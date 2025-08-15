Estados Unidos

Cuál será el estado del tiempo en Reston para mañana

En esta ciudad el estado del tiempo puede cambiar inesperadamente, por lo que es esencial revisar el pronóstico antes de planear tu día

Por Infobae Noticias

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

A causa del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más frecuentes lo que genera que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del clima para mañana en la ciudad de Reston, en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Habrá una ligera posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas antes de las 11 p.m. y luego una ligera posibilidad de chubascos entre las 11 p.m. y las 2 a.m. El cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 71 grados Fahrenheit (21 grados Celsius). El viento del este será de aproximadamente 5 mph (8 km/h) y se volverá tranquilo por la noche. La probabilidad de precipitación será del 20%.

Clima por la noche

Esta noche, existe una ligera posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas después de las 2 p.m. Se espera que el clima sea mayormente soleado, con una temperatura máxima cercana a los 88 grados Fahrenheit (31 grados Celsius). Habrá un viento del este de 3 a 6 mph (5 a 10 km/h). La probabilidad de precipitación es del 20%.

La información sobre el pronóstico del clima en San Antonio, Texas, está actualizada al corte del 14 de agosto, 7:52 p. m. EDT.

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

Reston se ubica en
Reston se ubica en el condado de Fairfax, al norte de Virginia (Reuters)

Al ser un país grande, Estados Unidos experimenta una gran cantidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

