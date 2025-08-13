Estados Unidos

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Washington D. C. este miércoles 13 de agosto

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Por Infobae Noticias

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa.

Las predicciones meteorológicas, basadas en la observación y modelos matemáticos, ayudan a prevenir el estado de la atmósfera en un momento y ubicación determinados a partir de registros como la temperatura, la humedad, la presión, las precipitaciones o el viento.

Los pronósticos del tiempo son ejercicios que se realizan desde hace cientos de años, incluso desde antes de la era cristiana apoyándose básicamente en la observación de patrones de las nubes, el viento, la época del año, aunque en un inicio éstos eran poco acertados.

Fue hasta el surgimiento de nuevas tecnologías (como las computadoras) que comenzaron a ponerse en marcha modelos matemáticos que permitieron lograr predicciones más precisas, convirtiéndose en un factor fundamental para el transporte (vía terrestre, marítimo o aéreo), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta operaciones militares, ello más allá de decidir si cargar o no con paraguas o qué outfit ponerse.

A continuación el estado del clima de las próximas horas en Washington D. C. para este miércoles 13 de agosto:

El tiempo para este miércoles en Washington D. C. alcanzará los 32 grados, mientras que la temperatura mínima será de 24 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 9.

En cuanto a la lluvia, la previsión de precipitaciones para dicha ciudad será del 55%, con una nubosidad del 57%, durante el día; y del 80%, con una nubosidad del 70%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 18 kilómetros por hora en el día y los 11 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Washington D. C. (Imagen ilustrativa Infobae)

Washington D.C. es la ciudad capital de Estados Unidos, ubicada al noreste del país norteamericano, junto al río Potomac, rodeado de los estados de Maryland y Virginia.

El clima en esta ciudad estadounidense es principalmente tropical, con el subtipo monzónico, lo que significa que registra altas temperaturas todo el año, con una estación seca corta y una predominantemente temporada de lluvias.

Las temperaturas más cálidas se registran en julio, donde ronda los 40 grados; en contraste es en enero y febrero cuando el clima helado predomina al grado de alcanzar los cero grados.

En tanto, el mes con más precipitaciones es mayo.

(Reuters)
(Reuters)

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

Al ocupar una gran extensión de territorio, Estados Unidos posee de una enorme variedad de climas, casi todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

