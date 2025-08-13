Estados Unidos

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Seattle de mañana 14 de agosto

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Por Armando Montes

Guardar
Conoce cuáles serán las condiciones
Conoce cuáles serán las condiciones del clima para la ciudad (Reuters)

El reporte del clima dejó de ser una herramienta que ayuda a decidir cuál será la ropa adecuada para evitar el frío o el calor, es un insumo esencial para diferentes sectores estratégicos de la vida diaria como el transporte, la agricultura, el turismo, la salud pública y la organización de eventos deportivos. Las malas condiciones del entorno pueden provocar diferentes contratiempos a las personas y es por eso que su estudio y predicción es muy importante.

El pronóstico de mañana es: Lluvia. Alta cerca de 69. Viento del sur de 9 a 13 mph, con ráfagas de hasta 21 mph. La probabilidad de precipitación es del 90%. Nuevas cantidades de precipitación entre un cuarto y medio de pulgada son posibles.

Y por la noche: Probabilidad de lluvia, principalmente después de las 11 p.m. Nublado, con una mínima alrededor de 62. Viento del sur de 7 a 9 mph. La probabilidad de precipitación es del 70%. Nuevas cantidades de precipitación entre un décimo y un cuarto de pulgada son posibles.

¿Cómo suele ser el clima en Seattle?

La temperatura en Seattle se
La temperatura en Seattle se mantiene relativamente estable durante todo el año gracias a su cercanía con el Oceáno Pacífico (REUTERS/Matt Mills McKnight)

La ciudad se encuentra en el estado de Washington, en el noroeste de los Estados Unidos de América, en la costa del océano Pacífico, a orillas de la bahía de Puget Sound y rodeada por montañas como los Montes Olímpicos al oeste y las Montañas Cascadas al este. Seattle es la urbe más grande del estado y uno de los principales centros urbanos y económicos de la región del Pacífico Noroeste.

El clima en esta ciudad es templado oceánico, lo que significa que tiene inviernos suaves y húmedos y veranos frescos y secos.

Cómo es el clima en la ciudad durante todo el año

Un barco navegando en Alki
Un barco navegando en Alki Beach durante una ola de calor en Seattle, Washington en 2021 (REUTERS/Lindsey Wasson)

Invierno (Diciembre a Febrero)

Temperaturas: Los fríos en Seattle son generalmente suaves, con temperaturas promedio que oscilan entre los 2°C y 8°C. Las mínimas rara vez bajan de 0°C y las máximas no suelen superar los 8°C. La nieve es rara, pero ocasionalmente se pueden presentar algunas nevadas, especialmente en las áreas más altas.

Lluvias: El invierno es la temporada más lluviosa, con frecuentes precipitaciones, que pueden ser lluvias ligeras y persistentes. Es común que Seattle experimente varios días seguidos de lluvias suaves, lo que contribuye a su reputación de ser una ciudad lluviosa.

Luz solar: Los días son cortos y hay una gran cantidad de nublados y cielos grises.

Primavera (Marzo a Mayo)

Temperaturas: La primavera es fresca, con temperaturas que rondan entre los 6°C y 14°C. Durante el día, la temperatura puede subir a unos 14°C a 18°C, mientras que las noches siguen siendo frescas.

Lluvias: Aunque las lluvias continúan siendo comunes, la frecuencia disminuye en comparación con el invierno. A medida que avanza la primavera, los días soleados se vuelven más frecuentes.

Flora: La primavera es una estación en la que Seattle florece con muchas plantas y flores, especialmente en los parques y jardines de la ciudad, como el Jardín de los Líderes.Verano (Junio a Agosto)

Temperaturas: Los veranos en Seattle son suaves y agradables, con temperaturas promedio entre 18°C y 25°C. Las temperaturas más altas rara vez superan los 30°C, lo que hace que el clima veraniego sea mucho más fresco que en otras partes de Estados Unidos.

Humedad: El clima es generalmente seco, aunque las noches pueden ser frescas. Las temperaturas agradables y la baja humedad hacen de Seattle un destino popular para el verano.

