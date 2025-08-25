Estados Unidos

Clima en Texas: temperatura y probabilidad de lluvia para mañana lunes 25 de agosto en San Antonio

Entérate de la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como fuerza del viento para las siguientes horas en la ciudad texana

Por Ricardo Piña

El clima en San Antonio,
El clima en San Antonio, Texas, es subtropical húmedo, caracterizado por veranos calurosos y húmedos, inviernos suaves y una transición clara entre estaciones. (Wikimedia)

Conocer el estado del tiempo en tu ciudad, resulta de suma importancia para desarrollar tus actividades de manera más segura, además, te permite prevenir que el clima te tome por sorpresa, eligiendo la vestimenta adecuada para tu día a día.

El consultar el estado del clima se ha vuelto un hábito para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas.

A continuación presentamos el pronóstico del estado del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

¿Cuál será el estado del tiempo en el día y en la noche?

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se espera que la temperatura sea mayormente clara, con un mínimo alrededor de 74 grados Fahrenheit (23 grados Celsius).

El viento del este-sureste será de aproximadamente 5 millas por hora (8 kilómetros por hora) y se volverá calmado después de la medianoche.

Se espera un 20% de probabilidad de lluvias después de la 13:00 horas.

El día será soleado, con una temperatura máxima cercana a los 96 grados Fahrenheit (aproximadamente 36 grados Celsius). Los índices de calor podrían alcanzar hasta 102 grados Fahrenheit (aproximadamente 39 grados Celsius).

Habrá un viento tranquilo que se convertirá en una brisa del este alrededor de 5 millas por hora (aproximadamente 8 kilómetros por hora) por la tarde.

Esta noche, las temperaturas descenderán, proporcionando un alivio del calor del día.

La información sobre el pronóstico del clima en San Antonio, Texas, está actualizada al corte del 24 de agosto 6:51 pm CDT .

El estado del tiempo en Estados Unidos

La variedad de climas en Estados Unidos

Al ser un país grande, Estados Unidos cuenta con una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedosubtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

El clima de San Antonio varía según la estación, lo que permite a los viajeros elegir el periodo que mejor se adapte a sus preferencias

El clima en San Antonio,
El clima en San Antonio, Texas, es subtropical húmedo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cada estación en San Antonio ofrece opciones adecuadas a diferentes preferencias, ya sea por la tolerancia al calor o el tipo de experiencias buscadas, lo que hace posible ajustar el itinerario según las condiciones meteorológicas y los intereses de los visitantes.

El Museo Witte, enfocado en historia natural y ciencia, se presenta como una alternativa ideal durante los días de lluvia en San Antonio, ya que ofrece actividades bajo techo hasta que el clima mejore. Cuando las condiciones lo permiten, las excursiones a los sitios catalogados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO permiten explorar la historia local, especialmente en primavera, cuando la temperatura es templada.

La estación primaveral concentra el mayor número de visitantes, en parte por sus días soleados y agradables, con medias diarias cercanas a los 30 °C (87 °F) y mínimas de 14 °C (58 °F), sobre todo en marzo y abril. En estos meses es recomendable llevar chaquetas ligeras y suéteres nocturnos, además de impermeables, ya que la posibilidad de lluvias aumenta, particularmente en mayo.

Durante el verano, la atmósfera animada de los barrios vaqueros y la oferta de parques urbanos se complementan con temperaturas que alcanzan los 35 °C y altos niveles de humedad, lo que incrementa la sensación de calor. Las lluvias suelen ser frecuentes en mayo y a comienzos de junio, pero las condiciones secas predominan en julio y agosto. Para estos meses, resulta aconsejable vestir ropa liviana, usar gafas de sol y aplicar protector solar para disfrutar de lugares como las Cavernas Natural Bridge o realizar caminatas tranquilas por el río.

