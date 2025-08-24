A qué hora juegan los Yankees de Judge: todos los partidos de este 24 de agosto

La espera de los aficionados al Rey de los Deportes terminó después de una impresionante Serie Mundial entre Los Ángeles Dodgers y New York Yankees. El camino hacia el campeonato inicia desde cero, la mayoría de las franquicias estuvo activa en el parón después del clásico de otoño para confeccionar de la mejor manera su line up y rotación y ahora es cuando comienza la verdadera prueba.
Cada equipo a lo largo de 162 partidos buscará conseguir su boleto a la postemporada y aunque hay demasiado tiempo para alcanzar su máximo nivel, cada victoria es importante para el “coje de carta” a final de la temporada regular. Esta temporada hay grandes estrellas repartidas en diferentes equipos: Shohei Ohtani, Aaron Judge, Alex Bregman, Juan Soto y grandes prospectos de las Grandes Ligas demostrarán su valor en cada encuentro dentro del diamante.
No te pierdas ningún tiro strike, home run y las diferentes jugadas a la defensiva que provocan y guardan suspiros en los diferentes parques de Estados Unidos, a continuación te compartimos toda la información sobre la agenda del 24 de agosto
Cuáles son los partidos agendados del 24 de agosto
Colorado Rockies vs Pittsburgh Pirates
Hora del Este de EEUU: 12:05
Hora del Centro de EEUU: 11:05
Hora del Oeste de EEUU: 9:05
Estadio: PNC Park
St. Louis Cardinals vs Tampa Bay Rays
Hora de México: 10:10 horas
Hora del Este de EEUU: 12:10 horas
Hora del Centro de EEUU: 11:10 horas
Hora del Oeste de EEUU: 9:10 horas
Estadio: George M. Steinbrenner Field
New York Mets vs Atlanta Braves
Hora de México: 11:35 horas
Hora del Este de EEUU: 13:35 horas
Hora del Centro de EEUU: 12:35 horas
Hora del Oeste de EEUU: 10:35 horas
Estadio: Truist Park
Houston Astros vs Baltimore Orioles
Hora de México: 11:35 horas
Hora del Este de EEUU: 13:35 horas
Hora del Centro de EEUU: 12:35 horas
Hora del Oeste de EEUU: 10:35 horas
Estadio: Oriole Park at Camden Yards
Washington Nationals vs Philadelphia Phillies
Hora de México: 11:35 horas
Hora del Este de EEUU: 13:35 horas
Hora del Centro de EEUU: 12:35 horas
Hora del Oeste de EEUU: 10:35 horas
Estadio: Citizens Bank Park
Kansas City Royals vs Detroit Tigers
Hora de México: 11:40 horas
Hora del Este de EEUU: 13:40 horas
Hora del Centro de EEUU: 12:40 horas
Hora del Oeste de EEUU: 10:40 horas
Estadio: Comerica Park
Toronto Blue Jays vs Miami Marlins
Hora de México: 11:40 horas
Hora del Este de EEUU: 13:40 horas
Hora del Centro de EEUU: 12:40 horas
Hora del Oeste de EEUU: 10:40 horas
Estadio: loanDepot park
Minnesota Twins vs Chicago White Sox
Hora de México: 12:10 horas
Hora del Este de EEUU: 14:10 horas
Hora del Centro de EEUU: 13:10 horas
Hora del Oeste de EEUU: 11:10 horas
Estadio: Rate Field
San Francisco Giants vs Milwaukee Brewers
Hora de México: 12:10 horas
Hora del Este de EEUU: 14:10 horas
Hora del Centro de EEUU: 13:10 horas
Hora del Oeste de EEUU: 11:10 horas
Estadio: American Family Field
Cleveland Guardians vs Texas Rangers
Hora de México: 12:35 horas
Hora del Este de EEUU: 14:35 horas
Hora del Centro de EEUU: 13:35 horas
Hora del Oeste de EEUU: 11:35 horas
Estadio: Globe Life Field
Chicago Cubs vs Los Angeles Angels
Hora de México: 14:07 horas
Hora del Este de EEUU: 16:07 horas
Hora del Centro de EEUU: 15:07 horas
Hora del Oeste de EEUU: 13:07 horas
Estadio: Angel Stadium
Athletics vs Seattle Mariners
Hora de México: 14:10 horas
Hora del Este de EEUU: 16:10 horas
Hora del Centro de EEUU: 15:10 horas
Hora del Oeste de EEUU: 13:10 horas
Estadio: T-Mobile Park
Cincinnati Reds vs Arizona Diamondbacks
Hora de México: 14:10 horas
Hora del Este de EEUU: 16:10 horas
Hora del Centro de EEUU: 15:10 horas
Hora del Oeste de EEUU: 15:10 horas
Estadio: Chase Field
Los Angeles Dodgers vs San Diego Padres
Hora de México: 14:10 horas
Hora del Este de EEUU: 16:10 horas
Hora del Centro de EEUU: 15:10 horas
Hora del Oeste de EEUU: 13:10 horas
Estadio: Petco Park
Boston Red Sox vs New York Yankees
Hora de México: 17:10 horas
Hora del Este de EEUU: 19:10 horas
Hora del Centro de EEUU: 18:10 horas
Hora del Oeste de EEUU: 16:10 horas
Estadio: Yankee Stadium
Cómo surgió la MLB
De acuerdo con información publicada por la Society for American Baseball Research (SABR), la principal liga de béisbol profesional en Estados Unidos tiene sus raíces a mediados del siglo XIX. Su origen se remonta a 1876, con la fundación de la National League (NL), que surgió como la primera liga organizada con reglas claras y un sistema estructurado para equipos profesionales.
En 1901, se fundó la American League (AL) como una liga profesional que comenzaría a competir directamente con la National League. Durante esos años, la rivalidad entre ambas ligas fue intensa, con equipos compitiendo por jugadores y espectadores. Sin embargo, en 1903, ambas ligas llegaron a un acuerdo histórico que promovió la cooperación en lugar de la confrontación, estableciendo un sistema conjunto.
Tras la disputa de la primera Serie Mundial en la que el campeón de cada liga se enfrentó para determinar al mejor equipo del béisbol profesional fue que nació la Major League Beisbol. Este proceso de unificación y profesionalización consolidó a la MLB como una de las ligas deportivas más influyentes y de mayor tradición en el mundo.