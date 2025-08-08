Estados Unidos

Un muerto y un policía herido tras un tiroteo en el estacionamiento de un centro comercial en Georgia

Michael Dwayne Bell fue hallado sin vida en su camión tras el enfrentamiento armado con la policía en Centerville, mientras las autoridades intentan esclarecer si la muerte fue autoinfligida o resultado de disparos policiales

Por Ricardo Piña

La GBI investiga la muerte
La GBI investiga la muerte de Michael Dwayne Bell tras un tiroteo en un centro comercial de Georgia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un enfrentamiento armado en el estacionamiento de un centro comercial de Georgia terminó con la muerte de un hombre y un agente de policía herido, en un episodio que aún deja interrogantes sobre la secuencia exacta de los disparos y la causa final del fallecimiento.

La Oficina de Investigaciones de Georgia (GBI, por sus siglas en inglés) confirmó que Michael Dwayne Bell, de 37 años, fue hallado sin vida dentro de su camión semirremolque tras un operativo policial que se extendió durante varias horas en la madrugada del viernes.

La identidad del agente herido, perteneciente al Departamento de Policía de Warner Robins, no fue revelada, aunque fuentes oficiales aseguraron que recibió el alta médica pocas horas después del incidente.

Las autoridades llegaron al estacionamiento tras un reporte por una disputa doméstica

El enfrentamiento armado dejó un
El enfrentamiento armado dejó un agente de policía herido y dudas sobre la causa del disparo fatal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El suceso se desencadenó alrededor de las 3:45 horas (hora local), cuando la policía de Centerville acudió al estacionamiento de Crunch Fitness, ubicado en la Houston County Galleria, tras recibir información sobre la presencia de un vehículo vinculado a una disputa doméstica en la ciudad de Byron.

Según el comunicado de prensa difundido por el Departamento de Policía de Centerville y citado por la agencia The Associated Press (AP), los agentes localizaron el camión conducido por Bell, quien residía en Fitzgerald, Georgia.

Al intentar proceder con la detención, los oficiales informaron a Bell que se encontraba bajo arresto, pero este se negó a acatar la orden y permaneció dentro del vehículo.

Bell comenzó a dispararles a los agentes, quienes respondieron al ataque de la misma manera

La tensión escaló cuando, de acuerdo con la versión de la GBI, Bell abrió fuego desde el interior del camión, hiriendo a un agente de Warner Robins. El oficial herido fue trasladado de inmediato a un hospital y, según la portavoz Mandy Stella, fue dado de alta horas después del ataque.

Ante la agresión, los agentes respondieron disparando y luego se replegaron para establecer un perímetro de seguridad, a la espera de la llegada de un equipo SWAT especializado.

Durante el operativo, los agentes intentaron comunicarse con Bell, pero no obtuvieron respuesta. Aproximadamente a las 6:20 horas, las fuerzas de seguridad ingresaron al camión y encontraron a Bell muerto.

No se sabe si la muerte del agresor fue autoinfligida o en consecuencia del tiroteo con los agentes

La autopsia determinará si Bell
La autopsia determinará si Bell murió por un disparo autoinfligido o por fuego policial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información publicada por The Associated Press (AP), el médico forense del condado de Houston, James Williams, confirmó el deceso, aunque hasta el momento no se ha determinado si la muerte fue consecuencia de un disparo autoinfligido o si resultó de los disparos efectuados por la policía. Un portavoz de la GBI declaró que, por ahora, la agencia no puede ofrecer detalles adicionales sobre la causa exacta del fallecimiento.

La investigación del tiroteo fue transferida a la Oficina de Investigaciones de Georgia debido a la implicación de un agente en el uso de armas de fuego. Como parte del procedimiento, la GBI realizará una autopsia para esclarecer las circunstancias de la muerte de Bell. Una vez concluida esta etapa, corresponderá al fiscal de distrito del condado de Houston decidir si existen elementos para presentar cargos penales.

El centro comercial donde ocurrieron los hechos se encuentra a unos 130 kilómetros (80 millas) al sur de Atlanta, en el centro del estado de Georgia. El comunicado oficial del Departamento de Policía de Centerville, citado por The Associated Press (AP), reconoció que, pese a la información recabada, persisten dudas sobre quién efectuó el disparo fatal. La GBI, responsable de la investigación, reiteró que la prioridad es esclarecer los hechos y determinar la secuencia precisa de los disparos que derivaron en la muerte de Bell.

