Cuál será el estado del tiempo en Reston para mañana

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, este es el pronóstico del clima para las siguientes horas en la ciudad de Reston. en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

El clima será parcialmente nublado, con una temperatura mínima de alrededor de 73 grados Fahrenheit (23 grados Celsius). Se espera un viento del sur de aproximadamente 6 millas por hora (9.7 kilómetros por hora).

¿Cuál será el clima por la noche?

Esta noche, existe una ligera posibilidad de lluvias y es probable que se presenten chubascos y posiblemente una tormenta eléctrica después de las 2 p.m. El cielo estará parcialmente soleado, con una temperatura máxima cercana a los 91 grados Fahrenheit (32 grados Celsius). Habrá un viento del suroeste de 3 a 5 mph (4.8 a 8 km/h). La probabilidad de precipitación es del 60%. Se esperan cantidades de lluvia de menos de una décima de pulgada (2.54 mm), aunque se podrían registrar cantidades más altas durante las tormentas eléctricas.

La información sobre el pronóstico del clima en San Antonio, Texas, está actualizada al corte del 11 de agosto 7:52 p.m. EDT.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos

Reston se ubica en
Reston se ubica en el condado de Fairfax, al norte de Virginia (Reuters)

Al ser un país grande, Estados Unidos ostentar una gran cantidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

