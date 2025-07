Una pediatra viajó a Florida con su hija; días después, fue acusada de asesinarla y fingir un ahogamiento

La médica fue detenida en Oklahoma y enfrenta un proceso penal en Florida por la muerte de su hija menor de edad. (Crédito: Centro de Detención del Condado de Oklahoma)

Una pediatra originaria de Oklahoma fue arrestada bajo cargos de asesinato en primer grado, luego de que las autoridades de Florida concluyeran que la muerte de su hija de cuatro años no fue un accidente, sino un homicidio presuntamente encubierto como un ahogamiento. La doctora Neha Gupta, de 36 años, fue detenida en Oklahoma City el pasado miércoles 2 de julio y se encuentra en proceso de ser extraditada al estado de Florida, informó el Departamento del Sheriff del Condado de Miami-Dade.

Según un comunicado de prensa difundido ese mismo día, la detención de Gupta fue posible gracias a la colaboración entre la policía de Oklahoma City y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals). Las autoridades la señalan como la presunta responsable de la muerte de su hija, Aria Talathi, de cuatro años, ocurrida en la madrugada del viernes 27 de junio en una vivienda de alquiler vacacional ubicada en la localidad de El Portal, en el área metropolitana de Miami.

La acusación sostiene que Gupta habría fingido que su hija se ahogó en la piscina del inmueble, pero una autopsia realizada dos días después reveló que el cuerpo no presentaba signos de inmersión, lo cual puso en entredicho la versión que la médica ofreció a los primeros respondientes. La investigación derivó en la emisión de una orden de arresto por el delito de homicidio en primer grado.

La doctora reportó un accidente en la alberca, pero la evidencia forense no la respalda

De acuerdo con la narrativa incluida en la orden de arresto y citada por PEOPLE y CBS News, Gupta relató a las autoridades que se encontraba dormida junto con su hija cuando escuchó un fuerte ruido hacia las 3:20 a.m. Afirmó que al despertarse, notó que la puerta corrediza de la habitación estaba abierta y, al salir al exterior, vio a su hija sumergida en el agua. Dijo que intentó sacarla, pero al no saber nadar, pidió auxilio a las 3:40 a.m.

Los servicios de emergencia que atendieron el reporte encontraron a la menor “sumergida en el extremo profundo de la piscina”, según el informe oficial. La niña fue trasladada al Hospital Jackson Memorial, donde fue declarada muerta a las 4:28 a.m.

Sin embargo, la autopsia practicada el 29 de junio cuestionó la versión de los hechos proporcionada por la madre. El informe médico-legal determinó que el cuerpo de la menor no contenía agua en los pulmones ni en el estómago, lo cual habría sido esperable en un caso de ahogamiento. Además, se detectaron lesiones dentro de la boca y hematomas en las mejillas que, según los peritos, no eran atribuibles a maniobras de resucitación.

Lesiones en el rostro de la niña apuntan a una posible asfixia por sofocación, indican autoridades

El documento judicial al que tuvo acceso PEOPLE indica que las lesiones encontradas durante la autopsia son “consistentes con una asfixia por sofocación”. Esta hipótesis fue reforzada por la falta de coherencia en el relato de la madre, quien había declarado que la menor había cenado cerca de las 9 p.m. del día anterior. No obstante, el examen médico concluyó que el estómago de la niña estaba vacío al momento del fallecimiento, lo que sugiere que pudo haber estado sin alimentos durante varias horas previas a su muerte.

La causa de muerte sigue bajo análisis médico-legal mientras avanza el proceso de extradición a Florida. (Crédito: Captura de pantalla / CBS Miami)

Según la orden de arresto, las inconsistencias y las evidencias físicas llevaron a los investigadores a concluir que la madre habría intentado encubrir el crimen simulando un accidente acuático dentro de la alberca del inmueble rentado.

La acusada se encontraba en medio de una disputa por la custodia con su exesposo, según autoridades

El contexto familiar también fue considerado durante la indagatoria. Según se detalla en la orden judicial, Gupta y su expareja estaban en medio de un proceso de disputa legal por la custodia de la menor. Las autoridades agregaron que el padre no estaba al tanto de que la niña se encontraba en Florida ni de que estaba alojada en una propiedad alquilada por la madre al momento de los hechos.

En entrevista con PEOPLE, el abogado defensor de Gupta, Richard L. Cooper, declaró que su clienta ha cooperado plenamente con las autoridades y negó que existiera motivo para la detención. “La doctora Gupta estaba involucrada en un proceso de divorcio complicado, pero cumplía con las órdenes judiciales. Tuvo múltiples oportunidades para huir y, en cambio, permaneció disponible, respondió a todas las preguntas de las autoridades y se mostró cooperativa”, dijo el jurista.

Defensa califica de “precipitada” la detención y exige una investigación completa

El mismo abogado, en declaraciones a CBS News Miami, cuestionó la legalidad de la acción judicial y calificó de “endeble” la orden de arresto. “Supongamos por un momento que mi clienta es inocente: está atravesando la peor tragedia imaginable, y aun así fue encarcelada sin derecho a fianza y se le impidió asistir al funeral de su propia hija”, sostuvo Cooper. Aseguró además que la situación requería una investigación más prolongada antes de proceder con una medida tan drástica como una detención.

Hasta el momento, no se ha determinado una causa de muerte oficial por parte del médico forense del condado. Las autoridades del estado de Florida no han emitido comentarios adicionales al respecto, mientras continúa el proceso de extradición.

Los medios PEOPLE y CBS News indicaron que también han solicitado información adicional al Departamento de Bomberos de Miami-Dade, al Departamento de Policía de El Portal y a la Oficina del Fiscal Estatal de Miami-Dade, sin obtener declaraciones.

Gupta permanece bajo custodia en Oklahoma, en espera de su traslado a Florida, donde enfrentará los cargos por homicidio.