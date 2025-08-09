Estados Unidos

Identifican tras 50 años a un niño hallado muerto bajo un puente en Virginia

Tras décadas de investigación, la policía pudo reconstruir la historia familiar y descubrir el destino de dos hermanos desaparecidos en los años setenta

Por Francisco González Tomadin

Guardar
El misterio de un pequeño
El misterio de un pequeño desaparecido en los años setenta finalmente encuentra respuestas (Fairfax County Police Department News; NCMEC)

El 13 de junio de 1972, la policía de Virginia, Estados Unidos, encontró el cuerpo sin vida de un niño de aproximadamente cuatro años debajo de un puente sobre Massey Creek. Según People, la autopsia reveló que murió de golpes contundentes en la cabeza y el caso fue rápidamente considerado un homicidio.

La primera gran dificultad que enfrentaron los detectives fue que ningún familiar reclamó al niño ni se reportó una desaparición que coincidiera con su descripción. Por este motivo, durante décadas, la identidad del pequeño permaneció desconocida. Un grupo de una iglesia local decidió llamarlo “Charles Lee Charlet” y organizó su entierro bajo ese nombre en el cementerio Coleman de Alexandria.

Según informó The Washington Post, a lo largo de más de cincuenta años, la Policía del Condado de Fairfax investigó sin resultados concretos. En 2003, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados difundió un retrato computarizado de cómo podría haber lucido el niño. Recibieron numerosas llamadas con sugerencias, pero ninguna llevó a una pista real.

En 2004, la policía volvió a revisar las pruebas del caso y encontró unos pequeños cabellos guardados desde 1972. Intentaron analizarlos para obtener algún dato genético, pero por aquel entonces la tecnología no permitió un resultado útil.

La persistencia policial permitió reabrir
La persistencia policial permitió reabrir un caso olvidado y darle un nombre a la víctima

Según ABC News, los investigadores descubrieron un dato central: una mujer llamada Vera Bryant había tenido dos hijos pequeños y, en junio de 1972, viajó desde Filadelfia a Virginia junto con su pareja, James Hedgepeth.

Llevaba con ella a Carl Matthew Bryant (de cuatro años) y a su hermano menor, James Bryant (de seis meses). Según el relato de familiares entrevistados décadas después, cuando Vera y Hedgepeth llegaron a su destino en Virginia, los niños ya no estaban con ellos.

Ese mismo año, durante una reunión familiar en Filadelfia para Acción de Gracias, Vera Bryant dijo que sus hijos se habían quedado en Virginia con familiares de Hedgepeth. Sin embargo, según Mirror Us, nunca presentó una denuncia por desaparición ni nadie de la familia se comunicó con la policía para buscar a los niños

A partir de los análisis genéticos, los detectives exhumaron el cuerpo de Vera Bryant (fallecida en 1980) y confirmaron mediante ADN que era la madre biológica del niño hallado muerto en Virginia.

De esta manera, el pasado 5 de agosto de este año, después de más de cinco décadas, el niño enterrado como “Charles Lee Charlet” recuperó su identidad real: Carl Matthew Bryant.

Era un pequeño de tan
Era un pequeño de tan solo cuatro años cuya ausencia pasó inadvertida durante décadas, hasta que la ciencia reveló su historia perdida (NCMEC)

Las autoridades concluyeron, tras hablar con familiares y revisar los antecedentes, que tanto Vera Bryant como James Hedgepeth fueron responsables de la muerte de Carl.

Hedgepeth tenía antecedentes penales graves: había sido condenado por homicidio y no era el padre biológico de los niños Sin embargo, ambos fallecieron muchos años antes de que se resolviera la identidad del niño, por lo que nunca pudieron ser juzgados ni responder ante la justicia.

Además, el caso contiene un misterio aún mayor: el hermano menor de Carl, James Bryant, jamás ha sido localizado. La policía cree que también murió por causas violentas en la misma época y que su cuerpo fue desechado en algún punto del recorrido de Filadelfia a Virginia en junio de 1972.

