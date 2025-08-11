Estados Unidos

Todos los partidos de este 11 de agosto 2025 en la MLB: a qué hora juegan los Dodgers de Ohtani

La temporada de grandes ligas sigue con sus acciones este nuevo día con intensos partidos que moverán las posiciones en las diferentes divisiones

Por Armando Montes

Guardar
No te pierdas ni un
No te pierdas ni un minuto de acción dentro del diamante estos son todos los partidos que se van a disputar este día (Jesús Avilés/Infobae)

La espera de los aficionados al Rey de los Deportes terminó después de una impresionante Serie Mundial entre Los Ángeles Dodgers y New York Yankees. El camino hacia el campeonato inicia desde cero, la mayoría de las franquicias estuvo activa en el parón después del clásico de otoño para confeccionar de la mejor manera su line up y rotación y ahora es cuando comienza la verdadera prueba.

Cada equipo a lo largo de 162 partidos buscará conseguir su boleto a la postemporada y aunque hay demasiado tiempo para alcanzar su máximo nivel, cada victoria es importante para el “coje de carta” a final de la temporada regular. Esta temporada hay grandes estrellas repartidas en diferentes equipos: Shohei Ohtani, Aaron Judge, Alex Bregman, Juan Soto y grandes prospectos de las Grandes Ligas demostrarán su valor en cada encuentro dentro del diamante.

No te pierdas ningún tiro strike, home run y las diferentes jugadas a la defensiva que provocan y guardan suspiros en los diferentes parques de Estados Unidos, a continuación te compartimos toda la información sobre la agenda del 11 de agosto

Todos los partidos de la MLB del 11 de agosto

Los Yankees es la franquicia
Los Yankees es la franquicia más ganadora en la historia de la Major League Baseball (John Jones-Imagn Images)

Philadelphia Phillies vs Cincinnati Reds

Hora del Este de EEUU: 18:10

Hora del Centro de EEUU: 17:10

Hora del Oeste de EEUU: 15:10

Estadio: Great American Ball Park

Minnesota Twins vs New York Yankees

Hora de México: 17:05 horas

Hora del Este de EEUU: 19:05 horas

Hora del Centro de EEUU: 18:05 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:05 horas

Estadio: Yankee Stadium

Detroit Tigers vs Chicago White Sox

Hora de México: 17:40 horas

Hora del Este de EEUU: 19:40 horas

Hora del Centro de EEUU: 18:40 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:40 horas

Estadio: Rate Field

Washington Nationals vs Kansas City Royals

Hora de México: 17:40 horas

Hora del Este de EEUU: 19:40 horas

Hora del Centro de EEUU: 18:40 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:40 horas

Estadio: Kauffman Stadium

Pittsburgh Pirates vs Milwaukee Brewers

Hora de México: 17:40 horas

Hora del Este de EEUU: 19:40 horas

Hora del Centro de EEUU: 18:40 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:40 horas

Estadio: American Family Field

Colorado Rockies vs St. Louis Cardinals

Hora de México: 17:45 horas

Hora del Este de EEUU: 19:45 horas

Hora del Centro de EEUU: 18:45 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:45 horas

Estadio: Busch Stadium

Arizona Diamondbacks vs Texas Rangers

Hora de México: 18:05 horas

Hora del Este de EEUU: 20:05 horas

Hora del Centro de EEUU: 19:05 horas

Hora del Oeste de EEUU: 17:05 horas

Estadio: Globe Life Field

Boston Red Sox vs Houston Astros

Hora de México: 18:10 horas

Hora del Este de EEUU: 20:10 horas

Hora del Centro de EEUU: 19:10 horas

Hora del Oeste de EEUU: 17:10 horas

Estadio: Daikin Park

Los Angeles Dodgers vs Los Angeles Angels

Hora de México: 19:38 horas

Hora del Este de EEUU: 21:38 horas

Hora del Centro de EEUU: 20:38 horas

Hora del Oeste de EEUU: 18:38 horas

Estadio: Angel Stadium

San Diego Padres vs San Francisco Giants

Hora de México: 19:45 horas

Hora del Este de EEUU: 21:45 horas

Hora del Centro de EEUU: 20:45 horas

Hora del Oeste de EEUU: 18:45 horas

Estadio: Oracle Park

Tampa Bay Rays vs Athletics

Hora de México: 20:05 horas

Hora del Este de EEUU: 22:05 horas

Hora del Centro de EEUU: 21:05 horas

Hora del Oeste de EEUU: 19:05 horas

Estadio: Sutter Health Park

Cuántos títulos de Serie Mundial tienen los más ganadores

De acuerdo con información del palmarés oficial del sitio de la MLB, la Serie Mundial se ha disputado un total de 117 veces desde 1903 hasta la actualidad (con la excepción de los años 1904 y 1994)  en donde han destacado los siguientes equipos:

New York Yankees con 27 títulos: Fundados en 1901 como Baltimore Orioles y renombrados como New York Yankees en 1913, son la franquicia más exitosa no solo del béisbol, sino de los deportes profesionales estadounidenses. Su dominio comenzó en la década de 1920 con Babe Ruth, quien lideró al equipo a cuatro títulos.

