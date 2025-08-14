Clima hoy en EEUU: temperaturas para Nueva York este 14 de agosto

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

Antes de partir a tu destino, conoce la predicción del clima en Nueva York para las siguientes horas en este jueves.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este jueves, se estima que en Nueva York habrá un 55% de probabilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 31 centígrados y una mínima de 23°. La nubosidad será del 70% y por la noche habrá una posibilidad del 55% de lluvias.

Nueva York es la ciudad más poblada de Estados Unidos y una de las más habitadas en el mundo, ubicada en el estado con el mismo nombre en la costa del Océano Atlántico, al noreste del país estadounidense.

En la ciudad neoyorquina el clima es principalmente continental húmedo, con inviernos muy fríos, veranos calurosos y lluvias moderadas que caen durante todo el año, que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas en invierno.

Sin embargo, la cercanía de Nueva York con la costa atlántica ayuda a que los inviernos no sean tan duros, ni los veranos tan calientes.

El frío y las lluvias constantes generan la caída de nueve durante el invierno.

Los meses con la temperatura más baja son en entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registra entre julio y agosto.

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

Al ser un país grande, Estados Unidos tiene de una enorme variedad de climas, casi todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos grandes climas: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más importante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y en nieve a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.