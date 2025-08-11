Estados Unidos

California pierde otra tienda emblemática: cierran histórica cafetería tras casi 20 años de servicio

Después de casi dos décadas en el corazón del Distrito Financiero, el loca en el número 295 de la calle California cerró definitivamente sus puertas el 1 de agosto

Por Luis A. Flores

Guardar
La icónica cafetería es la
La icónica cafetería es la cuarta que Starbucks cierra en la ciudad durante 2025, en medio de un plan de ajustes operativos y renovación de contratos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra tienda de Starbucks, ubicada en el número 295 de la calle California, en el Distrito Financiero de San Francisco, ha cerrado sus puertas.

El establecimiento cerró el pasado 1 de agosto, tras casi dos décadas en funcionamiento, según reportó en primera instancia el San Francisco Business Times. Un portavoz de la cadena confirmó al medio local SFGATE que la clausura se debió al “fin natural del contrato de arrendamiento”, y destacó que “todos los empleados de la tienda han recibido y aceptado traslados para continuar atendiendo a los clientes en ubicaciones cercanas”.

Según especificó un portavoz de la multinacional al medio, “donde tenga sentido, convertiremos algunos en cafeterías tradicionales con asientos para servir mejor a nuestros clientes y comunidades”, aunque ese modelo “probablemente no se aplicará a San Francisco”, donde la empresa optó por reducir asientos, especialmente en la zona céntrica, desde 2023.

Cierra otra tienda de Starbucks

La multinacional ya ha cerrado
La multinacional ya ha cerrado seis tiendas en San Francisco desde noviembre de 2024, en un contexto de baja facturación y revisión de operaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con esta decisión, ya son seis las sucursales cerradas en la ciudad desde noviembre de 2024, siendo la cuarta durante 2025. Entre las más recordadas figuran la tienda de SoMa en el 120 de la 4th Street y la ubicada en Fillmore Street, que sirvió a la comunidad de Pacific Heights durante tres décadas.

La tendencia de cierres responde a múltiples factores, entre ellos el descenso de ventas en el mercado estadounidense y el aumento de la sindicalización de empleados por preocupaciones relacionadas con la falta de personal.

Estas circunstancias, junto a un análisis constante para “garantizar una cartera de tiendas saludable”, justificaron recientes clausuras como la del local de Jackson Square en enero, y las de Levi’s Plaza y Parnassus Heights en mayo pasado. Starbucks explicó en ambos casos que la no renovación de arrendamientos obedece a su política de revisión y ajuste de operaciones según la evolución del negocio.

Actualmente, la ciudad de San Francisco cuenta con 35 cafeterías de la cadena, si se excluyen aquellas ubicadas en grandes comercios como Macy’s, Target y Safeway. En el área de la Bahía, operan todavía tiendas pickup-only en Gilroy y Half Moon Bay.

En cuanto al contexto financiero, la cadena reportó en un encuentro con inversores en julio que las ventas en el extranjero mejoraron en 2025, con un aumento en China, su segundo mercado más grande, tal y como reportó SFGATE.

No obstante, en EEUU, la facturación disminuyó un 2%, mientras el ingreso neto bajó un 47% hasta 558 millones de dólares para el periodo de abril a junio. En ese contexto, el CEO Brian Niccol comunicó que confía en revertir la situación gracias a “nuevos artículos en el menú, mejoras operativas y tiendas diseñadas con mayor eficiencia de costos”.

Otras tiendas importantes que cerraron en California

Esta tienda se suma a
Esta tienda se suma a otros establecimientos que cerraron en California. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El inmueble que albergó por más de treinta años la tienda de Grocery Outlet en Rancho Cordova ya está en proceso de arrendamiento, según un comunicado difundido el 3 de agosto de 2025 en la página oficial de Facebook del supermercado. El cierre, calificado como definitivo, deja así vacante una ubicación central en la intersección de Zinfandel Drive y Folsom Boulevard, y marca el fin de una era para la comunidad local.

La liquidación del inventario ya comenzó. La sucursal se suma a los cambios impulsados por una reestructuración empresarial que la compañía matriz, Grocery Outlet Holding Corp., puso en marcha durante el primer semestre de 2025. Aunque la publicación oficial no expone los motivos específicos de la decisión ni ofrece una fecha de cierre precisa, sí subraya el carácter permanente de la medida.

El anuncio sorprendió a los habituales clientes del supermercado, que durante más de tres décadas acudieron a esta sucursal para abastecerse. Mientras tanto, la información sobre el futuro del inmueble confirma que ya se encuentra en proceso de arrendamiento, aunque aún no se ha divulgado quién podría ocupar el espacio que deja la cadena.

Temas Relacionados

StarbucksCafeteríaTiendasCierreCaliforniaSan Franciscoestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Efemérides del 11 de agosto: los acontecimientos más importantes de hoy

Hechos que cambiaron el camino de la historia y que se recuerdan este lunes

Efemérides del 11 de agosto:

Marco Rubio exigió justicia por el crimen del candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay

El secretario de Estado aseguró que Estados Unidos se solidariza con la familia

Marco Rubio exigió justicia por

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Los Ángeles

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Predicción del clima: estas son

Nvidia y AMD acordaron pagar a Estados Unidos el 15% de sus ingresos por la venta de chips avanzados en China

Las tecnológicas aceptaron entregar parte de sus ganancias a cambio de acceso al mercado asiático, en un pacto sin precedentes que redefine el comercio de semiconductores entre potencias

Nvidia y AMD acordaron pagar

Clima en Nueva York: cuál será la temperatura máxima y mínima este 11 de agosto

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Nueva York: cuál
ÚLTIMAS NOTICIAS
Le clavó un hierro en

Le clavó un hierro en el ojo a un hombre y dos años más tarde volvió al club del barrio: quedó detenido por el crimen

Aportes del judaísmo al Derecho Constitucional

Luego de rechazar el acuerdo con La Libertad Avanza, María Eugenia Vidal contó a quién votará en CABA

Lanzan una campaña gratuita para la detección de una enfermedad inflamatoria subdiagnosticada

Cómo el deshielo acelerado de un glaciar transforma la biodiversidad marina y afecta la pesca en Groenlandia

INFOBAE AMÉRICA
Disney y Universal se enfrentan

Disney y Universal se enfrentan a Midjourney por el uso de IA en imágenes de Star Wars, Marvel y Los Simpson

La sorprendente solución energética que esconde la maleza invasora en Australia

Venezuela, un país secuestrado y ocupado por una banda criminal

Uruguay camino a aprobar la reforma legal para intevenir en casamientos con menores de edad

Brasil en el fuego cruzado entre Rusia y Ucrania: Putin llamó a Lula mientras Kiev sigue sin nombrar embajador en Brasilia

TELESHOW
Entre batallas y grandes voces,

Entre batallas y grandes voces, así quedaron los equipos para los Knockouts en La Voz Argentina

Evangelina Anderson sorprendió con una foto en un hospital: “Haciéndole el aguante”

La reacción de Tamara Báez a los rumores de reconciliación con L-Gante: “Las cosas pasan por algo”

El repentino viaje de Wanda Nara a México para un proyecto especial: “La felicidad que tengo”

Jimena Barón celebró el cumpleaños de su pareja Matías Palleiro con un gesto de amor: “Siempre tu mejor camino”