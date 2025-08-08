Retiro masivo de juguetes para mascotas en EEUU tras el peligro oculto de las baterías de botón

Petmate retira del mercado 15.400 unidades de sus juguetes Pet Zone Laser Pointer & LED Ball por peligro de exposición a baterías. (Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EEUU)

La advertencia de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC) sobre el riesgo de lesiones graves, quemaduras químicas internas y muerte por la ingestión de baterías de botón ha encendido las alarmas en el sector de productos para mascotas.

Esta preocupación se materializó en la reciente decisión de Petmate de retirar del mercado dos de sus juguetes más populares, tras constatar que la esfera de plástico de la bola LED puede romperse por impacto y dejar expuestas las baterías, lo que representa un peligro especialmente alto para niños pequeños que puedan estar cerca de las mascotas durante el juego.

El retiro, anunciado el jueves, afecta a aproximadamente 15.400 unidades de los juguetes Pet Zone Laser Pointer & LED Ball, comercializados exclusivamente en tiendas Menards y a través de plataformas en línea entre septiembre de 2024 y marzo de 2025, según la información oficial de la CPSC.

El retiro busca disminuir los riesgos de de lesiones y muertes infantiles

Hasta el 7 de agosto no se reportaron heridos, pero la CPSC destaca la gravedad potencial del riesgo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medida responde a la infracción de las normas federales de seguridad para baterías, establecidas por la Ley Reese’s, promulgada el 16 de agosto de 2022, que exige requisitos estrictos para productos de consumo que contengan baterías de botón o moneda.

Aunque estos requisitos no se aplican a juguetes para niños menores de 14 años que cumplan con el Estándar de Juguetes federal, la normativa busca reducir los riesgos de ingestión accidental, una de las principales causas de lesiones y muertes infantiles en Estados Unidos.

La ingesta de baterías puede causar un daño severo e incluso la muerte

La CPSC advierte sobre el riesgo de lesiones graves y muerte por ingestión de baterías de botón en juguetes para mascotas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La CPSC subrayó que, pese a que hasta el 7 de agosto no se habían reportado heridos, la decisión de retirar los productos responde a la gravedad potencial del riesgo.

Las baterías de botón, si se ingieren, pueden provocar daños internos severos e incluso la muerte, lo que llevó a la agencia a aprobar en septiembre de 2023 una norma obligatoria para reforzar la seguridad de estos componentes en productos accesibles a niños de 6 años o menos.

Los productos afectados venían con seis baterías de botón

Los productos afectados incluyen un puntero láser blanco con huellas azules de 7.35 centímetros y una bola LED transparente activada por movimiento de 4 centímetros de diámetro.

Ambos juguetes se vendían con seis pilas de botón preinstaladas. Los consumidores pueden identificar los artículos por la etiqueta plateada con la palabra “Peligro” y el “N.º de acceso 2430278-000” en el puntero láser, el logotipo “PET ZONE” y la inscripción “LASER POINTER & LED BALL” en el frente del paquete, así como el “Artículo n.º: 15712EAM” en la parte posterior.

Los juguetes retirados fueron fabricado en China

Los juguetes retirados incluyen un puntero láser blanco y una bola LED transparente, ambos con seis pilas de botón preinstaladas. (Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EEUU)

El importador, Doskocil Manufacturing Company Inc., que opera bajo la marca Petmate y tiene sede en Arlington, Texas, confirmó que los juguetes fueron fabricados en China. La empresa, en coordinación con la CPSC, recomendó a los consumidores dejar de usar los productos de inmediato y solicitar un reembolso completo.

La agencia reiteró en su aviso del 7 de agosto: “Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los juguetes para mascotas retirados del mercado y comunicarse con Petmate para obtener un reembolso completo”.

Para gestionar el reembolso, los usuarios pueden acceder al portal de retiro de productos de Petmate en recallrtr.com/pettoys o en petmate.com, seleccionando la opción “Retiro” al pie de la página, o bien comunicarse con el servicio de atención al cliente al 888-847-8716 durante el horario comercial de los días laborables. Además, la eliminación o reciclaje de las baterías debe realizarse conforme a las pautas locales para residuos peligrosos, a fin de evitar riesgos adicionales para la salud y el medio ambiente.