Prepárate antes de salir: este es el pronóstico del clima para Reston

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío?, aquí está la predicción del clima para mañana en la ciudad de Reston, en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Habrá una posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas entre las 7 p.m. y las 2 a.m. y luego una ligera posibilidad de lluvias. El cielo estará mayormente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 70 grados Fahrenheit (21 grados Celsius). Se espera un viento del noreste de aproximadamente 8 mph (13 km/h). La probabilidad de precipitación será del 40%.

Clima por la noche

Esta noche, habrá una posibilidad de lluvias, principalmente después de las 2 p.m. Se espera que el cielo esté mayormente nublado, con una temperatura máxima cercana a 77°F (25°C). El viento del noreste soplará a 11 a 13 mph (18 a 21 km/h), con ráfagas que podrían alcanzar hasta 18 mph (29 km/h). La probabilidad de precipitación es del 30%.

La información sobre el pronóstico del clima en San Antonio, Texas, está actualizada al corte del 19 de agosto, 7:52 pm EDT.

El clima en Estados Unidos

Reston se ubica en el condado de Fairfax, al norte de Virginia (Reuters)

Al ser un país grande, Estados Unidos cuenta una gran cantidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.