Clima en San Antonio: las temperaturas y la probabilidad de lluvia para el miércoles 13 de agosto

La variedad de climas en Estados Unidos

El consultar el estado del clima se ha vuelto un hábito para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas.

A continuación presentamos el pronóstico del estado del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

El clima será parcialmente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 77 grados Fahrenheit (25 grados Celsius).

Habrá un viento tranquilo que se convertirá en una brisa del sur a aproximadamente 5 millas por hora (8 kilómetros por hora).

Por su parte, la probabilidad de lluvia para esta ciudad será de 80 % durante a tarde y con el pasar de la noche.

El clima por la noche

El clima en la ciudad texana puede cambiar considerablemente del día a la noche. (Wikimedia)

Se espera un 20 por ciento de probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas después de la 1 p.m. El clima será soleado, con una temperatura máxima cercana a 97 grados Fahrenheit (36 grados Celsius). Los índices de calor podrían alcanzar hasta 104 grados Fahrenheit (40 grados Celsius). El viento será tranquilo, cambiando a dirección sur alrededor de 5 mph (8 km/h) por la tarde.

La información sobre el pronóstico del clima en San Antonio, Texas, está actualizada al corte del 12 de agosto 6:51 p. m. CDT .

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

San Antonio se caracteriza por un clima más semiarido (Reuters)

Al ser un país grande, Estados Unidos cuenta con una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.