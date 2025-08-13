Estados Unidos

Clima en San Antonio: las temperaturas y la probabilidad de lluvia para el miércoles 13 de agosto

El clima en la ciudad texana es subtropical húmedo, caracterizado por veranos calurosos y húmedos, inviernos suaves y una transición clara entre estaciones

Por Omar López

Guardar
La variedad de climas en Estados Unidos

El consultar el estado del clima se ha vuelto un hábito para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas.

A continuación presentamos el pronóstico del estado del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

El clima será parcialmente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 77 grados Fahrenheit (25 grados Celsius).

Habrá un viento tranquilo que se convertirá en una brisa del sur a aproximadamente 5 millas por hora (8 kilómetros por hora).

Por su parte, la probabilidad de lluvia para esta ciudad será de 80 % durante a tarde y con el pasar de la noche.

El clima por la noche

El clima en la ciudad
El clima en la ciudad texana puede cambiar considerablemente del día a la noche. (Wikimedia)

Se espera un 20 por ciento de probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas después de la 1 p.m. El clima será soleado, con una temperatura máxima cercana a 97 grados Fahrenheit (36 grados Celsius). Los índices de calor podrían alcanzar hasta 104 grados Fahrenheit (40 grados Celsius). El viento será tranquilo, cambiando a dirección sur alrededor de 5 mph (8 km/h) por la tarde.

La información sobre el pronóstico del clima en San Antonio, Texas, está actualizada al corte del 12 de agosto 6:51 p. m. CDT .

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

San Antonio se caracteriza por
San Antonio se caracteriza por un clima más semiarido (Reuters)

Al ser un país grande, Estados Unidos cuenta con una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

ClimaSan AntonioTexasestados-unidos-noticiasclima eeuuNoticias

Últimas Noticias

Dueño de un terreno encuentra los cuerpos de dos mujeres en una zona boscosa en Carolina del Sur

El forense confirmó que Christine Marie McAbee murió por disparo, mientras continúan los análisis sobre la causa de muerte de Kristen Grissom, ambas identificadas mediante huellas y ADN

Dueño de un terreno encuentra

Clima en Reston: predicción del tiempo de mañana

Identificar las condiciones meteorológicas de las próximas horas puede hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

Clima en Reston: predicción del

Una persona murió al ser arrastrada por una corriente de resaca en la costa de Nueva Jersey

Otros seis bañistas fueron rescatados por efectivos del Departamento de Bomberos de Seaside Heights en un operativo con una moto acuática

Una persona murió al ser

Estados Unidos denunció un “empeoramiento significativo” de la represión del régimen de Maduro en Venezuela tras las elecciones de 2024

El informe anual del Departamento de Estado acusa al chavismo de ejecuciones arbitrarias, torturas y censura, y señala retrocesos en materia de derechos humanos en Brasil y Sudáfrica

Estados Unidos denunció un “empeoramiento

Empezó a funcionar en EEUU el nuevo sistema de verificación de edad impulsado por IA de YouTube

Este nuevo mecanismo busca reforzar la seguridad de niños y adolescentes frente a contenidos considerados inapropiados, en medio del creciente debate sobre los riesgos digitales

Empezó a funcionar en EEUU
ÚLTIMAS NOTICIAS
Milo Lockett: “La IA hace

Milo Lockett: “La IA hace cuadros parecidos o con mi estilo, ya lo he probado”

Rosario: un preso se tragó una bombilla de mate y tuvieron que operarlo

Pullaro y Llaryora volvieron a mostrarse en público luego de lanzar el frente de gobernadores

La Justicia anuló la entrega de bienes decomisados en una causa por lavado de activos en Chaco

“Vos sos una mugre”: el video de los isleños de Ramallo que capturaron a dos sospechosos de robo

INFOBAE AMÉRICA
Evo Morales amenazó con movilizaciones si

Evo Morales amenazó con movilizaciones si triunfa la derecha en las elecciones de Bolivia: “Vamos a dar la batalla”

María Corina Machado pidió apoyo internacional para “desmantelar la estructura criminal” de Nicolás Maduro

La dictadura de Venezuela trasladó a prisión a la activista Martha Grajales tras mantenerla cuatro días incomunicada

Vladimir Putin y Kim Jong-un reforzaron su cooperación antes de la cumbre con Donald Trump en Alaska

Crisis en Cuba: una persona necesita de al menos tres salarios medios para cubrir el costo de la canasta básica

TELESHOW
Crisis, distanciamiento y un tatuaje

Crisis, distanciamiento y un tatuaje borrado: Evangelina Anderson y Martín Demichelis habrían puesto punto final a su relación

Las románticas vacaciones de Emilia Attias y su novio, Guillermo Freire, en Italia

Del mini vestido al corset: los looks elegidos de Tini Stoessel para su paso por México

Benjamín Vicuña contó cómo es su relación con la China Suárez: “Jamás voy a hablar mal de la mamá de mis hijos”

Guillermo Francella habló del juicio de Julieta Prandi antes del veredicto final: “No se merece lo que ha vivido”