MLB en vivo: cuándo y a qué hora juegan los Mets de Juan Soto

La primavera llegó y con ella las esperanzas de una nueva temporada invadió el corazón de los aficionados de las Grandes Ligas de béisbol. Después de un emocionante Clásico de Otoño entre New York Yankees y Los Ángeles Dodgers el camino hacia el campeonato inicia desde cero.
Los parques se volverán a llenar, el crujir de la madera al pegar con la pelota volverá a resonar y la emoción del “Rey de los Deportes” cautivará a los aficionados estadounidenses, latinos y asiáticos que depositan su fe en los mejores peloteros del mundo.
Shohei Ohtani, Aaron Judge, Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr, Francisco Lindor, Mike Trout y los cientos de jugadores que conforman los 30 equipos de la Major League Baseball (MLB) regresan al diamante con el objetivo de dejar su huella en la historia.
Sigue de cerca las acciones de la temporada 2025, no te pierdas ningún detalle que se registre en los múltiples partidos que hay cada día, a continuación te compartimos toda la agenda beisbolera de este hoy.
Los partidos del 16 de agosto
Pittsburgh Pirates vs Chicago Cubs
Hora del Este de EEUU: 14:20
Hora del Centro de EEUU: 13:20
Hora del Oeste de EEUU: 11:20
Estadio: Wrigley Field
Texas Rangers vs Toronto Blue Jays
Hora de México: 13:07 horas
Hora del Este de EEUU: 15:07 horas
Hora del Centro de EEUU: 14:07 horas
Hora del Oeste de EEUU: 12:07 horas
Estadio: Rogers Centre
Philadelphia Phillies vs Washington Nationals
Hora de México: 14:05 horas
Hora del Este de EEUU: 16:05 horas
Hora del Centro de EEUU: 15:05 horas
Hora del Oeste de EEUU: 13:05 horas
Estadio: Nationals Park
Miami Marlins vs Boston Red Sox
Hora de México: 14:10 horas
Hora del Este de EEUU: 16:10 horas
Hora del Centro de EEUU: 15:10 horas
Hora del Oeste de EEUU: 13:10 horas
Estadio: Fenway Park
Seattle Mariners vs New York Mets
Hora de México: 14:10 horas
Hora del Este de EEUU: 16:10 horas
Hora del Centro de EEUU: 15:10 horas
Hora del Oeste de EEUU: 13:10 horas
Estadio: Citi Field
Milwaukee Brewers vs Cincinnati Reds
Hora de México: 16:40 horas
Hora del Este de EEUU: 18:40 horas
Hora del Centro de EEUU: 17:40 horas
Hora del Oeste de EEUU: 15:40 horas
Estadio: Great American Ball Park
Atlanta Braves vs Cleveland Guardians
Hora de México: 17:10 horas
Hora del Este de EEUU: 19:10 horas
Hora del Centro de EEUU: 18:10 horas
Hora del Oeste de EEUU: 16:10 horas
Estadio: Progressive Field
Chicago White Sox vs Kansas City Royals
Hora de México: 17:10 horas
Hora del Este de EEUU: 19:10 horas
Hora del Centro de EEUU: 18:10 horas
Hora del Oeste de EEUU: 16:10 horas
Estadio: Kauffman Stadium
Baltimore Orioles vs Houston Astros
Hora de México: 17:10 horas
Hora del Este de EEUU: 19:10 horas
Hora del Centro de EEUU: 18:10 horas
Hora del Oeste de EEUU: 16:10 horas
Estadio: Daikin Park
Detroit Tigers vs Minnesota Twins
Hora de México: 17:15 horas
Hora del Este de EEUU: 19:15 horas
Hora del Centro de EEUU: 18:15 horas
Hora del Oeste de EEUU: 16:15 horas
Estadio: Target Field
New York Yankees vs St. Louis Cardinals
Hora de México: 17:15 horas
Hora del Este de EEUU: 19:15 horas
Hora del Centro de EEUU: 18:15 horas
Hora del Oeste de EEUU: 16:15 horas
Estadio: Busch Stadium
Arizona Diamondbacks vs Colorado Rockies
Hora de México: 18:10 horas
Hora del Este de EEUU: 20:10 horas
Hora del Centro de EEUU: 19:10 horas
Hora del Oeste de EEUU: 17:10 horas
Estadio: Coors Field
Tampa Bay Rays vs San Francisco Giants
Hora de México: 19:05 horas
Hora del Este de EEUU: 21:05 horas
Hora del Centro de EEUU: 20:05 horas
Hora del Oeste de EEUU: 20:05 horas
Estadio: Oracle Park
San Diego Padres vs Los Angeles Dodgers
Hora de México: 19:10 horas
Hora del Este de EEUU: 21:10 horas
Hora del Centro de EEUU: 20:10 horas
Hora del Oeste de EEUU: 18:10 horas
Estadio: Dodger Stadium
Los Angeles Angels vs Athletics
Hora de México: 20:05 horas
Hora del Este de EEUU: 22:05 horas
Hora del Centro de EEUU: 21:05 horas
Hora del Oeste de EEUU: 19:05 horas
Estadio: Sutter Health Park
Historia del surgimiento de la MLB
De acuerdo con información publicada por la Society for American Baseball Research (SABR), la principal liga de béisbol profesional en Estados Unidos tiene sus raíces a mediados del siglo XIX. Su origen se remonta a 1876, con la fundación de la National League (NL), que surgió como la primera liga organizada con reglas claras y un sistema estructurado para equipos profesionales.
En 1901, se fundó la American League (AL) como una liga profesional que comenzaría a competir directamente con la National League. Durante esos años, la rivalidad entre ambas ligas fue intensa, con equipos compitiendo por jugadores y espectadores. Sin embargo, en 1903, ambas ligas llegaron a un acuerdo histórico que promovió la cooperación en lugar de la confrontación, estableciendo un sistema conjunto.
Tras la disputa de la primera Serie Mundial en la que el campeón de cada liga se enfrentó para determinar al mejor equipo del béisbol profesional fue que nació la Major League Beisbol. Este proceso de unificación y profesionalización consolidó a la MLB como una de las ligas deportivas más influyentes y de mayor tradición en el mundo.