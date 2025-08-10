Un tiroteo masivo en Baltimore dejó seis personas heridas, incluida una niña de cinco años

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Seis personas resultaron heridas, incluida una niña de 5 años, en un tiroteo ocurrido la noche del sábado en un vecindario del noroeste de Baltimore, según informó la Policía de Baltimore y diversos medios locales. El incidente tuvo lugar cerca de las 8:46 p.m. en la intersección de Spaulding y Queensbury Avenues, donde un grupo de personas se encontraba reunido al aire libre. De acuerdo con Richard Worley, comisionado de la policía, los presentes estaban comiendo cangrejos cuando “alguien abrió fuego” y se registraron múltiples disparos.

Entre las víctimas identificadas por la policía hay cuatro hombres de 32, 33, 38 y 52 años, una mujer de 23 años y la menor de 5 años, detalló ABC News. El impacto que sufrió la niña fue en la mano y se catalogó como no grave tras la evaluación médica inicial. Sin embargo, el hombre de 38 años se encuentra en estado crítico después de requerir una cirugía, de acuerdo con el balance de las autoridades. El resto de los heridos fue trasladado a hospitales locales para su atención por lesiones que no ponen en riesgo su vida.

La Policía de Baltimore no ha difundido información sobre sospechosos o móviles del ataque. “Tenemos muy poca información por ahora. Lo único que sabemos es que se dispararon múltiples rondas y hay varias víctimas”, puntualizó Worley en la rueda de prensa ofrecida la noche del incidente.

Investigación policial y operativo en la zona

Richard Worley, comisionado de la policía de Baltimore, ofreció detalles sobre el tiroteo que dejó seis heridos, incluida una menor de edad. (Captura de pantalla FOX45)

Tras el tiroteo, las unidades de investigación de homicidios y de distrito acudieron a la escena para recopilar pruebas. Los forenses recolectaron casquillos y marcaron la evidencia en la zona mientras la policía acordonó varias calles cercanas. “BPD está en la escena de un tiroteo masivo en la intersección de Spaulding y Queensbury Avenues. Varias calles del área están cerradas al público. Por favor, eviten la zona”, escribió la fuerza policial en la red social X.

Los investigadores permanecen en el lugar y los agentes han entrevistado a las víctimas y a los testigos hospitalizados para reconstruir los hechos. Worley precisó en la conferencia que se inspeccionan cámaras y se recaba evidencia balística para determinar el número de tiradores involucrados o si el ataque fue dirigido. Hasta el momento, ninguna persona ha sido detenida.

Llamado a la ciudadanía y continuidad en la investigación

La mayoría de las personas heridas están estables, a excepción de un hombre que se reporta en estado grave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades han solicitado la colaboración de la comunidad y pidieron que cualquier persona con información se comunique con la línea de denuncia anónima Metro Crime Stoppers al 1-866-7LOCKUP, o con la unidad de homicidios. El operativo de bloqueo y resguardo se mantiene activo, mientras la Policía de Baltimore amplía las pesquisas.

La investigación en el sector de Queensbury Avenue sigue abierta. La policía destacó que ofrecerán información adicional cuando se disponga de nuevos elementos sobre el caso y subrayaron el carácter preliminar de los datos difundidos hasta ahora. La zona afectada continúa bajo custodia policial y los residentes han sido instados a evitarla hasta nuevo aviso.