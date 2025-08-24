A qué hora juegan los Yankees de Judge: todos los partidos de este 24 de agosto

No te pierdas ni un minuto de acción dentro del diamante estos son todos los partidos que se van a disputar este día (Jesús Avilés/Infobae)

La espera de los aficionados al Rey de los Deportes terminó después de una impresionante Serie Mundial entre Los Ángeles Dodgers y New York Yankees. El camino hacia el campeonato inicia desde cero, la mayoría de las franquicias estuvo activa en el parón después del clásico de otoño para confeccionar de la mejor manera su line up y rotación y ahora es cuando comienza la verdadera prueba.

Cada equipo a lo largo de 162 partidos buscará conseguir su boleto a la postemporada y aunque hay demasiado tiempo para alcanzar su máximo nivel, cada victoria es importante para el “coje de carta” a final de la temporada regular. Esta temporada hay grandes estrellas repartidas en diferentes equipos: Shohei Ohtani, Aaron Judge, Alex Bregman, Juan Soto y grandes prospectos de las Grandes Ligas demostrarán su valor en cada encuentro dentro del diamante.

No te pierdas ningún tiro strike, home run y las diferentes jugadas a la defensiva que provocan y guardan suspiros en los diferentes parques de Estados Unidos, a continuación te compartimos toda la información sobre la agenda del 24 de agosto

Cuáles son los partidos agendados del 24 de agosto

Juan Soto es uno de los jugadores mejores pagados de la liga (John Jones-Imagn Images)

Colorado Rockies vs Pittsburgh Pirates

Hora del Este de EEUU: 12:05

Hora del Centro de EEUU: 11:05

Hora del Oeste de EEUU: 9:05

Estadio: PNC Park

St. Louis Cardinals vs Tampa Bay Rays

Hora de México: 10:10 horas

Hora del Este de EEUU: 12:10 horas

Hora del Centro de EEUU: 11:10 horas

Hora del Oeste de EEUU: 9:10 horas

Estadio: George M. Steinbrenner Field

New York Mets vs Atlanta Braves

Hora de México: 11:35 horas

Hora del Este de EEUU: 13:35 horas

Hora del Centro de EEUU: 12:35 horas

Hora del Oeste de EEUU: 10:35 horas

Estadio: Truist Park

Houston Astros vs Baltimore Orioles

Hora de México: 11:35 horas

Hora del Este de EEUU: 13:35 horas

Hora del Centro de EEUU: 12:35 horas

Hora del Oeste de EEUU: 10:35 horas

Estadio: Oriole Park at Camden Yards

Washington Nationals vs Philadelphia Phillies

Hora de México: 11:35 horas

Hora del Este de EEUU: 13:35 horas

Hora del Centro de EEUU: 12:35 horas

Hora del Oeste de EEUU: 10:35 horas

Estadio: Citizens Bank Park

Kansas City Royals vs Detroit Tigers

Hora de México: 11:40 horas

Hora del Este de EEUU: 13:40 horas

Hora del Centro de EEUU: 12:40 horas

Hora del Oeste de EEUU: 10:40 horas

Estadio: Comerica Park

Toronto Blue Jays vs Miami Marlins

Hora de México: 11:40 horas

Hora del Este de EEUU: 13:40 horas

Hora del Centro de EEUU: 12:40 horas

Hora del Oeste de EEUU: 10:40 horas

Estadio: loanDepot park

Minnesota Twins vs Chicago White Sox

Hora de México: 12:10 horas

Hora del Este de EEUU: 14:10 horas

Hora del Centro de EEUU: 13:10 horas

Hora del Oeste de EEUU: 11:10 horas

Estadio: Rate Field

San Francisco Giants vs Milwaukee Brewers

Hora de México: 12:10 horas

Hora del Este de EEUU: 14:10 horas

Hora del Centro de EEUU: 13:10 horas

Hora del Oeste de EEUU: 11:10 horas

Estadio: American Family Field

Cleveland Guardians vs Texas Rangers

Hora de México: 12:35 horas

Hora del Este de EEUU: 14:35 horas

Hora del Centro de EEUU: 13:35 horas

Hora del Oeste de EEUU: 11:35 horas

Estadio: Globe Life Field

Chicago Cubs vs Los Angeles Angels

Hora de México: 14:07 horas

Hora del Este de EEUU: 16:07 horas

Hora del Centro de EEUU: 15:07 horas

Hora del Oeste de EEUU: 13:07 horas

Estadio: Angel Stadium

Athletics vs Seattle Mariners

Hora de México: 14:10 horas

Hora del Este de EEUU: 16:10 horas

Hora del Centro de EEUU: 15:10 horas

Hora del Oeste de EEUU: 13:10 horas

Estadio: T-Mobile Park

Cincinnati Reds vs Arizona Diamondbacks

Hora de México: 14:10 horas

Hora del Este de EEUU: 16:10 horas

Hora del Centro de EEUU: 15:10 horas

Hora del Oeste de EEUU: 15:10 horas

Estadio: Chase Field

Los Angeles Dodgers vs San Diego Padres

Hora de México: 14:10 horas

Hora del Este de EEUU: 16:10 horas

Hora del Centro de EEUU: 15:10 horas

Hora del Oeste de EEUU: 13:10 horas

Estadio: Petco Park

Boston Red Sox vs New York Yankees

Hora de México: 17:10 horas

Hora del Este de EEUU: 19:10 horas

Hora del Centro de EEUU: 18:10 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:10 horas

Estadio: Yankee Stadium

Cómo surgió la MLB

De acuerdo con información publicada por la Society for American Baseball Research (SABR), la principal liga de béisbol profesional en Estados Unidos tiene sus raíces a mediados del siglo XIX. Su origen se remonta a 1876, con la fundación de la National League (NL), que surgió como la primera liga organizada con reglas claras y un sistema estructurado para equipos profesionales.

En 1901, se fundó la American League (AL) como una liga profesional que comenzaría a competir directamente con la National League. Durante esos años, la rivalidad entre ambas ligas fue intensa, con equipos compitiendo por jugadores y espectadores. Sin embargo, en 1903, ambas ligas llegaron a un acuerdo histórico que promovió la cooperación en lugar de la confrontación, estableciendo un sistema conjunto.

Tras la disputa de la primera Serie Mundial en la que el campeón de cada liga se enfrentó para determinar al mejor equipo del béisbol profesional fue que nació la Major League Beisbol. Este proceso de unificación y profesionalización consolidó a la MLB como una de las ligas deportivas más influyentes y de mayor tradición en el mundo.