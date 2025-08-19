Estados Unidos

Wall Street cerró a la baja: cautela antes de la reunión de banqueros centrales

Las bolsas europeas alcanzaron el martes su nivel más alto en más de cinco meses

Guardar
Operadores trabajan en el parqué
Operadores trabajan en el parqué de la Bolsa de Valores de Nueva York. REUTERS/Brendan McDermid

Los índices principales de Nasdaq y S&P 500 cerraron con pérdidas este martes, presionados por el retroceso en valores tecnológicos mientras los inversores focalizan su atención en el próximo discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el simposio anual de la Fed en Jackson Hole, Wyoming, previsto del 21 al 23 de agosto, según los datos preliminares difundidos.

Las caídas en el Nasdaq se atribuyeron principalmente a la baja en empresas de gran capitalización como Nvidia, Microsoft y Meta Platforms. Los inversores ajustaron sus posiciones a la espera de posibles indicios sobre la futura trayectoria de las tasas de interés en Estados Unidos. James Cox, socio gerente de Harris Financial Group, afirmó: “Parece que la gente se está cubriendo un poco antes de Jackson Hole, pensando que Powell podría ser más restrictivo de lo que los mercados aprecian actualmente”.

Las expectativas del mercado reflejan que podría haber dos recortes de tasas de 25 puntos básicos durante este año, con el primero proyectado para septiembre, según datos recopilados por LSEG. En la jornada, el S&P 500 cedió 37,62 unidades, equivalente a un 0,58%, y cerró en 6.411,53 puntos. El Nasdaq Composite disminuyó 313,83 puntos, o un 1,45%, hasta 21.315,95 unidades. Por el contrario, el Promedio Industrial Dow Jones avanzó 10,82 puntos, o un 0,02%, concluyendo en 44.922,64.

Steve Sosnick, estratega jefe de Interactive Brokers, señaló que algunos inversores optaron por realizar ganancias en los valores tecnológicos y rotaron hacia otros sectores. Añadió que este movimiento “repercute en el mercado en general debido al peso de estos valores en los principales índices”.

Por otra parte, la inquietud sobre el sector de la inteligencia artificial se acrecentó tras las declaraciones del presidente ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, quien afirmó en una entrevista con The Verge la semana pasada que actualmente se vive una “burbuja” en torno a este segmento.

Las bolsas europeas cerraron en máximos de cinco meses

La Bolsa de Milán (Bolsa
La Bolsa de Milán (Bolsa de Valores de Italia). REUTERS/Claudia Greco

Las bolsas europeas alcanzaron el martes su nivel más alto en más de cinco meses, impulsadas por expectativas de avance en las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania. El índice paneuropeo STOXX 600 sumó un 0,7%, mientras la mayoría de los principales mercados regionales también registraron alzas.

El optimismo del mercado fue atribuido a las recientes conversaciones en Washington entre los líderes de Estados Unidos, Ucrania y Europa, donde el presidente estadounidense Donald Trump ofreció garantías de seguridad para Kiev y anunció la preparación de una posible cumbre trilateral con Rusia y Ucrania. Trump declaró además que prevé avances por parte del mandatario ruso Vladimir Putin hacia el fin del conflicto, aunque reconoció que podría no haber acuerdo inmediato.

En contraste con la tendencia general, las acciones del sector defensa europeo, dentro del índice SXPARO, experimentaron una caída del 2,6%, el peor desempeño en más de un mes. Entre las empresas más afectadas figuraron Leonardo, que perdió un 10,2%, Hensoldt con una baja del 9,5%, Renk Group con un 8,3%, y Rheinmetall, que cedió un 4,9%.

Nick Saunders, representante de Webull UK, sostuvo que el avance del mercado refleja las cautelas sobre la posibilidad de un acuerdo de paz, describiendo el contexto como incierto acerca de la viabilidad de dicho acuerdo.

Los sectores de consumo discrecional lideraron las subidas. El sector de automóviles registró un aumento del 2,4% y alimentos y bebidas un 1,6%. A su vez, los valores de lujo avanzaron, encabezados por Moncler con un alza del 4,9% y Burberry con un 5,1%.

El cierre positivo de los principales índices bursátiles europeos estuvo marcado por expectativas sobre un posible cese del fuego en el conflicto de Ucrania y por movimientos sectoriales diferenciados, en una sesión de intensa reacción a los desarrollos diplomáticos recientes.

(Con información de Reuters)

Temas Relacionados

wall streetacciones

Últimas Noticias

Miles de entradas para conciertos de Taylor Swift fueron adquiridas y revendidas de manera ilegal en EEUU

Una investigación federal detalla el uso de cuentas y tarjetas simuladas para comprar boletos a gran escala, alterando los precios y la disponibilidad en los espectáculos

Miles de entradas para conciertos

Estados Unidos extendió aranceles al acero y al aluminio a más de 400 productos derivados

La decisión afecta a una amplia gama de mercancías que incluyen desde turbinas eólicas, grúas móviles, excavadoras y equipos pesados, hasta vagones de ferrocarril, muebles, compresores, bombas y sillas para bebés

Estados Unidos extendió aranceles al

Una mujer de Florida demandó a una productora de leche cruda por intoxicación y aborto espontáneo

La acción legal alega que la ausencia de advertencias claras en el etiquetado permitió la comercialización de productos no pasteurizados

Una mujer de Florida demandó

Un reo demandó a Alabama para evitar que lo ejecuten con nitrógeno; prefiere ser ahorcado o fusilado

El proceso judicial se inició luego de que surgieran diversos testimonios asegurando que dicho método de ejecución provoca un sufrimiento innecesario

Un reo demandó a Alabama

Fue liberado por error antes cumplir cinco años de cárcel: ahora lo busca toda la policía de Texas

Las autoridades iniciaron una investigación interna sobre los procedimientos aplicados en el centro de detención después de que la excarcelación imprevista derivara en una operación de búsqueda a nivel estatal

Fue liberado por error antes
ÚLTIMAS NOTICIAS
El costo de la construcción

El costo de la construcción aumentó en julio en CABA, pero quedó por debajo de la inflación

Robo de autos con inhibidores de señal en Palermo: detuvieron a un sospechoso de nacionalidad peruana

Rosario: detuvieron a un hombre acusado de vender botellas truchas de Fernet

Senado: la oposición dictaminó la declaración de la emergencia pediátrica y presiona para ir al recinto

Los controladores aéreos anunciaron un cronograma de medidas de fuerza y habrá vuelos afectados en 5 días de agosto

INFOBAE AMÉRICA
La Misión de Observación Electoral

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea acompañará la segunda vuelta de las presidenciales en Bolivia

Bolivia y el péndulo de la historia

Israel abatió a Kamal Najjar, terrorista de Hamas que secuestró al ex rehén argentino-israelí Yarden Bibas

Investigan si una niña de 7 años murió por tortura en República Dominicana

Una intérprete de lengua de señas se robó la atención en el show de Oasis en Dublín

TELESHOW
Pampita y Martín Pepa volvieron

Pampita y Martín Pepa volvieron al país luego de su reconciliación: “La idea era no contarlo hasta octubre”

Mauro Icardi fue inscripto en el registro de deudores alimentarios luego del reclamo judicial de Wanda Nara

La nueva coincidencia entre Wanda Nara y la China Suárez que hizo estallar las redes: “Un especialista en montaje”

El tierno mensaje de Luisana Lopilato y Michael Bublé a su hija Cielo: “Transformaste nuestras vidas para siempre”

El extravagante look de Wanda Nara en Los Ángeles: estilo baloncesto, Hello Kitty y carteras de lujo