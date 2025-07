MLB en vivo: cuándo y a qué hora juegan los Dodgers de Ohtani

No te pierdas ni un minuto de acción dentro del diamante estos son todos los partidos que se van a disputar este día (Jesús Avilés/Infobae)

Del Dodger Stadium en Los Ángeles, California, hasta el histórico Fenway Park en Boston se realizan diferentes partidos de béisbol. Estrellas como Shohei Ohtani, Aaron Judge, Juan Soto, Freddie Freeman, Mookie Betts, entre otros, dan lo mejor de sí dentro del diamante para llevar a su afición a la Serie Mundial y conseguir el ansiado trofeo del comisionado.

Todos los equipos juegan 164 partidos a lo largo de la temporada regular con el objetivo de conseguir el mejor récord de sus respectivas divisiones y sumarse al selecto grupo de franquicias que logran su pase a los Play Offs. Cada pitcheo, hit, entrada y juego es importante al corte de caja de postemporada y esto garantiza un gran espectáculo a los aficionados al “Rey de los Deportes”.

Sigue de cerca todas las acciones que se lleven a cabo dentro de todos los parques de la Major League Baseball (MLB), te compartimos todos los detalles de los juegos que se van a disputar este 6 de julio

Quiénes juegan hoy 6 de julio

Shohei Ohtani es uno de los jugadores referentes de la Major League Baseball y es actual campeón de la liga con Los Ángeles Dodgers (Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

Houston Astros vs Los Angeles Dodgers

Hora del Este de EEUU: 19:15

Hora del Centro de EEUU: 18:15

Hora del Oeste de EEUU: 16:15

Estadio: Dodger Stadium

Chicago White Sox vs Colorado Rockies

Hora de México: 19:10 horas

Hora del Este de EEUU: 21:10 horas

Hora del Centro de EEUU: 20:10 horas

Hora del Oeste de EEUU: 18:10 horas

Estadio: Coors Field

Texas Rangers vs San Diego Padres

Hora de México: 19:40 horas

Hora del Este de EEUU: 21:40 horas

Hora del Centro de EEUU: 20:40 horas

Hora del Oeste de EEUU: 18:40 horas

Estadio: Petco Park

San Francisco Giants vs Athletics

Hora de México: 20:05 horas

Hora del Este de EEUU: 22:05 horas

Hora del Centro de EEUU: 21:05 horas

Hora del Oeste de EEUU: 19:05 horas

Estadio: Sutter Health Park

Pittsburgh Pirates vs Seattle Mariners

Hora de México: 20:10 horas

Hora del Este de EEUU: 22:10 horas

Hora del Centro de EEUU: 21:10 horas

Hora del Oeste de EEUU: 19:10 horas

Estadio: T-Mobile Park

Baltimore Orioles vs Atlanta Braves

Hora de México: 9:35 horas

Hora del Este de EEUU: 11:35 horas

Hora del Centro de EEUU: 10:35 horas

Hora del Oeste de EEUU: 8:35 horas

Estadio: Truist Park

Cincinnati Reds vs Philadelphia Phillies

Hora de México: 11:35 horas

Hora del Este de EEUU: 13:35 horas

Hora del Centro de EEUU: 12:35 horas

Hora del Oeste de EEUU: 10:35 horas

Estadio: Citizens Bank Park

Boston Red Sox vs Washington Nationals

Hora de México: 11:35 horas

Hora del Este de EEUU: 13:35 horas

Hora del Centro de EEUU: 12:35 horas

Hora del Oeste de EEUU: 10:35 horas

Estadio: Nationals Park

Los Angeles Angels vs Toronto Blue Jays

Hora de México: 11:37 horas

Hora del Este de EEUU: 13:37 horas

Hora del Centro de EEUU: 12:37 horas

Hora del Oeste de EEUU: 10:37 horas

Estadio: Rogers Centre

Milwaukee Brewers vs Miami Marlins

Hora de México: 11:40 horas

Hora del Este de EEUU: 13:40 horas

Hora del Centro de EEUU: 12:40 horas

Hora del Oeste de EEUU: 10:40 horas

Estadio: loanDepot park

New York Yankees vs New York Mets

Hora de México: 11:40 horas

Hora del Este de EEUU: 13:40 horas

Hora del Centro de EEUU: 12:40 horas

Hora del Oeste de EEUU: 12:40 horas

Estadio: Citi Field

Tampa Bay Rays vs Minnesota Twins

Hora de México: 12:10 horas

Hora del Este de EEUU: 14:10 horas

Hora del Centro de EEUU: 13:10 horas

Hora del Oeste de EEUU: 11:10 horas

Estadio: Target Field

Kansas City Royals vs Arizona Diamondbacks

Hora de México: 14:10 horas

Hora del Este de EEUU: 16:10 horas

Hora del Centro de EEUU: 15:10 horas

Hora del Oeste de EEUU: 13:10 horas

Estadio: Chase Field

St. Louis Cardinals vs Chicago Cubs

Hora de México: 16:10 horas

Hora del Este de EEUU: 18:10 horas

Hora del Centro de EEUU: 17:10 horas

Hora del Oeste de EEUU: 15:10 horas

Estadio: Wrigley Field

Cómo surgió la MLB

De acuerdo con información publicada por la Society for American Baseball Research (SABR), la principal liga de béisbol profesional en Estados Unidos tiene sus raíces a mediados del siglo XIX. Su origen se remonta a 1876, con la fundación de la National League (NL), que surgió como la primera liga organizada con reglas claras y un sistema estructurado para equipos profesionales.

En 1901, se fundó la American League (AL) como una liga profesional que comenzaría a competir directamente con la National League. Durante esos años, la rivalidad entre ambas ligas fue intensa, con equipos compitiendo por jugadores y espectadores. Sin embargo, en 1903, ambas ligas llegaron a un acuerdo histórico que promovió la cooperación en lugar de la confrontación, estableciendo un sistema conjunto.

Tras la disputa de la primera Serie Mundial en la que el campeón de cada liga se enfrentó para determinar al mejor equipo del béisbol profesional fue que nació la Major League Beisbol. Este proceso de unificación y profesionalización consolidó a la MLB como una de las ligas deportivas más influyentes y de mayor tradición en el mundo.