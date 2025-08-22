Estados Unidos

Clima en Texas: el pronóstico del tiempo para San Antonio

Estar al tanto de las condiciones meteorológicas de las próximas horas en la ciudad texana te permitirá tomar decisiones más informadas para poder disfrutar de tu día con tranquilidad y sin sorpresas

Por Infobae Noticias

La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío?, aquí está la predicción del clima para mañana en la ciudad texana de San Antonio, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Habrá una posibilidad de tormentas eléctricas antes de las 7 p.m.

Se espera que el cielo esté mayormente despejado, con una temperatura mínima alrededor de 75 grados Fahrenheit (24 grados Celsius).

El viento del este será de aproximadamente 5 mph (8 km/h) y se volverá tranquilo por la noche.

La probabilidad de precipitación será del 30%.

El clima por la noche

Se espera un 20 por ciento de probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas después de la 1 p.m. El clima será mayormente soleado, con una temperatura máxima cercana a 95 grados Fahrenheit (aproximadamente 35 grados Celsius). Habrá un viento tranquilo que se convertirá en una brisa del este-noreste alrededor de 5 mph (aproximadamente 8 km/h) por la tarde.

La información sobre el pronóstico del clima en San Antonio, Texas, está actualizada al corte del 21 de agosto, 6:51 p. m. CDT .

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

San Antonio se caracteriza por
San Antonio se caracteriza por un clima más semiarido (AP)

Al ser un país grande, Estados Unidos cuenta con una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedosubtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

