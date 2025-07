Autoridades incautan USD 185,000 y marihuana en embarcación con rumbo a las Bahamas

Las autoridades de Estados Unidos incautaron 185.000 dólares y más de un kilo de marihuana en una embarcación con destino a las Bahamas. (X/@DFOFlorida)

Las autoridades federales de Estados Unidos confiscaron 185.000 dólares en efectivo y más de un kilogramo de marihuana que, según la información oficial, tenía como destino las Bahamas. El operativo fue realizado en el área de Fort Lauderdale por personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). La incautación forma parte de los controles previos a la salida marítima que refuerzan la vigilancia sobre lo que ocurre en las rutas entre Florida y el Caribe.

De acuerdo con los reportes emitidos por la CBP, la droga y el dinero viajaban ocultos, empaquetados y almacenados con hielo en el interior de una embarcación. La intervención sucedió durante una revisión realizada por agentes federales en una operación que forma parte del despliegue habitual para identificar cargamentos ilegales en la región portuaria. La publicación del director de operaciones de campo de CBP, Carlos C. Martel, en la red social X, incluyó declaraciones sobre el hallazgo, imágenes editadas del material incautado y detalles del mecanismo de ocultamiento.

Los medios consultados coinciden en que hasta el momento las autoridades no han proporcionado información relacionada con arrestos ni sobre el punto exacto donde se llevó adelante la acción. No se ofrecieron detalles sobre la identidad de los implicados ni sobre la procedencia precisa de la embarcación, así como tampoco sobre las investigaciones en curso relativas a este evento. La incautación ocurre en un contexto de intensificación de controles en puntos de acceso marítimo tanto en Fort Lauderdale como en los principales puertos del sur de Florida.

El operativo de la CBP en Fort Lauderdale refuerza los controles marítimos ante el aumento del tráfico ilegal entre Florida y el Caribe. (X/@DFOFlorida)

¿Qué decomisaron autoridades de Estados Unidos en Fort Lauderdale rumbo a las Bahamas?

Las autoridades estadounidenses incautaron una cantidad significativa de efectivo y marihuana cuando interceptaron una embarcación que tenía como destino final el territorio de las Bahamas. Según informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el operativo arrojó el hallazgo de 185.000 dólares y 1,52 kilogramos de marihuana, almacenados en una nevera portátil entre hielo para dificultar su detección.

La droga y el dinero fueron confiscados por agentes federales que realizaban una inspección rutinaria en el puerto. El dinero se encontraba agrupado en fajos de billetes, careciendo de documentación aduanera y se sospecha que formaba parte de una operación de contrabando cuyo objetivo era el traslado encubierto de bienes ilícitos. La CBP difundió imágenes, con partes de la evidencia censurada, para ilustrar el método utilizado por los involucrados para esconder los objetos transportados.

El decomiso responde al marco de acciones estratégicas desplegadas por CBP junto a agencias locales, uniendo la experiencia en inteligencia, patrullaje y monitoreo de rutas marítimas donde periódicamente se detectan tentativas semejantes de tráfico de drogas y lavado de activos. El director de campo, Carlos C. Martel, reiteró en su comunicación la importancia de los controles en los embarcaderos y de la colaboración interinstitucional para frenar el movimiento ilegal de mercancía en la frontera sur de Florida.

¿Cómo operan las rutas de contrabando marítimo entre Florida y las Bahamas?

Según los reportes oficiales y el análisis de especialistas del sector, la ruta marítima que une Fort Lauderdale con las Bahamas se caracteriza por una importante actividad comercial y turística, pero también por el tránsito frecuente de mercancías y divisas sin declarar. Autoridades policiales y aduaneras consideran esta vía como una de las preferidas por redes que buscan eludir controles migratorios y fiscales. Las distancias cortas y la multiplicidad de salidas posibles desde los puertos menores de la zona convierten el trayecto en un espacio recurrente para operaciones de tráfico.

