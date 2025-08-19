Estados Unidos

Resultados de Powerball: todos los números ganadores del 18 de agosto de 2025

Esta lotería estadounidense realiza tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, en los que puedes ganar varios millones de dólares

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Los premios de Powerball van
Los premios de Powerball van desde los cuatro dólares y hasta varios millones de dólares (Infobae/Jovani Pérez)

Powerball, una de las principales loterías de Estados Unidos que entrega millones de dólares en premios, anunció los números ganadores de su último sorteo.

Fecha del sorteo: lunes 18 de agosto de 2025.

Resultados: 15 46 61 63 64 1.

Multipler: 3.

Powerball realiza tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, después de las 23:00 horas, en los que puedes ganar varios millones de dólares.

Recuerda que el tiempo que tienes para reclamar tu premio varían de acuerdo a la jurisdicción, las normas y reglamentos estatales, la tolerancia puede ser desde los 90 días hasta un año, a partir de la fecha del sorteo. Para saber cuál es el lapso máximo para reclamar el premio consulta con la lotería en el estado donde se compró el boleto.

No se necesita ser ciudadano o residente de Estados Unidos para participar en la lotería de Powerball, solo se necesita tener la edad legal en la jurisdicción donde se compra el boleto para jugar.

¿Cómo ganar Powerball?

Powerball realiza su sorteo millonario
Powerball realiza su sorteo millonario cada lunes, miércoles y sábado (AP)

Para poder jugar Powerball solo necesitas de dos dólares estadounidenses, el costo que tiene cada uno de sus sorteos.

Posteriormente, debes de elegir cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas; luego seleccionar un número entre el 1 y el 26 para el rojo.

Si no sabes que números escoger, no te preocupes, deja que la terminal de lotería genere tu combinación al azar.

Para ganar del premio mayor de la lotería Powerball, los seis números de tu combinación tienen que coincidir con los resultados. Sin embargo, te llevas un premio desde tu primer acierto, aunque mientras más números consigas mayor será tu premio.

Los premios de Powerball van desde los cuatro dólares y hasta los varios millones de dólares.

Si ganas el premio mayor, Powerball tiene dos opciones para cobrarlo: la primera es en efectivo, se da un único pago del monto total obtenido en tu sorteo; la segunda es mediante una anualidad, se entrega un pago seguido de pagos anuales durante los siguientes 29 años, cada pago es 5% mayor que el anterior.

¿Qué es Powerball?

Powerball comenzó en 1992, realizando sorteos en 45 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Tiene el récord de haber entregado el mayor premio a nivel mundial, cuando repartió 2 mil 40 millones de dólares el pasado 8 de enero del 2022, rompiendo a su vez el monto que Powerball había entregado en enero de 2016 por mil 586 millones de dólares.

Como varias de las loterías en el mundo, parte de las ganancias de Powerball terminan en asistencia social. De acuerdo con sus datos, el 35% de las entradas de Powerball es para beneficiar buenas causas, el 50% se va para financiar los premios, el 6% en comisiones para minoristas y el 9% para gastos operativos.

Temas Relacionados

PowerballEEUUestados-unidos-noticiasNoticias

Últimas Noticias

EEUU imputó a presuntos líderes del Tren de Aragua en Colorado por asesinatos por encargo, narcotráfico y armas de fuego

La acusación se produce después de una investigación de nueve meses iniciada en un complejo de apartamentos del área metropolitana de Denver, una zona que el Departamento de Justicia describió como afectada por un aumento en la violencia y en las actividades de narcotráfico

EEUU imputó a presuntos líderes

Expertos alertan por aumento récord de miopía y fatiga visual en Estados Unidos vinculado al uso de pantallas

Más de 130 millones de estadounidenses presentan miopía, mientras siete de cada diez reportan problemas oculares tras largas jornadas con dispositivos digitales

Expertos alertan por aumento récord

Los hermanos Menéndez enfrentan una audiencia clave por su posible libertad esta semana: qué saber

La junta de libertad condicional del estado analizará las nuevas circunstancias legales y personales de Erik y Lyle Menéndez, quienes buscan salir de prisión tras más de tres décadas

Los hermanos Menéndez enfrentan una

Explosión en un carguero activó un operativo de emergencia en el puerto de Baltimore

El incidente ocurrió cerca del lugar donde colapsó el puente Francis Scott Key en marzo de 2024

Explosión en un carguero activó

EEUU desplegará tres destructores frente a las costas de Venezuela en una operación contra grupos narcoterroristas

Según fuentes citadas por Reuters, la misión contará con los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, reconocidos por su capacidad de defensa antiaérea, antisubmarina y de ataque contra objetivos en superficie

EEUU desplegará tres destructores frente
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los empresarios que luchan contra

Los empresarios que luchan contra los bloqueos replantean su tarea: ahora asesorarán a pymes para evitar “la escalada sindical ilegal”

Atomización y pases de factura: la oferta de centro pierde atractivo en la polarización entre LLA y el peronismo

Síndrome urémico hemolítico: los síntomas y 10 medidas de prevención para reducir el riesgo de contagio

La dieta que ayuda a controlar la glucosa en adultos con diabetes tipo 2

Fentanilo contaminado: el desafío de reconstruir la confianza entre pacientes y profesionales

INFOBAE AMÉRICA
La OTAN confirmó que Estados

La OTAN confirmó que Estados Unidos ofrecerá garantías de seguridad para Ucrania sin desplegar tropas en el terreno

Zelensky dijo que espera un encuentro “sin condiciones” con Vladimir Putin en las próximas dos semanas

Una bóveda secreta, 9 anillos de seguridad y un libro de crímenes de arte

Afganistán, el espejo de los límites del poder occidental

EEUU desplegará tres destructores frente a las costas de Venezuela en una operación contra grupos narcoterroristas

TELESHOW
Luck Ra sorprendió en La

Luck Ra sorprendió en La Voz Argentina contando cuál es su verdadero nombre y su conexión con un prócer de la patria

Tania González Ledesma, la supuesta amante de Martín Demichelis, contó cómo eran sus encuentros íntimos: “Muy buen cardio”

La China Suárez compartió la intimidad de Mauro Icardi en su nuevo hogar: “Hombre que resuelve”

Eliana Guercio habló del tratamiento estético que puso en riesgo su salud: “Lo vi en Instagram y fue un error garrafal”

Wanda Nara contra Mauro Icardi por su ausencia en el Día del Niño: “Te hacés cargo de nuevos nenes y a los tuyos, nada”