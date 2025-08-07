Padre mexicano, con 29 años en Estados Unidos y único sostén de su familia fue deportado por ICE

Miguel Ángel López fue deportado tras 17 años de controles migratorios en EEUU. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Estuve como 17 años reportándome a inmigración. Al principio, era cada mes, luego cada tres meses, luego cada año, hasta la última vez que fui y me detuvieron”. Con estas palabras, Miguel Ángel López resumió el largo proceso de vigilancia y control migratorio al que se sometió durante casi dos décadas en Estados Unidos.

El caso de López, padre de tres hijos y único sostén económico de su familia, culminó con su deportación a México en junio, por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Desde su deportación en junio, López reside con su padre en Chimalhuacán, en las afueras de la Ciudad de México, según informó ABC 7.

Su solicitud de residencia permanente fue rechazada en 2007

López, padre de tres hijos y sin antecedentes penales, fue detenido durante una visita rutinaria al ICE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La trayectoria migratoria de López comenzó en 1996, cuando ingresó a Estados Unidos a los 18 años. En 2001 contrajo matrimonio con Rosa López, ciudadana estadounidense, y juntos iniciaron el proceso para regularizar su estatus.

A pesar de ello, la familia continuó residiendo en el área de San Francisco. Durante una visita rutinaria a las autoridades migratorias, López fue detenido por el ICE, según informó la estación KTVU.

El historial de López no incluye antecedentes penales, aunque en su juventud declaró falsamente ser ciudadano estadounidense, un error que su esposa contextualizó ante el medio KTVU: “Sé que ha hecho todo bien, ha pagado sus impuestos. Ha trabajado. No ha tenido problemas con la policía. Sí, cometió el error de cruzar la frontera y decir ser ciudadano estadounidense. Tenía 18 años. ¿Quién lo sabe con 18 años? Y es como si dijera que no fue mi elección. Me trajeron aquí porque mis padres me trajeron, no porque yo decidiera venir”.

López habría recibido la residencia permanente que posteriormente fue revocada

La residencia permanente de López fue revocada tras una apelación y la Corte Suprema rechazó revisar su caso. (EFE/Iván Mejía)

En 2012, un juez de inmigración le concedió la residencia permanente, pero la decisión fue apelada y posteriormente revocada, según informó el medio Newsweek.

El abogado de López, Saad Ahmad, explicó a KTVU que el caso llegó hasta el Tribunal del Noveno Circuito, donde se argumentó la falta de competencia sobre el asunto, y la Corte Suprema rechazó revisarlo.

“Básicamente, lo que estamos haciendo es acudir al Tribunal de Distrito porque creemos que debe haber una vía. Debe haber un foro donde el Sr. López pueda solicitar la revisión de esta decisión, ya que plantearía graves problemas constitucionales que alguien pudiera ser expulsado del país sin que se escuchara su caso”, sostuvo el letrado.

El caso de López no es aislado y forma parte del reforzamiento de las políticas migratorias

El ICE y el Departamento de Seguridad Nacional mantienen la prioridad de identificar y expulsar a inmigrantes sin estatus legal. (REUTERS/Lucy Nicholson/Archivo)

El gobierno federal ha intensificado las redadas y deportaciones, afectando tanto a inmigrantes sin documentación como a quienes poseen tarjetas de residencia permanente (Green Card) o visas válidas.

Según declaraciones publicadas por Newsweek, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, afirmó: “Bajo la secretaria Noem, estamos cumpliendo con el mandato del presidente Trump y del pueblo estadounidense de arrestar y deportar a inmigrantes ilegales delincuentes para garantizar la seguridad de Estados Unidos. La secretaria Noem desplegó al ICE para atacar a los peores entre los peores y llevar a cabo la mayor operación de deportación de inmigrantes delincuentes en la historia de Estados Unidos”. No obstante, la realidad muestra que las acciones han alcanzado también a personas sin antecedentes penales y con arraigo familiar y laboral en el país.

El gobierno federal ya ha deportado a miles de personas a sus países de origen y, en menor medida, a terceros países con acuerdos con Estados Unidos. Además, ha promovido la autodeportación de quienes carecen de documentación adecuada. Tanto el ICE como el Departamento de Seguridad Nacional han reiterado su compromiso de identificar y expulsar a quienes no poseen estatus legal.