Años ganados: 1923, 1927, 1928, 1932, 1936, 1937, 1938, 1939, 1941, 1943, 1947, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1956, 1958, 1961, 1962, 1977, 1978, 1996, 1998, 1999, 2000, 2009.

St. Louis Cardinals con 11 títulos: los Cardinals son la franquicia más exitosa de la Liga Nacional. Aunque el equipo se fundó en 1882, su legado comenzó a consolidarse en los años 1920 con jugadores como Rogers Hornsby y continuó con figuras como Stan Musial, Bob Gibson y Albert Pujols. 

Años ganados: 1926, 1931, 1934, 1942, 1944, 1946, 1964, 1967, 1982, 2006, 2011.

Boston Red Sox con 9 títulos: Fundados en 1901 como Boston Americans, los Red Sox ganaron la primera Serie Mundial en 1903 contra los Pittsburgh Pirates. Dominaron los primeros años con Babe Ruth, pero sufrieron una sequía de 86 años conocida como la “Maldición del Bambino” tras vender a Ruth a los Yankees.

Años ganados: 1903, 1912, 1915, 1916, 1918, 2004, 2007, 2013, 2018.

Oakland Athletics con 9 títulos: Aunque el equipo se formó en 1901 en Filadelfia, los Athletics se mudaron a Kansas City en 1955 y luego a Oakland en 1968. En Filadelfia, bajo el mánager Connie Mack, ganaron cinco títulos, destacando las dinastías de 1910-1913 y 1929-1930. En Oakland, lograron una racha de tres títulos consecutivos (1972-1974) con jugadores como Reggie Jackson y Catfish Hunter.

Años ganados: 1910, 1911, 1913, 1929, 1930, 1972, 1973, 1974, 1989.

Temas Relacionados

MLBbéisbolestados-unidos-deportesmexico-noticiasnoticias

Últimas Noticias

Mató a su bebé de un año y luego dejó su cuerpo dentro de un coche funerario, al lado de un ataúd

El personal de la empresa sepulcral halló los restos de la menor y dio el reporte a las autoridades, quienes arrestaron a la madre como principal sospechosa

Mató a su bebé de

Descubren huellas de dinosaurios de hace 100 millones de años tras las inundaciones que arrasaron Texas

Entre árboles derribados y casas destruidas por la tormenta, aparecieron antiguas pisadas que hablan de una era lejana

Descubren huellas de dinosaurios de

Trump puso a la policía de Washington bajo control federal y activó la Guardia Nacional para combatir el crimen

El presidente norteamericano declaró en una conferencia de prensa las nuevas medidas para abordar la falta de vivienda y la delincuencia en la ciudad

Trump puso a la policía

Un puma atacó a una niña de Malibú que alimentaba gallinas en su patio trasero

La menor de 11 años fue sorprendida por el felino, quien la mordió en el brazo; el animal tuvo que ser sacrificado por las autoridades

Un puma atacó a una

El éxito silencioso de los podcasts en Estados Unidos: la radio tradicional queda rezagada entre los jóvenes

Las plataformas digitales transforman el panorama auditivo en Estados Unidos, donde el público joven abandona la radio y convierte a los podcasts en protagonistas indiscutibles de una nueva era del entretenimiento y la información

El éxito silencioso de los
ÚLTIMAS NOTICIAS
Las escuchas a la banda

Las escuchas a la banda de “La Gorda Laura”, la nueva jefa narco de San Martín: “Te bajan dos palos ahora”

Milei fue distinguido como “Economista del Año 2025″ por parte de una reconocida entidad de Brasil

El biólogo de 81 años que se embarcó como pintor y formó parte de la expedición científica submarina

Escribir para sanar: cómo la escritura expresiva mejora la salud física y emocional

Se extendió la conciliación obligatoria con pilotos: cómo vienen las negociaciones para evitar un paro

INFOBAE AMÉRICA
Resonancias magnéticas revelan que la

Resonancias magnéticas revelan que la personalidad no depende de un hemisferio cerebral dominante

El Gobierno alemán convocó a Trump, Zelensky y otros líderes europeos para tratar el tema de la guerra en Ucrania

El legado de Hiroshima y Nagasaki marca el debate nuclear ochenta años después

Descubren herramientas hechas con piedras hace más de un millón de años

Las cenizas de Daniel Divinsky ya están el río: “No conocí a nadie que le sacara tanto jugo a la vida”

TELESHOW
La emotiva despedida de Indiana

La emotiva despedida de Indiana Cubero a su abuelo Carlos: “Yo sé que siempre nos vas a acompañar”

Se filtró un video de Alex Caniggia negándose a grabar escenas con su hermana Charlotte junto a Marley: “No la banco”

Fernando Burlando habló sobre el estado emocional de Julieta Prandi: “Está convencida de que él le puede hacer algo”

Moria Casán contundente sobre el enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi: “Están profundamente enamorados”

Entre batallas y grandes voces, así quedaron los equipos para los Knockouts en La Voz Argentina