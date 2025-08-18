Estados Unidos

Clima en Houston: temperatura y probabilidad de lluvia para este 18 de agosto

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Por Infobae Noticias

Guardar
La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir este 18 de agosto, aquí está la predicción del tiempo para las próximas horas en Houston.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 37 grados, la previsión de lluvia será del 55%, con una nubosidad del 27%, mientras que las ráfagas de viento serán de 20 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se pronostica que lleguen a un nivel de hasta 11.

Para la noche, la temperatura llegará a los 26 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 25%, con una nubosidad del 25%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 11 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Houston (Imagen ilustrativa Infobae)

Houston es una de las ciudades más pobladas de Estados Unidos, ubicada al sur de Texas cerca de la costa del Golfo de México.

El clima en esta ciudad estadounidense es principalmente tropical, con el subtipo monzónico, es decir, registra altas temperaturas todo el año, con una pequeña estación seca y una predominantemente temporada de lluvias.

Las temperaturas más calientes se sienten entre agosto y septiembre, donde ronda los 40 grados; en contraste es en enero y diciembre cuando el clima frío predomina.

En tanto, el mes con más precipitaciones regularmente es en junio o en octubre.

(Reuters)
(Reuters)

El clima en Estados Unidos

Al ser un país grande, Estados Unidos presume de una enorme variedad de climas, casi todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más importante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se vuelven tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

ClimaHoustonestados-unidos-noticiasclima eeuuEstados UnidosNoticias

Últimas Noticias

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Dallas

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Adiós a la incertidumbre, conoce

Clima en Washington D. C.: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Washington D. C.:

Clima en Miami: el estado del tiempo para este 18 de agosto

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Miami: el estado

Trump recibe a Zelensky en Washington para una reunión clave que busca definir el futuro de la invasión rusa a Ucrania

El mandatario ucraniano procura el respaldo internacional para evitar concesiones territoriales a Rusia, mientras en Europa crece la preocupación de que Estados Unidos influya en la negociación en términos favorables al Kremlin

Trump recibe a Zelensky en

Millones de mariposas monarca inician su migración anual desde EEUU y Canadá hacia México

Millones de ejemplares cruzan miles de kilómetros rumbo a México, aunque estudios recientes señalan pérdidas poblacionales de hasta el 99 % en el oeste de Estados Unidos

Millones de mariposas monarca inician
ÚLTIMAS NOTICIAS
Milagro en La Plata: un

Milagro en La Plata: un camión se incrustó en una casa mientras los dueños dormían y por pocos metros no hubo una tragedia

Le dispararon en la cabeza cuando iba a un partido de fútbol en Rosario y murió tras agonizar todo un día

Una juventud que se la juega por la Iglesia Católica

Cuántos diputados nacionales renueva cada provincia en las elecciones 2025

Tras una alerta, la ANMAT prohibió la venta de un “Ozempic trucho” que vendían sin autorización

INFOBAE AMÉRICA
El avance de la inteligencia

El avance de la inteligencia artificial reaviva el temor de los empleados a perder sus trabajos

El enigma del Manuscrito Voynich, el libro que nadie pudo leer en más de 500 años

EEUU y Corea del Sur iniciaron sus ejercicios militares conjuntos en medio de las amenazas del régimen de Kim Jong-un

Alemania acusó al régimen de China de amenazar la estabilidad en el Indopacífico y cuestionar el derecho internacional

Cuando era adolescente robó un banco con sus amigos, pero 50 años después fue a la policía a confesarlo

TELESHOW
Luck Ra enfrentó los cuestionamientos

Luck Ra enfrentó los cuestionamientos de las redes en La Voz Argentina: “¿Puedo decir algo?”

Carolina Amoroso, embarazada de 8 meses, celebró sus 40 años: las fotos en la previa a convertirse en mamá

Charlotte Caniggia se posicionó en su pelea con su hermano Alex: “Yo soy ‘team Nannis’ porque ella siempre dice verdades”

El mensaje de Evangelina Anderson a sus hijos tras separarse de Martín Demichelis: “El dinero no es todo”

Rafael Ferro antes de su serie con Tini Stoessel manejaba un auto en una app: “Estaba sin laburo”