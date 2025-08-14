Estados Unidos

Prepárate antes de salir: este es el estado del tiempo para San Antonio

Para evitar cualquier imprevisto es relevante conocer el estado del clima para las próximas horas en la ciudad texana

Por Infobae Noticias

La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío?, aquí está la predicción del estado del tiempo para mañana en la ciudad texana de San Antonio, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

El clima será parcialmente nublado, con una temperatura mínima de alrededor de 77 grados Fahrenheit (25 grados Celsius).

Se espera un viento del sur de aproximadamente 5 millas por hora (8 kilómetros por hora).

El clima por la noche

Se espera que esta noche el clima sea mayormente despejado, con temperaturas que rondarán los 98 grados Fahrenheit (37 grados Celsius). La sensación térmica podría alcanzar hasta 105 grados Fahrenheit (40 grados Celsius) debido a la alta humedad. Habrá un viento del sur de 5 a 10 mph (8 a 16 km/h), lo que podría proporcionar un ligero alivio del calor. Es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra si se va a estar al aire libre.

La información sobre el pronóstico del clima en San Antonio, Texas, está actualizada al corte del 13 de agosto 6:51 p.m. CDT .

El estado del tiempo en Estados Unidos

San Antonio se caracteriza por
San Antonio se caracteriza por un clima más semiarido (AP)

Al ser un país grande, Estados Unidos cuenta con una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedosubtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

