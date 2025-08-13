Estados Unidos

Viajó de Wisconsin al otro lado del mundo para ayudarle a su cita por aplicación a cometer homicidio

Aimee Betro ha sido condenada por autoridades internacionales luego de fungir como sicaria para concretar una venganza contra un comerciante

Por Daniela Mérida

Una mujer originaria de Wisconsin fue condenada en Reino Unido por intento de asesinato. (West Midlands Police)

Una ciudadana estadounidense fue condenada en el Reino Unido tras un intento de asesinato vinculado a un complot internacional de venganza. Aimee Betro, de 44 años y originaria de Wisconsin, viajó al país en agosto de 2019 para ejecutar un “asesinato por encargo” contra un comerciante de ropa en Birmingham, según informes de la Crown Prosecution Service. A pesar de emplear un niqab para ocultar su identidad y disparar a su objetivo a corta distancia, el arma presentó una falla mecánica, permitiendo la huida de la víctima.

Las investigaciones revelan que Betro estuvo vinculada sentimentalmente con uno de los autores intelectuales del crimen, Mohammed Nazir, residente en Derbyshire, a quien conoció a través de una aplicación de citas. El plan fue orquestado en el contexto de una disputa familiar con el propietario de la tienda, que se remontaba a un altercado violento en 2018 entre las familias de los implicados, según la BBC.

Tras el primer intento fallido, Betro regresó horas después y disparó tres veces contra la vivienda de la víctima, causando daños materiales, pero sin heridos, según la Crown Prosecution Service. La condena de Betro se formalizó el 12 de agosto de 2025 en el Birmingham Crown Court, donde se le declaró culpable de conspiración para cometer asesinato, posesión de arma de fuego con intención y participación consciente en la evasión de restricciones de importación de municiones. La sentencia será dictada el 21 de agosto de 2025, según el informe de las autoridades.

Betro fue la sicaria de una antigua venganza

Betro fue captada en varias ocasiones por el circuito cerrado de televisión, lo que se utilizó como prueba en el juicio. (West Midlands Police)

La trama que llevó a Betro al Reino Unido fue parte de un plan de venganza dirigido por Mohammed Aslam y su hijo Nazir, ambos de Derbyshire. De acuerdo con la Crown Prosecution Service, ambos fueron condenados en noviembre de 2024: Nazir recibió una pena de 32 años y Aslam de 10 años por conspiración para asesinar. El motivo fue un conflicto previo con el comerciante birminghense, cuya familia había tenido un altercado que derivó en lesiones a Aslam y Nazir un año antes del atentado.

El 7 de septiembre de 2019, el circuito cerrado de televisión documentó a Betro saliendo de su hotel en Birmingham con una vestimenta identificable y posteriormente adquiriendo un Mercedes E240 con una identidad falsa. Dicho vehículo fue utilizado para llegar al domicilio de la víctima en South Yardley, donde vigiló la zona durante 45 minutos antes del ataque.

Cuando la víctima llegó a bordo de su SUV negro, Betro descendió de su automóvil, se aproximó con un arma de fuego y efectuó el disparo a corta distancia. El arma se atascó y la víctima logró escapar embistiendo la puerta del Mercedes durante su huida, lo cual fue corroborado por cámaras de seguridad y posteriormente reforzado por pruebas forenses halladas en el vehículo.

En el primer intento de asesinato, el arma que portaba Betro se atascó, lo que le permitió a la víctima escapar. (West Midlands Police)

A la medianoche, Betro regresó en taxi, solicitando el servicio con un acento estadounidense y usando su alias. Disparó tres veces contra la vivienda, dañando ventanas y enviando mensajes intimidatorios al padre de la víctima tras el ataque. Posteriormente, abandonó el Reino Unido y viajó a los Estados Unidos.

Investigación y extradición

Tras el atentado, la investigación enfrentó retrasos debido a la pandemia y la huida internacional de Betro. La ahora imputada fue localizada en un complejo residencial cercano a la capital de Armenia, Yereván. La Fiscalía del Reino Unido emitió una solicitud internacional de detención en junio de 2024, que fue ejecutada ese mismo mes por las autoridades armenias. Dos días después de su arresto en Armenia, Betro compareció ante un tribunal local y fue extraditada al Reino Unido semanas después para enfrentar el proceso judicial.

Durante el juicio, la acusación expuso que Betro no tenía antecedentes criminales notables y que su implicación fue motivada aparentemente por su relación con Nazir, aunque el móvil exacto permanece incierto, según declaraciones del detective inspector jefe Alastair Orencas de la West Midlands Police. Las pruebas incluyeron vídeos tomados por Nazir en Derby días antes del ataque, en los que el arma ya presentaba el mismo fallo registrado la noche del crimen.

En un segundo intento de homicidio, Betro disparó contra la casa de Ali, causando múltiples daños. (West Midlands Police)

El análisis genético jugó un papel decisivo. El guante encontrado en el Mercedes E240 contenía el ADN de Betro, al igual que varios elementos implicados tanto en el intento de asesinato como en un plan posterior para incriminar a un tercero en Derby mediante el envío de paquetes con munición y componentes de armas desde Illinois, según la Crown Prosecution Service y People. El ADN coincidía en ambos escenarios, lo que llevó a comparar perfiles a nivel internacional ante la ausencia de coincidencias en las bases de datos británicas.

Durante el proceso, Betro negó estar involucrada, afirmando que era una coincidencia que ella estuviera cerca del lugar de los hechos minutos después. Sostuvo que una “otra mujer estadounidense” podría haber sido la responsable, aunque las pruebas forenses y los registros telefónicos la ubicaron en el sitio y momento del ataque. El jurado halló culpable a Betro por mayoría tras 21 horas de deliberación.

