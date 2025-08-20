John Wick 4 entre las mejores producciones en Hulu Estados Unidos para engancharse hoy mismo

"John Wick 4" se encuentra disponible en Hulu Estados Unidos y es de las favoritas de los usuarios. (Murray Close/Lionsgate via AP)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Hulu se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. Alien: Planeta Tierra (Alien: Earth)

"Alien: Eatrh", lidera las producciones mas vistas por los usuarios en Hulu Estados Unidos. (Disney+)

Cuando una misteriosa nave se estrella contra la Tierra, una joven y un variopinto grupo de soldados tácticos hacen un fatídico hallazgo que los pone cara a cara con la mayor amenaza del planeta.

El equipo de rescate busca supervivientes entre los restos de la colisión y se topa con una forma de vida depredadora que levanta más misterios y miedos de los que cabría imaginarse. Debido a esta nueva amenaza, el equipo deberá luchar por sobrevivir. Lo que decidan hacer con este descubrimiento podría cambiar el planeta Tierra tal y como lo conocen.

2. John Wick 4

John Wick 4 se mete en la segunda posición de este ranking y destaca como una de las favoritas por los usuarios de Hulu EEUU. (Captura de pantalla del tráiler oficial)

John Wick descubre un camino para derrotar a la Alta Mesa. Pero para poder ganar su libertad, Wick deberá enfrentarse a un nuevo rival con poderosas alianzas en todo el mundo, capaz de convertir a viejos amigos en enemigos.

3. El Mono (The Monkey)

El mono (The Monkey) ocupa el tercer sitio del top. (captura del tráiler oficial/Neon)

Cuando dos hermanos gemelos encuentran un misterioso mono de cuerda, una serie de muertes atroces separan a su familia. Veinticinco años después, el mono comienza una nueva matanza que obliga a los hermanos a enfrentarse al juguete maldito.

4. Huracán Katrina: Carrera contra el tiempo (Hurricane Katrina: Race Against Time)

El documental "Huracán Katrina: Carrera contra el tiempo" ha ganado popularidad entre la audiencia. (Captura de pantalla del Tráiler Oficial)

Esta serie de cinco partes, un sobrecogedor testimonio histórico del huracán Katrina y sus repercusiones, transporta al espectador al caos que vivió Nueva Orleans en los días previos y posteriores a la tormenta. Con imágenes de archivo y relatos minuto a minuto de ciudadanos, equipos de rescate y autoridades, la serie narra cómo un desastre natural se transformó en una tragedia nacional.

5. Amateur (The Amateur)

La cinta, estelarizada por Rami Malek, como un agente de la CIA, se mete en el quinto sitio del top. (20th century studios)

Charlie Heller es un brillante pero introvertido decodificador de la CIA que trabaja en una oficina en el sótano de la sede de Langley. Su vida cambia radicalmente cuando su esposa muere en un ataque terrorista en Londres.

Cuando sus supervisores se niegan a tomar cartas en el asunto, él mismo toma las riendas y se embarca en un peligroso viaje por todo el mundo para localizar a los responsables. Su inteligencia puede ser el arma definitiva para llevar a cabo su venganza.

6. Mujeres al ataque

"Mujeres al ataque" la cinta de 2014 protagonizada por Cameron Díaz se mete en la sexta posición. (Captura de pantalla del Tráiler Oficial)

Una mujer se entera de que el hombre con quien sale está casado. Además descubre que tiene mucho en común con la esposa, por lo que ambas, junto a su actual amante, deciden vengarse de él por sus infidelidades.

7. Pasarela a la Fama

Este grupo de diseñadores ha ganado terreno dentro de la plataforma de streaming. (Captura de pantalla del Tráiler Oficial)

Heidi Klum presenta el concurso más despiadado del mundo, en el que un grupo de jóvenes diseñadores competirán entre sí para ganarse a la industria de la moda con sus creaciones.

8. El diablo viste a la moda

En la octava posición se encuentra "El diablo viste a la moda", la cual tendrá su esperada secuela en 2026. (Captura de pantalla del tráiler oficial)

En el vertiginoso mundo de la moda en Nueva York, la revista ‘Runway’ es el Santo Grial. Dirigida con puño de hierro y elegante manicura por Miranda Priestly, trabajar en ella es un temible reto para todo aquel que quiera triunfar en ese mundo. Hacerlo como ayudante de Miranda podría abrirle cualquier puerta a Andy Sachs, recientemente graduada.

Pero ella es una chica que destaca por su desaliño dentro del pequeño ejército de guapísimas redactoras de la revista. Andy comprende muy pronto que para triunfar en ese negocio va a necesitar algo más que iniciativa y determinación. Y la prueba definitiva está delante de ella, vestida de Prada de pies a cabeza.

9. Sharp Corner

"Sharp Corner" y su obsesión compulsiva por salvar vidas se colocan en el noveno lugar. (Captura de pantalla del Tráiler Oficial)

Josh (Ben Foster), un padre de familia, presencia un brutal accidente de tráfico en la curva cerrada frente a su casa. El hecho genera una gran conmoción en el hombre, que empieza a desarrollar una obsesión enfermiza por salvar las vidas de víctimas de accidentes automovilísticos. Una peligrosa obsesión que le llevará a sobrepasar límites insospechados, poniendo en riesgo, incluso, el bienestar de su mujer e hijo.

10. Bachelor in Paradise

Este grupo de solteros buscando suerte en el amor en México ha logrado captar la atención de los usuarios. (Captura de pantalla del Tráiler Oficial)

En un entorno apartado de México, los antiguos participantes de The Bachelor y The Bachelorette afrontan una nueva oportunidad de encontrar el amor al iniciar distintas relaciones.

