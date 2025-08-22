“Golden” de HUNTR/X lidera el ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en Estados Unidos

HUNTR/X encabeza el listado con su canción "Golden". (Netflix via AP)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Spotify han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Spotify podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Lista de los sencillos más reproducidos

1. Golden (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)

HUNTR/X

"Las guerreras k-pop", encabezan el top 10 de Spotify en Estados Unidos. (Netflix)

Tras acumular 2.031.475 reproducciones, “Golden (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)” de HUNTR/X se mantiene en primer lugar.

2. Your Idol (w Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, KEVIN WOO, samUIL Lee, KPop Demon Hunters Cast)

Saja Boys

Saja Boys logra colocarse en el segundo lugar con esta canción. (Netflix)

“Your Idol (w Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, KEVIN WOO, samUIL Lee, KPop Demon Hunters Cast)” de Saja Boys se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 1.479.538 reproducciones, motivo por el cual continúa en la segunda posición.

3. Soda Pop (w Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, KEVIN WOO, samUIL Lee, KPop Demon Hunters Cast)

Saja Boys

"Soda Pop", de Saja Boys, se mete en el tercer lugar del listado. (Netflix)

“Soda Pop (w Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, KEVIN WOO, samUIL Lee, KPop Demon Hunters Cast)», interpretado por Saja Boys, ocupa el tercer lugar de la lista, tras lograr 1.251.850 reproducciones.

4. How It’s Done (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)

HUNTR/X

"How It’s Done" de HUNTR/X, sigue ascendiendo y se queda en la cuarta posición del ranking. (Netflix)

“How It’s Done (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)” de HUNTR/X es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 1.225.090 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la cuarta posición.

5. Ordinary

Alex Warren

Alex Warren se lleva la quinta posición de este ranking. (REUTERS/Ronda Churchill)

La nueva producción de Alex Warren se vende como pan caliente. Ya lleva 1.128.966 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 5.

6. back to friends

Sombr

Sombr entra en el ranking ocupando el sexto lugar del listado. (Instagram/@sombr)

Un número tan favorable como 1.120.272 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de sombr va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el sexto puesto.

7. What It Sounds Like (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)

HUNTR/X

“What It Sounds Like" de HUNTR/X, se queda con el lugar siete. (Netflix)

“What It Sounds Like (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)” de HUNTR/X se ubica en el séptimo lugar. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 1.101.872 reproducciones.

8. Takedown (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)

HUNTR/X

Nuevamente, HUNTR/X, mete una canción a la lista, en esta ocasión, en el octavo sitio. (Netflix)

“Takedown (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)” de HUNTR/X sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 8, ya que ha conseguido un total de 973.987 reproducciones.

9. The Subway

Chappell Roan

Chappell Roan, se queda con el noveno sitio del ranking. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“The Subway” de Chappell Roan pierde fuerza. Hoy solo cosecha 969.787 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en la novena posición, lo que apunta a que va de salida.

10. Free (w Jinu, Ejae, Andrew Choi, KPop Demon Hunters Cast)

RUMI

RUMI, de 'Las guerreras K-pop', cierra el listado de las 10 mejores canciones escuchadas en Spotify en Estados Unidos. (Netflix)

“Free (w Jinu, Ejae, Andrew Choi, KPop Demon Hunters Cast)”, interpretado por RUMI, ocupa el décimo lugar de la lista, tras lograr 967.932 reproducciones.

La música latina rompe récords en EEUU

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2024, la música latina alcanzó un hito impresionante tras generar 1.400 millones de dólares en ingresos en Estados Unidos, un salto del 18% respecto al récord de 2005, según la Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA).

Este es el tercer año consecutivo en que el género supera los mil millones en recaudación, gracias en gran parte al auge de las plataformas de streaming, que representan el 98% de los ingresos.

La RIAA, citada por la agencia EFE, destaca que este es el noveno año consecutivo en que el crecimiento supera al de toda la industria musical en EEUU, con un aumento interanual del 5,8%.

Al respecto, Rafael Fernández Jr., vicepresidente senior de Políticas Públicas y Música Latina de dicha asociación, resaltó cómo las plataformas de streaming están eliminando barreras lingüísticas y transformando el panorama musical en el país.

En términos de ingresos, las plataformas gratuitas con publicidad, como YouTube y Spotify, generaron 354 millones de dólares, mientras tanto, las suscripciones de pago dominaron la recaudación, concentrando dos tercios de los ingresos, con un crecimiento del 6% y alcanzando 967 millones de dólares.