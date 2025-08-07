Estados Unidos

Marco Rubio advirtió que “aún queda mucho por hacer” antes de concretar una cumbre entre Trump y Putin

El secretario de Estado de EEUU aseguró que se mantienen los contactos con Moscú y Kiev para definir un eventual acuerdo de paz

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, junto al presidente Donald Trump en la cumbre de la OTAN el 25 de junio de 2025 (REUTERS/Brian Snyder/Archivo)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró este miércoles que aún existe una intensa agenda de trabajo pendiente antes de concretar una cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin destinada a buscar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania.

“Si la situación continúa avanzando, con suerte, muy pronto se presentará la oportunidad de una reunión (de Trump) con Vladimir Putin y con el presidente Zelensky, ojalá en un futuro próximo. Pero, obviamente, aún queda mucho por hacer antes de que eso ocurra”, dijo Rubio en una entrevista con la cadena Fox Business.

El jefe de la diplomacia estadounidense añadió que en los próximos días se mantendrán los contactos con las partes implicadas para definir los detalles de un posible acuerdo de paz. Según Rubio, el objetivo es que cualquier eventual encuentro “valga la pena” y logre avances concretos en la resolución del conflicto.

Estas declaraciones llegan luego de que la Casa Blanca confirmara a medios locales la intención de Trump de reunirse la próxima semana con Putin y, posteriormente, mantener una reunión trilateral en la que esté presente el presidente ucraniano Volodimir Zelensky. Medios como Fox News informaron que Putin habría manifestado su disposición a reunirse con Trump durante el encuentro celebrado este miércoles en Moscú con el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff.

Poco después de este contacto, Trump comunicó por teléfono sus planes de avanzar hacia esta cumbre tanto a Zelensky como al primer ministro británico, Keir Starmer, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

El presidente ruso Vladimir Putin recibió al enviado especial estadounidense Steve Witkoff en Moscú este 6 de agosto de 2025 (REUTERS)

El contexto de estos esfuerzos está marcado por la fecha límite fijada por Trump: este viernes vence el ultimátum impuesto al Kremlin para que declare una tregua en los combates en Ucrania. Tanto Washington como Moscú calificaron de satisfactorio el intercambio entre Putin y Witkoff, aunque la Casa Blanca advirtió que mantiene la intención de imponer sanciones secundarias al comercio con Rusia si no se logra un acuerdo para la fecha estipulada.

En los últimos días, la administración de Trump incrementó la presión sobre Moscú con la amenaza de un paquete de nuevas sanciones, incluidos aranceles secundarios a países que compran petróleo ruso, si no se establece un marco de alto el fuego antes de que finalice la semana. Según recogió la prensa, Trump también llegó a amenazar con gravámenes del cien por cien en caso de continuarse los actuales enfrentamientos.

En respuesta, el ex presidente ruso Dimitri Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, tachó los ultimátums estadounidenses de “amenaza y un paso hacia la guerra”. Ante estas declaraciones, Trump ordenó el despliegue de dos submarinos nucleares en las cercanías del territorio ruso.

El avance de las gestiones diplomáticas se desarrolla bajo la vigilancia de los principales actores mundiales, en un clima de alta expectativa internacional sobre las posibles vías para el cese de hostilidades en Ucrania.

(Con información de AFP, EFE y EP)

