MLB en vivo: cuándo y a qué hora juegan los Dodgers de Ohtani

Sigue de cerca todas las acciones que se registrarán este día en los diferentes parques de la MLB

Por Armando Montes

No te pierdas ni un minuto de acción dentro del diamante estos son todos los partidos que se van a disputar este día (Jesús Avilés/Infobae)

Los mejores peloteros del mundo demuestran el gran nivel de béisbol en cada partido de la Major League Baseball (MLB). El diamante, los asistentes de los parques y los millones de espectadores alrededor del mundo están al pendiente de cada acción que realizan las superestrellas en las diferentes facetas del “Rey de los Deportes”.

Grandes jugadas a la defensiva, hits de alto poder que buscan llevar la pelota hacia la tierra prometida y la diversión repartida a lo largo de nueve entradas son situaciones que se viven todos los días en la larga cartelera de béisbol. Jugadores de Japón, Corea del Sur, México, República Dominicana, Cuba, Colombia y Estados Unidos dan lo mejor de sí para cautivar al público que religiosamente ve estos encuentros.

Todos los días de la temporada hay al menos un juego de béisbol, no te pierdas ningún detalle de los diferentes encuentros que se llevan a cabo, a continuación te compartimos toda la información que necesitas saber de los partidos programados para este 10 de agosto

La agenda beisbolera del 10 de agosto

Aaron Judge es uno de
Aaron Judge es uno de los mejores jugadores a la ofensiva de toda la liga (Brad Penner-Imagn Images)

Kansas City Royals vs Minnesota Twins

Hora del Este de EEUU: 13:05

Hora del Centro de EEUU: 12:05

Hora del Oeste de EEUU: 10:05

Estadio: Target Field

Cincinnati Reds vs Pittsburgh Pirates

Hora de México: 11:35 horas

Hora del Este de EEUU: 13:35 horas

Hora del Centro de EEUU: 12:35 horas

Hora del Oeste de EEUU: 10:35 horas

Estadio: PNC Park

Miami Marlins vs Atlanta Braves

Hora de México: 11:35 horas

Hora del Este de EEUU: 13:35 horas

Hora del Centro de EEUU: 12:35 horas

Hora del Oeste de EEUU: 10:35 horas

Estadio: Truist Park

Athletics vs Baltimore Orioles

Hora de México: 11:35 horas

Hora del Este de EEUU: 13:35 horas

Hora del Centro de EEUU: 12:35 horas

Hora del Oeste de EEUU: 10:35 horas

Estadio: Oriole Park at Camden Yards

Houston Astros vs New York Yankees

Hora de México: 11:35 horas

Hora del Este de EEUU: 13:35 horas

Hora del Centro de EEUU: 12:35 horas

Hora del Oeste de EEUU: 10:35 horas

Estadio: Yankee Stadium

Los Angeles Angels vs Detroit Tigers

Hora de México: 11:40 horas

Hora del Este de EEUU: 13:40 horas

Hora del Centro de EEUU: 12:40 horas

Hora del Oeste de EEUU: 10:40 horas

Estadio: Comerica Park

Cleveland Guardians vs Chicago White Sox

Hora de México: 12:10 horas

Hora del Este de EEUU: 14:10 horas

Hora del Centro de EEUU: 13:10 horas

Hora del Oeste de EEUU: 11:10 horas

Estadio: Rate Field

New York Mets vs Milwaukee Brewers

Hora de México: 12:10 horas

Hora del Este de EEUU: 14:10 horas

Hora del Centro de EEUU: 13:10 horas

Hora del Oeste de EEUU: 11:10 horas

Estadio: American Family Field

Philadelphia Phillies vs Texas Rangers

Hora de México: 12:35 horas

Hora del Este de EEUU: 14:35 horas

Hora del Centro de EEUU: 13:35 horas

Hora del Oeste de EEUU: 11:35 horas

Estadio: Globe Life Field

Washington Nationals vs San Francisco Giants

Hora de México: 14:05 horas

Hora del Este de EEUU: 16:05 horas

Hora del Centro de EEUU: 15:05 horas

Hora del Oeste de EEUU: 13:05 horas

Estadio: Oracle Park

Boston Red Sox vs San Diego Padres

Hora de México: 14:10 horas

Hora del Este de EEUU: 16:10 horas

Hora del Centro de EEUU: 15:10 horas

Hora del Oeste de EEUU: 13:10 horas

Estadio: Petco Park

Tampa Bay Rays vs Seattle Mariners

Hora de México: 14:10 horas

Hora del Este de EEUU: 16:10 horas

Hora del Centro de EEUU: 15:10 horas

Hora del Oeste de EEUU: 13:10 horas

Estadio: T-Mobile Park

Toronto Blue Jays vs Los Angeles Dodgers

Hora de México: 14:10 horas

Hora del Este de EEUU: 16:10 horas

Hora del Centro de EEUU: 15:10 horas

Hora del Oeste de EEUU: 15:10 horas

Estadio: Dodger Stadium

Colorado Rockies vs Arizona Diamondbacks

Hora de México: 14:10 horas

Hora del Este de EEUU: 16:10 horas

Hora del Centro de EEUU: 15:10 horas

Hora del Oeste de EEUU: 13:10 horas

Estadio: Chase Field

Chicago Cubs vs St. Louis Cardinals

Hora de México: 17:10 horas

Hora del Este de EEUU: 19:10 horas

Hora del Centro de EEUU: 18:10 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:10 horas

Estadio: Busch Stadium

Orígenes de la MLB

De acuerdo con información publicada por la Society for American Baseball Research (SABR), la principal liga de béisbol profesional en Estados Unidos tiene sus raíces a mediados del siglo XIX. Su origen se remonta a 1876, con la fundación de la National League (NL), que surgió como la primera liga organizada con reglas claras y un sistema estructurado para equipos profesionales.

En 1901, se fundó la American League (AL) como una liga profesional que comenzaría a competir directamente con la National League. Durante esos años, la rivalidad entre ambas ligas fue intensa, con equipos compitiendo por jugadores y espectadores. Sin embargo, en 1903, ambas ligas llegaron a un acuerdo histórico que promovió la cooperación en lugar de la confrontación, estableciendo un sistema conjunto.

Tras la disputa de la primera Serie Mundial en la que el campeón de cada liga se enfrentó para determinar al mejor equipo del béisbol profesional fue que nació la Major League Beisbol. Este proceso de unificación y profesionalización consolidó a la MLB como una de las ligas deportivas más influyentes y de mayor tradición en el mundo.

