Clima en Houston: temperatura y probabilidad de lluvia para este 18 de agosto

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir este 18 de agosto, aquí está la predicción del tiempo para las próximas horas en Houston.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 37 grados, la previsión de lluvia será del 55%, con una nubosidad del 27%, mientras que las ráfagas de viento serán de 20 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se pronostica que lleguen a un nivel de hasta 11.

Para la noche, la temperatura llegará a los 26 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 25%, con una nubosidad del 25%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 11 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del estado del tiempo en Houston (Imagen ilustrativa Infobae)

Houston es una de las ciudades más pobladas de Estados Unidos, ubicada al sur de Texas cerca de la costa del Golfo de México.

El clima en esta ciudad estadounidense es principalmente tropical, con el subtipo monzónico, es decir, registra altas temperaturas todo el año, con una pequeña estación seca y una predominantemente temporada de lluvias.

Las temperaturas más calientes se sienten entre agosto y septiembre, donde ronda los 40 grados; en contraste es en enero y diciembre cuando el clima frío predomina.

En tanto, el mes con más precipitaciones regularmente es en junio o en octubre.

(Reuters)

El clima en Estados Unidos

Al ser un país grande, Estados Unidos presume de una enorme variedad de climas, casi todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más importante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se vuelven tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.