanie.

2. Pasarela a la Fama

"Pasarela a la fama", se mete en el segundo lugar del ranking. (Captura de pantalla del Tráiler Oficial)

Heidi Klum presenta el concurso más despiadado del mundo, en el que un grupo de jóvenes diseñadores competirán entre sí para ganarse a la industria de la moda con sus creaciones.

3. Alien: Earth

"Alien: Earth", cuya historia pertenece al universo creado por Ridely Scott, se coloca en el tercer sitio del listado. (Disney Plus)

Cuando una misteriosa nave se estrella contra la Tierra, una joven y un variopinto grupo de soldados tácticos hacen un fatídico hallazgo que los pone cara a cara con la mayor amenaza del planeta. El equipo de rescate busca supervivientes entre los restos de la colisión y se topa con una forma de vida depredadora que levanta más misterios y miedos de los que cabría imaginarse. Debido a esta nueva amenaza, el equipo deberá luchar por sobrevivir. Lo que decidan hacer con este descubrimiento podría cambiar el planeta Tierra tal y como lo conocen.

4. Amanda Knox: Una historia retorcida (The Twisted Tale of Amanda Knox)

Protagonizada por Grace Van Patten, "Amanda Knox: Una historia retorcida", se pone en el cuarto lugar del ranking. (Captura de pantalla del tráiler oficial)

Miniserie inspirada en la historia de cómo Amanda Knox fue condenada injustamente por el trágico asesinato de su compañera de piso, Meredith Kercher y su lucha para recuperar la libertad.

5. Infierno en el pantano (The Bayou)

"Infierno en el pantano se coloca en la quinta posición del top. (Captura de pantalla del Tráiler Oficial)

Las vacaciones de la recién graduada Kyle y sus amigos se convierten en desastre cuando escapan de un accidente de avión en el desolado e infame Bayou de Luisiana. Allí descubren que hay algo mucho más peligroso acechando en las aguas.

6. Hospital General

Con 53 años al aire "Hospital General" se coloca en la sexta posición del ranking de Hulu en Estadios Unidos. (Disney)

‘Hospital General’ ha cumplido ya 53 años en antena y ha superado los 13.523 episodios. La trama de esta ‘soap opera’ se centra en la vida de los habitantes de Port Charles y en el hospital de la ciudad, donde las historias giran en torno a los romances, intrigas y secretos más rocambolescos.

7. John Wick 4

La cuarta entrega de John Wick, se mantiene como una de las favoritas y está en el séptimo sitio del top. (Captura de pantalla del tráiler oficial)

John Wick descubre un camino para derrotar a la Alta Mesa. Pero para poder ganar su libertad, Wick deberá enfrentarse a un nuevo rival con poderosas alianzas en todo el mundo, capaz de convertir a viejos amigos en enemigos.

8. Bachelor in Paradise

Este grupo de solteros buscando suerte en el amor en México ha logrado captar la atención de los usuarios. (Captura de pantalla del Tráiler Oficial)

En un entorno apartado de México, los antiguos participantes de The Bachelor y The Bachelorette afrontan una nueva oportunidad de encontrar el amor al iniciar distintas relaciones.

9. Masterchef

El icónico programa de concursos de comida, "Masterchef", se coloca en el octavo lugar. (Instagram/@masterchefmx)

John Torode y Gregg Wallace están buscando al próximo chef estrella del país. Los que lleguen a los cuartos de final deberán demostrar su conocimiento y pasión por la comida. Las eliminatorias han producido cuatro cocineros excepcionales, pero solo uno de ellos pasará hoy para convertirse en semifinalista. Inicialmente llamada Masterchef Goes Large, la serie cambió su nombre a Masterchef en 2008.

10. Siempre hay sol en Filadelfia

Este pequeño grupo de amigos ha aumentado el gusto de los usuarios. (Captura de pantalla del Tráiler Oficial)

Cuatro amigos que regentan un pequeño bar en un barrio del sur de Philadelphia, la ciudad del amor fraternal, intentan mantener el equilibrio entre negocio y amistad, tarea nada fácil, ya que cada uno de ellos suele dejarse llevar únicamente por sus intereses personales, lo que desemboca en situaciones incómodas que amenazan con deteriorar sus relaciones personales.

11. El diablo viste a la moda

En la onceava posición se encuentra "El diablo viste a la moda", la cual tendrá su esperada secuela en 2026. (Captura de pantalla del tráiler oficial)

En el vertiginoso mundo de la moda en Nueva York, la revista ‘Runway’ es el Santo Grial. Dirigida con puño de hierro y elegante manicura por Miranda Priestly, trabajar en ella es un temible reto para todo aquel que quiera triunfar en ese mundo.

