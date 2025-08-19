Estados Unidos

Reporte del estado del tiempo en Seattle: las máximas temperaturas del 20 de agosto

Conoce cuál será el estado del tiempo, la temperatura, lluvias y velocidad del viento para las próximas horas en la ciudad de Washington

Por Armando Montes

Conoce cuáles serán las condiciones
Conoce cuáles serán las condiciones del clima para la ciudad (Reuters)

En la era moderna, más allá de consultar el pronóstico del tiempo para saber qué vestir o si cargar o no con un impermeable, el reporte meteorológico es un instrumento que se ha vuelto fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo eventos deportivos.

Según el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos (NOAA), para este 20 de agosto se estima que en Seattle  habrá temperatura máxima de 12 centigradosPara mañana se prevé un clima Despejado, con una mínima alrededor de 54. Viento del noreste alrededor de 6 mph.

Y por la noche Soleado, con una máxima cerca de 25. Viento del norte de 8 a 14 km/h.

¿Cómo suele ser el clima en Seattle?

Seattle es una ciudad importante
Seattle es una ciudad importante en los Estados Unidos por su papel dentro de la industria aeroespacial. Es reconocida por empresas como Beoing, Microsoft y Amazon (REUTERS/Lindsey Wasson)

La urbe está ubicada en el estado de Washington, en el noroeste de los EEUU, en la costa del océano Pacífico, a orillas de la bahía de Puget Sound y rodeada por montañas como los Montes Olímpicos al oeste y las Montañas Cascadas al este. Seattle es la urbe más grande del estado y uno de los principales centros urbanos y económicos de la región del Pacífico Noroeste.

El tiempo en esta ciudad es templado oceánico, lo que significa que tiene inviernos suaves y húmedos y veranos frescos y secos.

Cómo es el clima en la ciudad durante todo el año

Una mujer y su perro
Una mujer y su perro aprovechan un espacio de sombra en Seattle, Washington (REUTERS/Lindsey Wasson)

Invierno (Diciembre a Febrero)

Temperaturas: Los fríos en Seattle son generalmente suaves, con temperaturas promedio que oscilan entre los 2°C y 8°C. Las mínimas rara vez bajan de 0°C y las máximas no suelen superar los 8°C. La nieve es rara, pero ocasionalmente se pueden presentar algunas nevadas, especialmente en las áreas más altas.

Lluvias: El invierno es la temporada más lluviosa, con frecuentes precipitaciones, que pueden ser lluvias ligeras y persistentes. Es común que Seattle experimente varios días seguidos de lluvias suaves, lo que contribuye a su reputación de ser una ciudad lluviosa.

Luz solar: Los días son cortos y hay una gran cantidad de nublados y cielos grises.

Primavera (Marzo a Mayo)

Temperaturas: La primavera es fresca, con temperaturas que rondan entre los 6°C y 14°C. Durante el día, la temperatura puede subir a unos 14°C a 18°C, mientras que las noches siguen siendo frescas.

Lluvias: Aunque las lluvias continúan siendo comunes, la frecuencia disminuye en comparación con el invierno. A medida que avanza la primavera, los días soleados se vuelven más frecuentes.

Flora: La primavera es una estación en la que Seattle florece con muchas plantas y flores, especialmente en los parques y jardines de la ciudad, como el Jardín de los Líderes.Verano (Junio a Agosto)

Temperaturas: Los veranos en Seattle son suaves y agradables, con temperaturas promedio entre 18°C y 25°C. Las temperaturas más altas rara vez superan los 30°C, lo que hace que el clima veraniego sea mucho más fresco que en otras partes de Estados Unidos.

Humedad: El clima es generalmente seco, aunque las noches pueden ser frescas. Las temperaturas agradables y la baja humedad hacen de Seattle un destino popular para el verano.

Lluvias: Durante el verano, las precipitaciones disminuyen significativamente y los días soleados son más frecuentes.

Otoño (Septiembre a Noviembre)

Temperaturas: El otoño en Seattle es fresco y agradable, con temperaturas que bajan de unos 18°C en septiembre a entre 6°C y 12°C en noviembre. Las noches se vuelven más frías conforme avanza la estación.

Lluvias: En otoño, las lluvias comienzan a aumentar de nuevo, especialmente a partir de octubre. Los días nublados y lluviosos se vuelven más frecuentes a medida que se acerca el invierno.

