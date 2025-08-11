California pierde otra tienda emblemática: cierran histórica cafetería tras casi 20 años de servicio

La icónica cafetería es la cuarta que Starbucks cierra en la ciudad durante 2025, en medio de un plan de ajustes operativos y renovación de contratos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra tienda de Starbucks, ubicada en el número 295 de la calle California, en el Distrito Financiero de San Francisco, ha cerrado sus puertas.

El establecimiento cerró el pasado 1 de agosto, tras casi dos décadas en funcionamiento, según reportó en primera instancia el San Francisco Business Times. Un portavoz de la cadena confirmó al medio local SFGATE que la clausura se debió al “fin natural del contrato de arrendamiento”, y destacó que “todos los empleados de la tienda han recibido y aceptado traslados para continuar atendiendo a los clientes en ubicaciones cercanas”.

Según especificó un portavoz de la multinacional al medio, “donde tenga sentido, convertiremos algunos en cafeterías tradicionales con asientos para servir mejor a nuestros clientes y comunidades”, aunque ese modelo “probablemente no se aplicará a San Francisco”, donde la empresa optó por reducir asientos, especialmente en la zona céntrica, desde 2023.

Cierra otra tienda de Starbucks

La multinacional ya ha cerrado seis tiendas en San Francisco desde noviembre de 2024, en un contexto de baja facturación y revisión de operaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con esta decisión, ya son seis las sucursales cerradas en la ciudad desde noviembre de 2024, siendo la cuarta durante 2025. Entre las más recordadas figuran la tienda de SoMa en el 120 de la 4th Street y la ubicada en Fillmore Street, que sirvió a la comunidad de Pacific Heights durante tres décadas.

La tendencia de cierres responde a múltiples factores, entre ellos el descenso de ventas en el mercado estadounidense y el aumento de la sindicalización de empleados por preocupaciones relacionadas con la falta de personal.

Estas circunstancias, junto a un análisis constante para “garantizar una cartera de tiendas saludable”, justificaron recientes clausuras como la del local de Jackson Square en enero, y las de Levi’s Plaza y Parnassus Heights en mayo pasado. Starbucks explicó en ambos casos que la no renovación de arrendamientos obedece a su política de revisión y ajuste de operaciones según la evolución del negocio.

Actualmente, la ciudad de San Francisco cuenta con 35 cafeterías de la cadena, si se excluyen aquellas ubicadas en grandes comercios como Macy’s, Target y Safeway. En el área de la Bahía, operan todavía tiendas pickup-only en Gilroy y Half Moon Bay.

En cuanto al contexto financiero, la cadena reportó en un encuentro con inversores en julio que las ventas en el extranjero mejoraron en 2025, con un aumento en China, su segundo mercado más grande, tal y como reportó SFGATE.

No obstante, en EEUU, la facturación disminuyó un 2%, mientras el ingreso neto bajó un 47% hasta 558 millones de dólares para el periodo de abril a junio. En ese contexto, el CEO Brian Niccol comunicó que confía en revertir la situación gracias a “nuevos artículos en el menú, mejoras operativas y tiendas diseñadas con mayor eficiencia de costos”.

Otras tiendas importantes que cerraron en California

Esta tienda se suma a otros establecimientos que cerraron en California. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El inmueble que albergó por más de treinta años la tienda de Grocery Outlet en Rancho Cordova ya está en proceso de arrendamiento, según un comunicado difundido el 3 de agosto de 2025 en la página oficial de Facebook del supermercado. El cierre, calificado como definitivo, deja así vacante una ubicación central en la intersección de Zinfandel Drive y Folsom Boulevard, y marca el fin de una era para la comunidad local.

La liquidación del inventario ya comenzó. La sucursal se suma a los cambios impulsados por una reestructuración empresarial que la compañía matriz, Grocery Outlet Holding Corp., puso en marcha durante el primer semestre de 2025. Aunque la publicación oficial no expone los motivos específicos de la decisión ni ofrece una fecha de cierre precisa, sí subraya el carácter permanente de la medida.

El anuncio sorprendió a los habituales clientes del supermercado, que durante más de tres décadas acudieron a esta sucursal para abastecerse. Mientras tanto, la información sobre el futuro del inmueble confirma que ya se encuentra en proceso de arrendamiento, aunque aún no se ha divulgado quién podría ocupar el espacio que deja la cadena.