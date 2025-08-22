Clima despejado en Reston: conoce el pronóstico del tiempo para mañana viernes 22 de agosto

Los habitantes de Reston, Virginia, podrán disfrutar de un día despejado y soleado. (AP Foto/LM Otero)

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de precipitaciones, esta es la predicción del clima para las próximas horas en la ciudad de Reston, en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Conocer el estado del tiempo en tu ciudad, resulta de suma importancia para desarrollar tus actividades de manera más segura, además, te permite prevenir que el clima te tome por sorpresa, eligiendo la vestimenta adecuada para tu día a día.

¿Cuál será el clima en el día y en la noche en Reston?

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El clima será claro, con una temperatura mínima alrededor de 61 grados Fahrenheit (16 grados Celsius). Se espera un viento del sur de 3 a 5 millas por hora (4.8 a 8 kilómetros por hora).

Se espera que por la noche el clima esté mayormente despejado, con una temperatura alta cercana a los 83 grados Fahrenheit (aproximadamente 28 grados Celsius). Habrá una ligera brisa del sur que aumentará a 5 a 10 millas por hora (8 a 16 kilómetros por hora) por la mañana.

La información sobre el pronóstico del clima en Reston, Virginia, está actualizada al corte del 21 de agosto 7:52 p. m. EDT.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos

La variedad de climas en Estados Unidos

Al ser un país grande, Estados Unidos experimenta una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

Reston se ubica en el condado de Fairfax, al norte de Virginia. (AFP)

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

La mejor temporada para visitar Reston y realizar actividades al aire libre

De finales de mayo a mediados de septiembre las actividades al aire libre suelen ser más aptas. (REUTERS/Andrew Kelly)

Julio es el mes más cálido en Reston, Virginia, con máximas promedio de 30 °C y mínimas de 19 °C.

La temporada de calor se extiende del 30 de mayo al 16 de septiembre, con temperaturas máximas diarias normalmente superiores a los 26 °C, condiciones óptimas para actividades al aire libre, especialmente desde principios de junio hasta principios de julio y desde principios de agosto hasta finales de septiembre, según la puntuación de turismo.

La temporada de frío tiene lugar del 1 de diciembre al 3 de marzo. Durante este periodo, las temperaturas máximas diarias no suelen superar los 11 °C. El mes de enero destaca como el más frío, con mínimas promedio de -4 °C y máximas de 6 °C.

A lo largo del año, el clima en Reston presenta veranos cálidos y húmedos, inviernos fríos y nevosos, y cielos parcialmente nublados, con temperaturas anuales que oscilan habitualmente entre -4 °C y 30 °C, siendo poco frecuente que desciendan por debajo de -1 °C o superen los 34 °C.