11. La propuesta

Sandra Bullock y Ryan Reynolds protagonizan la historia falsa de una pareja que vive momentos cómicos e inesperados, hasta que descubren que realmente pueden estar enamorados. (Star Plus)

Margaret (Sandra Bullock) es una poderosa y estricta editora de gran éxito de Nueva York que, por un problema con su visado, de repente se enfrenta a ser deportada a Canadá, su país de origen. Para evitarlo y poder mantener su visa en Estados Unidos, la astuta ejecutiva declara que está comprometida con su joven asistente Andrew (Ryan Reynolds), al que lleva torturando durante años. Andrew acepta participar en la farsa, pero con algunas condiciones.

La “pareja” se dirige entonces a Alaska a conocer la peculiar familia de él y la ejecutiva de ciudad, acostumbrada a tener todo bajo control, se encuentra inmersa en situaciones surrealistas que escapan a cualquier lógica conocida. Con planes de boda en camino y un agente de inmigración tras sus pasos, Margaret y Andrew se comprometen a seguir con el plan previsto pese a las consecuencias.

12. Siempre hay sol en Filadelfia

Este pequeño grupo de amigos ha aumentado el gusto de los usuarios. (Captura de pantalla del Tráiler Oficial)

Cuatro amigos que regentan un pequeño bar en un barrio del sur de Philadelphia, la ciudad del amor fraternal, intentan mantener el equilibrio entre negocio y amistad, tarea nada fácil, ya que cada uno de ellos suele dejarse llevar únicamente por sus intereses personales, lo que desemboca en situaciones incómodas que amenazan con deteriorar sus relaciones personales.

13. Bob’s Burgers

(20th Century Studios)

Bob’s Burgers narra la historia de los Belcher, una familia disfuncional que regenta una hamburguesería situada entre un crematorio y la sede de organización que lucha por los derechos de los animales.

En el día de su gran reapertura reciben la visita de unos inspectores de sanidad que investigan el rumor esparcido por Louise, la hija pequeña de Bob, de que en el restaurante servían carne humana proveniente del crematorio vecino con el único objetivo de superar a una compañera de clase que tiene un tío torero en España. Y lo que empieza siendo un desastre se acaba convirtiendo en todo un negocio.

14. Limitless: Live Better Now

"Sin límites: Vive mejor ahora", narra como Chris Hemsworth, se adentra en aventuras extremas para desafiar el potencial humano en busca del bienestar. (Captura de pantalla del Tráiler Oficial)

Chris Hemsworth se somete a tres experiencias extremas con el objetivo de explorar técnicas avaladas por la ciencia para potenciar el bienestar. Acepta el desafío de aprender a tocar la batería y protagoniza una presentación inesperada que favorece la actividad cerebral.

Además, asciende un iceberg de 180 metros y experimenta de primera mano las ventajas de superar los propios límites. Viaja a Corea del Sur, donde participa en un exigente régimen físico junto a comandos, poniendo a prueba su resistencia y fortaleza, en busca de respuestas para extender y enriquecer la vida.

15. El rey de la colina (King of the Hill)

Los Reyes de la Colina (“King of the Hill”)

Las memorias de Hotchner sobre la época de la Gran Depresión sirven de base a este intenso estudio sobre la entereza de un niño ante las adversidades. El joven Aaron observa cómo su familia se dispersa. cuando su padre acepta un trabajo lejos de casa, se convierte en el solitario ocupante de unas sórdidas habitaciones de motel. A pesar de su escaso éxito comercial, tuvo excelentes críticas.

Hulu también se ha posicionado en la guerra del streaming. (REUTERS/Hulu)

Hulu es una de las plataformas de streaming más populares en Estados Unidos y Japón que permite a sus suscriptores ver diversas series y películas. En Lationamérica se le conoce como Star+.

Creada inicialmente en octubre de 2007 como un servicio de video on demand, la empresa ha sufrido diversos cambios en los últimos años: en el 2010 fue renombrada como Hulu Plus, en el 2017 la compañía lanzó Hulu with Live TV.

En el 2019, cuando la empresa ya sumaba 28 millones de suscriptores, Disney anunció la adquisión de 21st Century Fox, otorgándole una participación del 60% de Hulu; AT&T (ahora propietario de WarnerMedia) vendió su 10% de acciones y Comcast le dará el 33% de sus acciones a Disney en 2024.

Con esto ahora Hulu opera junto a Disney, pero se enfoca principalmente en la transmisión de los programas de televisión más recientes de mucho canales populares en Estados Unidos (casi inmediatamente después de su transmisión en vivo); así como ver contenido original, películas y documentales.

A diferencia de otras plataformas, Hulu permite a sus usuarios acceder a series y programas de 75 canales, incluyendo noticias locales y deportes. En su servicio se incluye Disney Channel, ESPN, CBS, NBC, Fox, Discovery Channel, TLC, Motor Trend, Animal Planet, MTV, Comedy Central, VH1, NickToons, Paramount, entre otros.

Hulu también cuenta con contenido original, sienndo su primera producción Battleground, Day in the Life, Up to Speed, Don’t Quit Your Daydream, Flow, The Awesomes y We Got Next.

Entre una de sus características principales se tiene que en 2019 Hulu habilitó la función de ver contenido sin conexión a internet, dejando que sus suscriptores puedan descargar hasta 25 títulos en cinco dispositivos diferenres para ver el contenido en 30 días como fecha límite.