CBP sostiene que los grupos delictivos emplean embarcaciones rápidas, elementos de ocultamiento sofisticados y documentación falsa o incompleta. Las inspecciones son realizadas por equipos integrados por personal federal y local, quienes enfocan sus operativos en terminales clave para la conexión con el Caribe y América Central. Las agencias estadounidenses reportan un aumento en la tecnificación de los métodos de ocultamiento y en la diversificación de mercancías, incluyendo drogas, dinero en efectivo, armas y productos de alto valor.

La mayoría de las incautaciones documentadas en la región involucran pequeñas cantidades de diversas drogas y sumas variables de dinero. Sin embargo, cada operativo permite perfeccionar las técnicas de detección e identificación de nuevos patrones de contrabando. CBP atribuye parte del éxito en estos casos a la cooperación entre agencias y a la denuncia temprana de movimientos sospechosos por parte del personal portuario.

La droga y el dinero estaban ocultos en una nevera con hielo para dificultar su detección, según informaron las autoridades federales. (X/@DFOFlorida)

¿Qué información ofreció la CBP sobre el operativo?

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza divulgó que el hallazgo ocurrió durante una inspección a una embarcación en Fort Lauderdale y que tanto el dinero como la marihuana estaban ocultos en una nevera entre hielo. Carlos C. Martel, máximo responsable de la oficina de campo del CBP en Miami y Tampa, difundió la información desde su cuenta oficial en la red social X, donde publicó fotos de la incautación y agradeció el trabajo del equipo asignado a la vigilancia marítima.

En sus comunicaciones, Martel precisó que la suma incautada de 185.000 dólares estadounidenses no contaba con justificación legal ni documentación adecuada para su traslado fuera del país. El directivo de CBP también detalló la cantidad de droga aprehendida y destacó la necesidad de continuar con los controles para evitar que las organizaciones ilegales utilicen rutas comerciales y recreativas como canales de traslado de bienes no autorizados. No se precisó si hubo arrestos ni información adicional sobre la tripulación o los responsables de la embarcación.

¿Qué papel tienen las fuerzas policiales locales?

El Departamento de Policía de Fort Lauderdale actúa como enlace habitual con la CBP en los controles portuarios destinados a frenar el tráfico ilegal a través de aguas jurisdiccionales del estado. Voceros consultados por CBS Miami y Local10 explicaron que la coordinación permite fortalecer la presencia policial en las zonas más vulnerables, sobre todo en los accesos a las rutas internacionales de las Bahamas y otros puntos del Caribe.

Si bien la policía local no brindó detalles específicos sobre las personas que podrían estar involucradas en el caso, fuentes oficiales resaltaron la importancia del monitoreo continuo en puertos menores y marinas privadas. De acuerdo con datos obtenidos por los canales de noticias, la vigilancia en la zona de Fort Lauderdale permanece reforzada a raíz de hallazgos previos de cargamentos ilegales y traslados de recursos no declarados en los meses recientes.

Las rutas marítimas entre Florida y las Bahamas son utilizadas frecuentemente para el tráfico de drogas, dinero y mercancías sin declarar. (X/@DFOFlorida)

¿Qué recomendaciones hacen las autoridades al público marítimo?

CBP reitera en sus comunicados que el traslado de efectivo por encima de los límites legales, así como el movimiento de drogas u otras mercancías sin declarar, constituye una infracción y puede derivar en detención de bienes y procedimientos judiciales. Se recomienda a quienes utilizan rutas marítimas internacionales que consulten la normativa vigente acerca de la obligación de declarar altas sumas de dinero y mercancías a las autoridades aduaneras.

Las instancias federales mantienen canales abiertos de denuncia para reportar actividades irregulares en puertos y marinas de la región, enfatizando que la colaboración ciudadana resulta fundamental para prevenir delitos asociados al contrabando y el lavado de activos. Las acciones de control continúan, según informan las agencias federales, en todos los puntos de salida desde la costa este de Florida.