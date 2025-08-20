Estados Unidos

Números ganadores del Mega Millions 19 de agosto de 2025

Aquí los resultados del más reciente sorteo del martes y descubra si ha sido uno de los ganadores

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Para ganar el Mega Millions
Para ganar el Mega Millions solo hay que acertar a uno de los seis números (Infobae/Jovani Pérez)

Aquí están los números ganadores del más reciente sorteo celebrado por Mega Millions, una de las principales loterías de Estados Unidos que entrega millones de dólares en premios.

Fecha del sorteo: martes 19 de agosto de 2025

Resultado: 10 19 24 49 68 10.

Megaplier: -1x

Esta lotería lleva a cabo dos sorteos a la semana, los martes y los viernes, en los que puedes ganar varios millones de dólares.

No es requisito ser ciudadano o residente de Estados Unidos para participar en la lotería de Mega Millions, solo se necesita la edad legal en la jurisdicción donde se compra el boleto para jugar.

El tiempo que se tiene para reclamar el premio ganador varían de acuerdo con las normas y reglamentos locales, el periodo puede ser desde los 90 días hasta un año desde la fecha del sorteo. Para conocer cuál es el lapso máximo para reclamar el premio, checa con la lotería en el estado donde se compró el boleto ganador.

¿Cómo ganar Mega Millions?

Mega Millions es una de
Mega Millions es una de las loterías más populares del mundo (AP Photo/Jae C. Hong)

Para jugar Mega Millions debes de elegir seis números, los primeros cinco deben que ser entre el 1 y el 70, sin repetir, el sexto número tiene que ser uno entre el 1 y el 25.

Si no sabes qué número escoger puedes dejar que Mega Millions escoja de forma aleatoria por ti.

Para hacerte del premio mayor de Mega Millions, la combinación debe coincidir con cada uno de los seis números del sorteo. Sin embargo, puedes ganar desde el primer sorteo. Mientras más números consigas mayor será tu premio.

Los premios de Mega Millions van desde los dos dólares y hasta varios millones de dólares.

El precio por cada jugada de Mega Millions es de dos dólares, mismos que recuperas atinándole aunque sea a uno de los seis números del sorteo.

Si ganas el premio mayor, Mega Millions tiene dos opciones para cobrarlo: la primera es en efectivo, entrega un único pago del monto total obtenido en tu sorteo; la segunda es mediante una anualidad, da un pago seguido de pagos anuales durante 29 años, cada pago es 5% mayor que el anterior.

¿Qué es Mega Millions?

Mega Millions

Mega Millions arrancó el 31 de agosto de 1996 con el nombre del “Gran Juego”. El primer sorteo se realizó el 6 de septiembre de 1996 y participaron sólo seis estados.

Primero solo se llevaban a cabo sorteos los viernes, no fue hasta 1998 que comenzaron a hacerse también los martes. Al año siguiente, Nueva Jersey se convirtió en el séptimo estado miembro, luego Ohio, Washington, Nueva York y California.

En el año 2002, el juego cambió su nombre del Gran Juego a Mega Millions y en 2010 los 45 estados de Estados Unidos formaron parte del sorteo, así como el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes.

El 30 de marzo de 2012, Mega Millions hizo historia con el premio más grande del mundo en cualquier juego hasta esa fecha: 656 millones de dólares. El premio mayor se dividió en tres partes.

Ese récord de la industria de la lotería se mantuvo durante casi cuatro años hasta que fue eclipsado, primero, por un premio mayor de Powerball de mil 586 mil millones dólares en enero de 2016 y luego el 8 de noviembre del 2022 cuando el mismo Powerball entregó 2 mil 40 millones de dólares.

El premio más grande entregado en la historia de Mega Millions fue de mil 602 millones de dólares y se lo llevó una persona de Florida en agosto del 2023.

Unos meses antes, en enero del mimo año, esta lotería entregó otro de los premios más grandes: mil 348 millones de dólares, a un afotrunado de Maine.

El últiimo gran premio entregado por Mega Millions vino en marzo del 2024 cuando una persona de Nueva Jersey que ganó mil 28 millones de dólares.

Temas Relacionados

Mega MillionsEEUUestados-unidos-noticiasNoticias

Últimas Noticias

Amanda Knox y Monica Lewinsky hablaron sobre los escándalos que marcaron sus vidas y la búsqueda de reconstrucción personal

El diálogo para el podcast “Reclaiming” entre dos figuras marcadas por la controversia mediática reveló las complejas dinámicas de la exposición social y la lucha por recuperar la narrativa personal en contextos de juicios y traumas

Amanda Knox y Monica Lewinsky

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Los Ángeles

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Adiós a la incertidumbre, conoce

Trump evalúa enviar a la fuerza aérea de Estados Unidos para garantizar la seguridad territorial de Ucrania

Tras acordar la Casa Blanca y Europa que es necesaria una fuerza multilateral para disuadir la estrategia expansionista de Rusia, el Pentágono ya prepara un plan de apoyo aéreo a ese esfuerzo militar de la OTAN

Trump evalúa enviar a la

Clima en Nueva York: temperatura y probabilidad de lluvia para este 20 de agosto

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Nueva York: temperatura

Predicción del estado del tiempo en Dallas para este 20 de agosto

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Predicción del estado del tiempo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un muerto por un choque

Un muerto por un choque entre un camión y un auto en el ramal Campana de la Panamericana

Diego Fernández Lima: el juez rechazó el pedido de indagatoria a Cristian Graf

Dólar hoy: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 20 de agosto

Larry De Clay, candidato a diputado nacional: “Perón y Boca van de la mano”

Turismo de compras: qué ciudades fronterizas le compiten a Chile con precios hasta 75% más bajos que en la Argentina

INFOBAE AMÉRICA
Cómo son las cuervas termales

Cómo son las cuervas termales que se encuentran debajo de Budapest

Las raíces gruesas y las semillas grandes son la clave oculta de la biodiversidad global

La megasequía que cambió para siempre el destino de los mayas

El boom global de las carreras STEM: adolescentes eligen ciencia y tecnología para construir su futuro

La ciencia y el sabor en un frasco: cómo la kombucha y el kimchi llevan la microbiología a la cocina

TELESHOW
El primer encuentro de Pampita

El primer encuentro de Pampita y Martín Pepa con Roberto García Moritán y su novia: miradas, caricias y looks de gala

“Te elijo cada día”: la carta íntima de Marina Borensztein a Oscar Martínez para celebrar 19 años de amor

Eva Bargiela y Gianluca Simeone se preparan para la llegada de Faustino con entrenamiento en pareja

Cande Vetrano y Andrés Gil: de un amor que nació en Italia a formar una familia y enfrentar la crisis en silencio

La pregunta de Cazzu que incomodó a un participante de La Voz Argentina