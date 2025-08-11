Estados Unidos

Clima en Texas: el pronóstico del tiempo para San Antonio

Estar al tanto de las condiciones meteorológicas de las próximas horas en la ciudad texana te permitirá tomar decisiones más informadas para poder disfrutar de tu día con tranquilidad y sin sorpresas

Por Infobae Noticias

Guardar
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Primavera, verano, otoño o invierno, actualmente no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador cambie en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

Por eso, lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del tiempo para mañana en la ciudad de San Antonio, Texas, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Se espera que la temperatura sea mayormente clara, con un mínimo alrededor de 76 grados Fahrenheit (24 grados Celsius).

El viento del este-sureste será de aproximadamente 5 mph (8 km/h) y se volverá tranquilo por la tarde.

El clima por la noche

Se espera un 20 por ciento de probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas después de la 1 p.m.

El clima será soleado, con una temperatura máxima cercana a 96 grados Fahrenheit (aproximadamente 36 grados Celsius). Los índices de calor podrían alcanzar hasta 100 grados Fahrenheit (aproximadamente 38 grados Celsius).

El viento será tranquilo, convirtiéndose en una brisa del este-sureste alrededor de 5 mph (aproximadamente 8 km/h).

Esta noche, se anticipa que las temperaturas bajen, proporcionando un alivio del calor del día.

La información sobre el pronóstico del clima en San Antonio, Texas, está actualizada al corte del 10 de agosto 6:51 pm CDT .

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

San Antonio se caracteriza por
San Antonio se caracteriza por un clima más semiarido (AP)

Al ser un país grande, Estados Unidos cuenta con una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedosubtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

ClimaSan AntonioTexasestados-unidos-noticiasclima eeuuNoticias

Últimas Noticias

Confirman el primer caso humano del virus del Nilo Occidental en Nueva Orleans

El diagnóstico, realizado a través del Departamento de Salud del estado, corresponde a la forma neuroinvasiva de la enfermedad, considerada la más severa

Confirman el primer caso humano

Alerta sanitaria en EEUU: retiran del mercado populares jabones y cremas por riesgo de bacteria mortal

La FDA alerta que los productos de uso diario contienen una bacteria peligrosa que podría causar infecciones graves, especialmente en personas inmunosuprimidas

Alerta sanitaria en EEUU: retiran

Predicción del estado del tiempo en Seattle de mañana 11 de agosto

Evita cualquier imprevisto en tu día y conoce el pronóstico del tiempo para las próximas horas en una de las ciudades con mayor actividad en Washington

Predicción del estado del tiempo

Donald Trump anunció que las personas sin hogar serán relocalizadas lejos del centro de Washington DC

El mandatario anunció que estas personas serán trasladadas lejos del centro. Su mensaje desató polémica mientras las cifras oficiales muestran una caída histórica del crimen en la capital

Donald Trump anunció que las

Inundaciones repentinas golpean el Medio Oeste de EEUU, mientras el calor extremo se mantiene en el Oeste

El riesgo de inundaciones continuará hasta el lunes, al tiempo que más de 30 millones de personas siguen bajo alerta por calor extremo y riesgo de incendios forestales

Inundaciones repentinas golpean el Medio
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Por puro desprecio a su

“Por puro desprecio a su vida”: caminaba con sus hermanos por José C. Paz y motochorros lo asesinaron

Lo atraparon por atacar a su vecino con un machete tras una discusión por la música fuerte

Cuál es la zona del AMBA donde los alquileres registraron en julio el menor aumento desde la pandemia

Liberaron a un sicario en Chile por error y en la Patagonia están en alerta

Qué significa despertarse con terror en medio de la noche, según la psicología

INFOBAE AMÉRICA
A pocos días de la

A pocos días de la cumbre entre Trump y Putin, Zelensky advirtió que Rusia “tiene la intención de engañar” a EEUU

Liberaron a un sicario en Chile por error y en la Patagonia están en alerta

GAESA: el conglomerado empresarial de los militares cubanos que concentra miles de millones de dólares mientras el país se hunde en la pobreza

Trump y Netanyahu hablaron sobre el plan de Israel para tomar el control de los bastiones restantes de Hamas en Gaza

Nueva masacre en Ecuador: ocho muertos en un ataque a tiros frente a una discoteca en Santa Lucía

TELESHOW
Valeria Mazza y Fátima Flórez

Valeria Mazza y Fátima Flórez se destacaron en Starlite 2025, la gala benéfica de Antonio Banderas

¿Nicki Nicole, de novia con Lamine Yamal? Las pistas de su explosivo romance entre dedicatorias y salidas nocturnas

El look inspirado en un caramelo que las hijas de Wanda Nara le armaron a su mamá: “Es para ir al supermercado”

Axel recordó el duro momento de su cancelación: “Me bajoneé, lloré dos meses seguidos, pero siempre supe quién soy”

Brenda Asnicar se sinceró sobre su negativa a ser parte de la vuelta de Patito Feo: “Nunca más vamos a estar enfrentadas”