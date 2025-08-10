Estados Unidos

Resultados de Powerball: todos los números ganadores del 9 de agosto de 2025

Como cada sábado, esta lotería estadounidense dió a conocer los números ganadores de su último sorteo millonario

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
El boleto de Powerball tiene
El boleto de Powerball tiene un costo de dos dólares (Infobae/Jovani Pérez)

Powerball, una de las loterías de Estados Unidos que entregan millones de dólares en premios, difundió los resultados ganadores de su último sorteo.

Fecha del sorteo: sábado 9 de agosto de 2025.

Resultados: 7 14 23 24 60 14.

Multipler: 2.

Powerball realiza tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, después de las 23:00 horas, en los que tienes la oportunidad de ganar varios millones de dólares.

No hay que ser ciudadano o residente estadounidense para participar en la lotería de Powerball, solo se necesita la edad legal en la jurisdicción donde se compra el boleto para participar.

El tiempo que se tiene para reclamar el premio ganador varían de acuerdo con las normas y reglamentos locales, el periodo puede ser desde los 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo. Para saber cuál es el lapso máximo para reclamar el premio, checa con la lotería en el estado donde se compró el boleto ganador.

¿Cómo ganar Powerball?

Powerball es una de las
Powerball es una de las loterías más populares del mundo (AP)

Para poder jugar Powerball solo necesitas de dos dólares estadounidenses, el costo que tiene cada uno de sus juegos.

Posteriormente, debes de escoger cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas; luego seleccionar un número entre el 1 y el 26 para el rojo.

Si no sabes que números elegir, no te preocupes, permite que la terminal de lotería genere tu combinación al azar.

Para ganar del premio mayor del sorteo Powerball, los seis números de tu combinación tienen que acertar con los resultados. Sin embargo, te llevas un premio desde tu primer acierto, aunque mientras más números consigas mayor será tu premio.

Los premios de Powerball van desde los cuatro dólares y hasta los varios millones de dólares.

Si ganas el premio mayor, Powerball tiene dos opciones para cobrarlo: la primera es en efectivo, se da un único pago del monto total obtenido en tu sorteo; la segunda es mediante una anualidad, se entrega un pago seguido de pagos anuales durante los siguientes 29 años, cada pago es 5% mayor que el anterior.

¿Qué es Powerball?

Powerball comenzó en 1992, realizando sorteos en 45 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Tiene el récord de haber entregado el mayor premio a nivel mundial, cuando repartió 2 mil 40 millones de dólares el pasado 8 de enero del 2022, rompiendo a su vez el monto que Powerball había entregado en enero de 2016 por mil 586 millones de dólares.

Como varias de las loterías en el mundo, parte de las ganancias de Powerball terminan en asistencia social. De acuerdo con sus datos, el 35% de las entradas de Powerball es para beneficiar buenas causas, el 50% se va para financiar los premios, el 6% en comisiones para minoristas y el 9% para gastos operativos.

Temas Relacionados

PowerballEEUUestados-unidos-noticiasNoticias

Últimas Noticias

El FBI reportó un récord de decomiso de fentanilo en los primeros 200 días de la administración de Donald Trump

El director del FBI, Kash Patel, precisó que desde el 20 de enero se han confiscado 1.500 kilogramos de esta droga sintética. Según sus cálculos, la cantidad equivale a dosis letales suficientes para causar la muerte de más de 113,8 millones de personas

El FBI reportó un récord

Un sheriff de Boston fue arrestado tras ser acusado de extorsionar a una empresa de cannabis

Steven Tompkins, jefe policial del condado de Suffolk en Massachusetts, exigió un acuerdo secreto de inversión a una compañía

Un sheriff de Boston fue

Trump nominó a la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, para ser la representante adjunta de EEUU ante la ONU

El mandatario declaró tras el anuncio que la funcionaria es “una Gran Patriota, Personalidad Televisiva y Autora de Bestsellers”. La nominación deberá recibir la confirmación del Senado

Trump nominó a la portavoz

Pronóstico del clima para Filadelfia el 10 de agosto: temperaturas máximas y mínimas

Revisa la probabilidad de precipitaciones así como la fuerza del viento para los siguientes días en la ciudad

Pronóstico del clima para Filadelfia

Joven aspirante a la Guardia Nacional de EEUU murió atropellado por un conductor en estado de ebriedad

A ocho días de cumplir 20 años, Ricky Ray Reyes Jr., perdió la vida tras ser embestido por el vehículo, mientras esperaba el autobús en California

Joven aspirante a la Guardia
ÚLTIMAS NOTICIAS
La NASA más cerca de

La NASA más cerca de Júpiter: ya probó en Marte una nave que buscará océanos ocultos en una luna del planeta helado

En los últimos 100 meses, los salarios de los trabajadores formales cayeron 19,7%

Día Mundial del León: las razones por las que está más amenazado que nunca, según expertos de la Universidad de Oxford

Cuál es el nuevo bono que prefieren los inversores con el dólar cerca del techo de la banda

Polémica en el Senado por un mail que presionaba por jubilaciones anticipadas y luego pidieron descartar

INFOBAE AMÉRICA
Chile autorizó la reanudación parcial

Chile autorizó la reanudación parcial de las operaciones en la mina El Teniente tras derrumbe que dejó 6 muertos

Líderes europeos reafirmaron su apoyo a Ucrania y llamaron a mantener la presión sobre Rusia antes de cumbre entre Trump y Putin

El subsecretario de Estado de EEUU insinuó que el juez brasileño Alexandre de Moraes busca “destruir” la relación entre ambos países

Día Mundial del León: las razones por las que está más amenazado que nunca, según expertos de la Universidad de Oxford

“Estoy en un lugar soñado”: Indira Sas, la bailarina argentina que brilla en la Ópera de París

TELESHOW
Lo mejor de Lollapalooza Chicago:

Lo mejor de Lollapalooza Chicago: las figuras internacionales que podrían presentarse en la edición argentina

Diva de blanco: el vestido de ensueño de Mirtha Legrand para su programa

La tajante respuesta de la China Suárez a sus haters, inspirada en una canción de Taylor Swift

Eugenia Tobal se sinceró sobre su divorcio de Nicolás Cabré frente a Laurita Fernández: “Después mi vida fue bárbara”

Tras su separación de Peluca Brusca, Laurita Fernández explicó por qué no quiere casarse: “Soy pesimista”