Estados Unidos

Joven aspirante a la Guardia Nacional de EEUU murió atropellado por un conductor en estado de ebriedad

A ocho días de cumplir 20 años, Ricky Ray Reyes Jr., perdió la vida tras ser embestido por el vehículo, mientras esperaba el autobús en California

Por Ricardo Piña

La tragedia ocurrió en North
La tragedia ocurrió en North Natomas, California, y el responsable permanece hospitalizado y bajo custodia policial. (GoFundMe)

Ricky Ray Reyes Jr., un joven de 19 años, aspirante a la Guardia Nacional, perdió la vida tras ser embestido por un conductor presuntamente ebrio mientras aguardaba el autobús, apenas ocho días antes de cumplir 20 años.

La tragedia ocurrió el miércoles 6 de agosto, cuando Ricky Ray Reyes Jr. esperaba el transporte público en la intersección de Del Paso Road y El Centro Road, en el barrio de North Natomas, California.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Sacramento (SPD), el conductor, cuya identidad no ha sido divulgada, perdió el control del vehículo, subió a la acera y atropelló al joven.

Reyes fue declaro muerto en el lugar del incidente

La muerte de Ricky Ray
La muerte de Ricky Ray Reyes Jr. eleva a 97 las víctimas viales en Sacramento en 2024. (GoFundMe)

Los agentes acudieron al lugar poco después de las 15:15 horas (hora local) y, pese a los intentos de reanimación, Reyes fue declarado muerto en la escena. El automovilista, que presentaba signos evidentes de intoxicación, resultó herido y fue trasladado a un hospital, donde permanece bajo custodia policial.

La noticia generó una ola de consternación en la comunidad local y entre los allegados de la víctima.

La concejal de la ciudad de Sacramento, Lisa Kaplan, identificó públicamente a Reyes y lamentó la pérdida: “Un jovencito perdió la vida esperando el autobús. Una familia está devastada y nadie debería pasar por esto. Por favor, no conduzcan bajo los efectos del alcohol”, escribió en la red social X (anteriormente conocida como Twitter).

La familia, por su parte, recurrió a una campaña en GoFundMe para costear los gastos funerarios, donde describieron a Ricky como una persona “conocida por su honestidad, amabilidad y la forma tan generosa en que se preocupaba por todos los que lo rodeaban”.

El perfil de Reyes revela a un joven comprometido con su futuro y su entorno

Ricky Ray Reyes Jr. era
Ricky Ray Reyes Jr. era conocido por su honestidad, amabilidad y compromiso con la Guardia Nacional. (GoFundMe)

Ex cadete del programa JROTC durante la escuela, dedicaba los fines de semana a la base de la Guardia Nacional del Ejército en Sacramento, preparándose para una carrera militar.

Además, trabajaba en la tienda Corti Brothers, donde se desempeñaba como preparador de sándwiches, una habilidad que su padre, Ricky Reyes Sr., destacó en declaraciones a CBS Sacramento: “Mi hijo era increíble, mucho mejor que yo”, afirmó, subrayando el impacto de la pérdida en la familia.

El Departamento de Policía de Sacramento informó que la investigación sigue en curso

Detectives de la Unidad de Investigación de Colisiones Graves y de los Investigadores de la Escena del Crimen procesaron el área, inspeccionaron la escena y entrevistaron a testigos.

Las autoridades solicitaron la colaboración ciudadana para esclarecer los hechos, ofreciendo una recompensa de hasta $1.000 a quienes aporten información relevante y facilitando el número (916) 808-5471 para recibir pistas.

La familia de Reyes creó una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos funerarios

La familia de Reyes lanzó
La familia de Reyes lanzó una campaña en GoFundMe que ya recaudó más de $23.000 para cubrir los gastos funerarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La campaña de GoFundMe, creada por los seres queridos de Reyes, ha recaudado más de 23.000 dólares hasta el momento.

En ella, la familia expresó el vacío que deja su ausencia y la dificultad de afrontar los preparativos del funeral en medio del dolor: “Siempre buscaba maneras de construir una vida mejor para él y su familia. Su pérdida ha dejado un profundo vacío en la vida de quienes lo amaban, y su familia ahora enfrenta la difícil tarea de organizar su funeral mientras lidia con su dolor”.

El conductor responsable del accidente permanece hospitalizado y bajo arresto, mientras la policía continúa sin revelar su identidad. La muerte de Ricky Ray Reyes Jr. se suma a una larga lista de víctimas de la conducción bajo los efectos del alcohol en Estados Unidos, un fenómeno que sigue cobrando vidas y dejando familias destrozadas.

La muerte de Reyes representa la 97.ª víctima mortal en incidentes viales en el condado de Sacramento en lo que va del año, según precisó Isaac González, fundador de Slow Down Sacramento, a CBS Sacramento.