Hacerlo como ayudante de Miranda podría abrirle cualquier puerta a Andy Sachs, recientemente graduada. Pero ella es una chica que destaca por su desaliño dentro del pequeño ejército de guapísimas redactoras de la revista. Andy comprende muy pronto que para triunfar en ese negocio va a necesitar algo más que iniciativa y determinación. Y la prueba definitiva está delante de ella, vestida de Prada de pies a cabeza.

12. Gordon Ramsay Servicio Secreto

"Gordon Ramsay Servicio Secreto" se queda en el lugar 12. (Gary A. Vasquez-Imagn Images/Reuters)

En “El Servicio Secreto de Gordon Ramsay“, el reconocido chef utiliza tecnología avanzada de vigilancia y sofisticado software espía, abandonando sus habituales cuchillos de cocina. Con apoyo de una fuente interna confidencial, Ramsay reúne pruebas directas y accede a información clave sobre los retos centrales que atraviesa cada restaurante.

13. Amateur (The Amateur)

La cinta, estelarizada por Rami Malek, como un agente de la CIA, baja al treceavo sitio del top. (20th century studios)

Charlie Heller es un brillante pero introvertido decodificador de la CIA que trabaja en una oficina en el sótano de la sede de Langley. Su vida cambia radicalmente cuando su esposa muere en un ataque terrorista en Londres. Cuando sus supervisores se niegan a tomar cartas en el asunto, él mismo toma las riendas y se embarca en un peligroso viaje por todo el mundo para localizar a los responsables. Su inteligencia puede ser el arma definitiva para llevar a cabo su venganza.

14. Acechando a Samantha: Trece años de terror

"Acechando a Samantha: Trece años de terror" pierde fuerza en este ranking. (Captura de pantalla del Tráiler Oficial)

El acoso de Christopher Thomas hacia Samantha Stites escaló en 2022, pasando de la vigilancia constante que había ejercido durante años a manifestaciones peligrosas. Ambos se conocieron en 2011, momento en que una obsesión alarmante comenzó a dominar la conducta de Christopher, quien persiguió a Samantha de manera insistente durante más de una década.

15. El Mono (The Monkey)

El mono (The Monkey) ocupa el tercer sitio del top. (captura del tráiler oficial/Neon)

Cuando dos hermanos gemelos encuentran un misterioso mono de cuerda, una serie de muertes atroces separan a su familia. Veinticinco años después, el mono comienza una nueva matanza que obliga a los hermanos a enfrentarse al juguete maldito.

Qué hay en Hulu

Hulu también se ha posicionado en la guerra del streaming. (REUTERS/Dado Ruvic)

Hulu es una de las plataformas de streaming más populares en Estados Unidos y Japón que permite a sus suscriptores ver diversas series y películas. En Latinoamérica se le conoce como Star+.

Creada inicialmente en octubre de 2007 como un servicio de video on demand, la empresa ha sufrido diversos cambios en los últimos años: en el 2010 fue renombrada como Hulu Plus, en el 2017 la compañía lanzó Hulu with Live TV.

En el 2019, cuando la empresa ya sumaba 28 millones de suscriptores, Disney anunció la adquisición de 21st Century Fox, otorgándole una participación del 60% de Hulu; AT&T (ahora propietario de Warner Media) vendió su 10% de acciones y Comcast le dará el 33% de sus acciones a Disney en 2024.

Con esto ahora Hulu opera junto a Disney, pero se enfoca principalmente en la transmisión de los programas de televisión más recientes de mucho canales populares en Estados Unidos (casi inmediatamente después de su transmisión en vivo); así como ver contenido original, películas y documentales.

A diferencia de otras plataformas, Hulu permite a sus usuarios acceder a series y programas de 75 canales, incluyendo noticias locales y deportes. En su servicio se incluye Disney Channel, ESPN, CBS, NBC, Fox, Discovery Channel, TLC, Motor Trend, Animal Planet, MTV, Comedy Central, VH1, NickToons, Paramount, entre otros.

Hulu también cuenta con contenido original, siendo su primera producción Battleground, Day in the Life, Up to Speed, Don’t Quit Your Daydream, Flow, The Awesomes y We Got Next.

Entre una de sus características principales se tiene que en 2019 Hulu habilitó la función de ver contenido sin conexión a internet, dejando que sus suscriptores puedan descargar hasta 25 títulos en cinco dispositivos diferentes para ver el contenido en 30 días como fecha límite.