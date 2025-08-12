Estados Unidos

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Dallas

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Por Infobae Noticias

La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

Más allá de consultar el pronóstico del clima para saber qué vestir o si cargar o no con un paraguas, el reporte meteorológico es un instrumento que se ha vuelto fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo operaciones militares.

Pero si de por sí predecir el estado del tiempo podría resultar complejo a ello se le suma otra variante: el calentamiento global, que ha hecho aún más urgente la necesidad de mantenerse al tanto para poder actuar y adoptar políticas públicas que reduzcan los riesgos de desastres como alertas sobre inundaciones, sequías, olas gélidas, un mal aterrizaje y otros fenómenos relacionados.

En este contexto, aquí el reporte meteorológico para las próximas horas en Dallas este martes:

En Dallas se espera una temperatura máxima de 34 grados centígrados y una mínima de 24 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 55% durante el día y del 25% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 40% en el transcurso del día y del 25% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 15 kilómetros por hora en el día y los 13 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos UV alcancen un nivel de hasta 11.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Dallas (Imagen ilustrativa Infobae)

Ubicada al sur de los Estados Unidos, la ciudad de Dallas se encuentra al noroeste del estado de Texas, en el condado con el mismo nombre.

El clima en la ciudad texana es principalmente subtropical húmedo, es decir, sufre de inviernos fríos o templados, así como veranos húmedos y cálidos, más una temporada de precipitaciones bien repartidas a lo largo del año.

Las temperaturas más altas se sienten en julio y agosto, donde ronda los 40 grados; en contraste es en enero y diciembre cuando el clima frío predomina, con temperaturas cercanas a los cero grados.

En tanto, el mes con más lluvias en Dallas regularmente es en mayo.

(Reuters)
(Reuters)

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Al ser un país grande, Estados Unidos presume de una gran variedad de climas, prácticamente todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos climas principales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más importante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y en nieve a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

