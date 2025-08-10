Estados Unidos

Clima en Reston: temperatura y probabilidad de lluvia para mañana

Para evitar cualquier imprevisto es fundamental conocer el pronóstico del clima para las próximas horas en la ciudad

Por Infobae Noticias

Guardar
La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de precipitaciones, esta es la predicción del clima para las próximas horas en la ciudad de Reston, en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Se espera que la temperatura sea mayormente clara, con un mínimo alrededor de 63 grados Fahrenheit (aproximadamente 17 grados Celsius). El viento del sureste será de alrededor de 6 millas por hora (aproximadamente 9,7 kilómetros por hora) y se volverá tranquilo por la tarde.

¿Cuál será el clima por la noche?

El clima para esta noche será soleado, con una temperatura máxima cercana a 88 grados Fahrenheit (31 grados Celsius). Se espera que el viento esté en calma, convirtiéndose en una brisa del sureste alrededor de 6 mph (9.7 km/h) por la tarde.

La información sobre el pronóstico del clima en San Antonio, Texas, está actualizada al corte del 9 de agosto, 7:52 p. m. EDT.

El clima en Estados Unidos

Reston se ubica en
Reston se ubica en el condado de Fairfax, al norte de Virginia (AFP)

Al ser un país grande, Estados Unidos ostentar una gran cantidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

ClimaRestonVirginiaestados-unidos-noticiasclima eeuuNoticias

Últimas Noticias

Encuentran el cuerpo en estado de descomposición de un adolescente que pidió ayuda antes de desaparecer

Autoridades hallaron un cadáver en un estanque cercano a la I-75, días después de que Giovanni Pelletier, de 18 años, enviara un mensaje de auxilio a su madre y esfumarse en circunstancias sospechosas

Encuentran el cuerpo en estado

Prepárate antes de salir: este es el estado del tiempo para San Antonio

Entérate de la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como fuerza del viento para las siguientes horas en la ciudad texana

Prepárate antes de salir: este

EEUU alertó a sus ciudadanos sobre riesgos de inversión en Nicaragua tras la aprobación de una ley de “confiscación masiva” de terrenos

El Departamento de Estado emitió una advertencia por la aprobación de la Ley de Territorio Fronterizo, que afectaría a comunidades enteras y pondría en riesgo el sustento de miles de personas

EEUU alertó a sus ciudadanos

Disparó a sus vecinos y luego incendió su vivienda: la tragedia que dejó tres muertos en Iowa

Dennis Burnell, de 71 años, comenzó un tiroteo contra los Oman, antes de que su casa quedara consumida por el fuego. El hombre había sido declarado culpable de acoso el año pasado

Disparó a sus vecinos y

Clima en Seattle: predicción del estado del tiempo el 10 de agosto

Evita cualquier imprevisto en tu día y conoce el pronóstico del tiempo para las próximas horas en una de las ciudades con mayor actividad en Washington

Clima en Seattle: predicción del
ÚLTIMAS NOTICIAS
Descubrieron una nueva especie de

Descubrieron una nueva especie de tarántula con órganos reproductores gigantes

“Hemos recibido nuevas denuncias”: estiman que hay más de 100 sitios ilegales de apuestas

Javier Milei publicó un extenso texto en el que reiteró que el aumento del dólar no impactará en la inflación

Detuvieron en Córdoba a un hombre acusado de abusar sexualmente a una nena de 11 años

¿Es recomendable comer avena todos los días? Qué dicen los nutricionistas

INFOBAE AMÉRICA
Haití declaró el estado de

Haití declaró el estado de emergencia en tres departamentos del país ante el recrudecimiento de la violencia pandillera

EEUU alertó a sus ciudadanos sobre riesgos de inversión en Nicaragua tras la aprobación de una ley de “confiscación masiva” de terrenos

David Lammy y JD Vance analizaron los próximos pasos para la paz en Ucrania junto a altos cargos de Kiev

Miles de israelíes se volvieron a movilizar en Tel Aviv para pedir la liberación de los rehenes y el fin de la guerra en Gaza

El régimen de Irán amenazó con bloquear el corredor impulsado por EEUU en el marco del acuerdo de paz entre Azerbaiyán y Armenia

TELESHOW
El abogado de Julieta Prandi

El abogado de Julieta Prandi explicó por qué esperan una condena de 50 años para Claudio Contardi: “Es incapaz de reinsertarse”

Susana Roccasalvo anunció que se convirtió en abuela: “Se llama Simón y estoy muy contenta”

La tristeza de Mica Viciconte en la despedida del padre de Fabián Cubero: “Luca siempre recordará a su abuelo”

Eva Bargiela y Gianluca Simeone contaron cómo se preparan para la llegada de su bebé: “Hay nervios”

Lali Espósito contó cómo nació su amistad con Kylie Minogue: “Me dijo si me podía conocer”