Actualmente, la policía pide a otras autoridades y a la población que estén atentos ante el hallazgo de restos infantiles sin identificar.

Según The Washington Post, con la identidad de Carl recuperada, la Policía del Condado de Fairfax anunció que instalará un banco memorial en el cementerio donde descansan sus restos y corregirá la lápida con su nombre real, dando un mínimo consuelo y reconocimiento a la víctima y su familia biológica.

Temas Relacionados

NiñoDesapariciónHallazgoEstados UnidosHomicidioNewsroom BUE

Últimas Noticias

Trump anunciará un plan para combatir el crimen en Washington DC y advirtió sobre un posible control federal

El presidente estadounidense convocó para el lunes una conferencia de prensa en la Casa Blanca para presentar medidas de seguridad en la capital, a la que calificó como “una de las ciudades más peligrosas del mundo”

Trump anunciará un plan para

Nacen quintillizos prematuros en Texas y, dos meses después, avanzan en su recuperación en cuidados intensivos

Después de un parto por cesárea de alto riesgo, los cinco bebés muestran avances diarios en la unidad neonatal. La madre comparte su esperanza y gratitud por el acompañamiento del equipo médico que los cuida

Nacen quintillizos prematuros en Texas

Cuánto dinero se necesita para ser considerado rico en EEUU

Una encuesta nacional revela el patrimonio promedio que la población asocia con bienestar económico y muestra cómo varía según cada región del país

Cuánto dinero se necesita para

Estos son los estados de EEUU donde ya es legal convertir cuerpos humanos en abono

La llamada reducción orgánica natural avanza como opción funeraria sostenible, con regulaciones que establecen requisitos sanitarios, materiales permitidos y destino del compost resultante

Estos son los estados de

Marco Rubio replicó la difusión de la imagen de Nicolás Maduro con una recompensa de USD 50 millones para su captura

El secretario de Estado de EEUU difundió en su cuenta privada de X el afiche oficial tras la medida del gobierno de Donald Trump contra cárteles latinoamericanos designados como organizaciones terroristas

Marco Rubio replicó la difusión
ÚLTIMAS NOTICIAS
Se atrasa el inicio de

Se atrasa el inicio de clases en las universidades: la semana próxima habrá paro docente por más presupuesto

“Amenaza importadora”: el 73% de las pymes industriales cree que China es el principal riesgo para la producción local

La desaparición del casero de Máxima Zorreguieta: la Justicia no descarta un homicidio

Qué razas de perro corren mayor riesgo de tener sobrepeso, según un estudio

Hormonas para presos trans: el caso del narco en el penal de mujeres de Ezeiza

INFOBAE AMÉRICA
“Magalhães”, la visión audaz de

“Magalhães”, la visión audaz de Lav Diaz con Gael García Bernal, llega al Festival de Toronto

Líbano repudió la “injerencia flagrante” del régimen de Irán por sus críticas al plan para desarmar al grupo terrorista Hezbollah

Paul McCartney abre el baúl de los recuerdos para mostrar sus fotos inéditas de los Beatles

Nómadas digitales revolucionan el mundo con 40 millones de trabajadores que transforman ciudades, pueblos y el turismo sostenible

Argentina probará a Zoe, la “profesora” de inteligencia artificial que tendrá su primera experiencia piloto

TELESHOW
El video de Cris Morena

El video de Cris Morena y el mensaje de Lali Espósito por el cumpleaños de Cande Vetrano: “Te abrazo siempre”

El desgarrador mensaje de Fabián Cubero para despedir a su papá: “Un ser divino querido por todo el mundo”

Mario Pergolini habló de su lucha contra las adicciones: “Soy una muestra viviente de que se pueden superar”

Con un sorpresivo elenco, José María Muscari aborda la salud mental en su nuevo desafío: “Es una obra súper feroz”

Tamara Báez borró las fotos con su novio y crecen las versiones de ruptura: los misteriosos posteos