Lluvias: Durante el verano, las precipitaciones disminuyen significativamente y los días soleados son más frecuentes.

Otoño (Septiembre a Noviembre)

Temperaturas: El otoño en Seattle es fresco y agradable, con temperaturas que bajan de unos 18°C en septiembre a entre 6°C y 12°C en noviembre. Las noches se vuelven más frías conforme avanza la estación.

Lluvias: En otoño, las lluvias comienzan a aumentar de nuevo, especialmente a partir de octubre. Los días nublados y lluviosos se vuelven más frecuentes a medida que se acerca el invierno.

Temas Relacionados

ClimaSeattleWashingtonestados-unidos-noticiasclima eeuuNoticias

Últimas Noticias

Dos cachorros de pantera de Florida, especie en peligro de extinción, murieron atropelladas en Naples

La cifra de panteras muertas por autos en 2025 asciende a 11. Expertos y organizaciones piden acelerar la construcción de cruces seguros y conectar hábitats frente al avance urbano

Dos cachorros de pantera de

Un nuevo tiroteo en EEUU deja una joven madre muerta cuando llevaba a su hijo a la parada del bus escolar

Se trata del segundo ataque armado registrado en una parada de autobús escolar en Louisville en menos de una semana

Un nuevo tiroteo en EEUU

Estados Unidos sancionó a funcionarios de Cuba, Brasil, Granada y países africanos por las misiones médicas de la dictadura

El secretario de Estado Marco Rubio denunció que este programa internacional constituye una forma de “trabajo forzoso” que enriquece al régimen de Díaz-Canel y priva a los profesionales de sus derechos

Estados Unidos sancionó a funcionarios

Tormenta tropical Erin: así podría impactar en la Costa Este de Estados Unidos

El ciclón tropical se intensifica sobre aguas cálidas y genera advertencias por sus efectos en Puerto Rico, el Caribe y las costas estadounidenses

Tormenta tropical Erin: así podría

Wall Street cerró en positivo en medio de la expectativa por una posible baja de tasas de interés

Las acciones europeas se acercaron el miércoles a máximos de casi dos semanas

Wall Street cerró en positivo
ÚLTIMAS NOTICIAS
La moda outdoor conquista la

La moda outdoor conquista la alfombra roja: cómo las celebridades combinan glamour y funcionalidad

Tras la polémica por el olor nauseabundo de un basural, en Córdoba aumentaron las multas por tirar desechos ilegales

Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por violación y daño psicológico a Julieta Prandi y quedó detenido

Fentanilo contaminado: el Gobierno analiza recusar al juez Ernesto Kreplak

La pista digital que permitió encontrar a dos hermanos ladrones en Junín: ya estaban presos

INFOBAE AMÉRICA
Evo Morales volvió a llamar

Evo Morales volvió a llamar al voto nulo en las presidenciales de Bolivia

Una explosión de un cilindro de gas en Venezuela dejó cuatro heridos

La nueva novela de Guillermo Arriaga revive la guerra entre México y Estados Unidos con una mirada crítica a la migración

Cinco claves del proyecto de ley de eutanasia aprobado por la Cámara de Diputados en Uruguay

Harvard y la administración de Donald Trump están cerca de llegar a un acuerdo que incluye un pago de 500 millones de dólares

TELESHOW
Un exparticipante de Gran Hermano

Un exparticipante de Gran Hermano debutó en Cuestión de peso y sorprendió con sus confesiones: “Llegó el momento de un cambio”

La tajante respuesta de Cazzu al hablar de la cuota alimentaria que le pasa Christian Nodal: “No tenemos un acuerdo justo”

La emoción de Cristina, la mamá de Julieta Prandi, tras el fallo de la Justicia: “A seguir adelante”

Los mensajes de odio y burla que recibió el ex de Tamara Báez, después de que L-Gante haya confirmado su reconciliación

El divertido video de Cristian Castro y su novia Mariela Sánchez imitando a Los Pimpinela