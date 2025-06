Ganó USD 30 millones con un boleto de USD 1: el golpe de suerte de una mujer en California

Andrea Willer, residente de Sonoma, gana el premio mayor de 30 millones de dólares en el SuperLotto Plus de California. (AP Foto/Wilfredo Lee, File)

Andrea Willer, residente del condado de Sonoma, en el norte de California, fue identificada como la ganadora del premio mayor de 30 millones de dólares del sorteo SuperLotto Plus del 5 de marzo de 2025. El anuncio oficial fue realizado por la Lotería de California el 26 de junio de 2025, tras completar el proceso de verificación requerido para este tipo de premios.

La mujer compró su boleto de lotería en una estación de servicio de la cadena 76, situada en el 8510 de Gravenstein Highway, en la ciudad de Cotati. Willer eligió recibir el premio mediante la modalidad de pago en efectivo único, lo que resultó en un desembolso de más de 14 millones de dólares antes de aplicar impuestos, según lo reportado por San Francisco Chronicle.

De acuerdo con la normativa vigente, la gasolinera que vendió el boleto recibirá una bonificación de 150,000 dólares. El establecimiento se encuentra cerca de la autopista 101, una zona con alto flujo de vehículos que, según la Lotería de California, registra volúmenes elevados de venta de boletos.

¿Cuáles fueron los números ganadores del sorteo del 5 de marzo?

Los números ganadores del sorteo SuperLotto Plus del 5 de marzo fueron: 3, 13, 17, 23, 35 y el número Mega 24. Willer acertó todos los números requeridos, lo que le otorgó el premio mayor del juego, informó People.

Los premios menores del SuperLotto Plus también se adjudican a los participantes que aciertan combinaciones parciales. Por ejemplo, quienes aciertan solo los cinco números principales, sin el Mega, o tres números más el Mega, también reciben pagos según las tablas establecidas por la Lotería estatal.

La ganadora compró el boleto en una gasolinera de Cotati y optó por el pago único en efectivo. (ARCHIVO)

¿Dónde y cómo se puede jugar al SuperLotto Plus?

El SuperLotto Plus es un juego exclusivo de la Lotería de California. Solo se puede jugar dentro del estado de California, ya sea en uno de los más de 23,000 puntos de venta autorizados o utilizando una cuenta registrada en el sitio web oficial de la Lotería de California para consultar resultados y verificar tickets.

Cada boleto cuesta un dólar y permite seleccionar cinco números entre el 1 y el 47, más un número Mega entre el 1 y el 27. Los sorteos se realizan dos veces por semana, los miércoles y sábados, generalmente a las 7:45 p. m. hora del Pacífico.

Este juego no está disponible fuera del estado de California, y no se puede participar desde otros estados a menos que el jugador esté físicamente dentro del estado en el momento de la compra del boleto, conforme a la regulación vigente de la Lotería de California.

¿Qué sucede si nadie gana el premio mayor?

Cuando no hay ganadores que acierten los seis números del sorteo, el premio mayor del SuperLotto Plus se acumula para el siguiente sorteo. Este mecanismo de acumulación puede hacer que el premio aumente considerablemente hasta que un jugador logre acertar la combinación completa.

Según la Lotería de California, el monto del premio mayor acumulado se calcula con base en las ventas de boletos y los premios no reclamados de sorteos anteriores. Este sistema ha permitido que el SuperLotto Plus alcance pozos millonarios superiores a los 50 millones de dólares en ocasiones anteriores.

La estación de servicio que vendió el boleto recibirá una bonificación de 150,000 dólares por la venta ganadora. (AP Foto/Jenny Kane)

¿Cómo verificar si un boleto ha resultado ganador?

Los jugadores pueden verificar boletos de varias formas. La Lotería de California permite consultar los resultados del sorteo en su sitio web oficial, mediante la aplicación móvil CA Lottery, o directamente en los puntos de venta autorizados que disponen de escáneres de validación de boletos.

Además, todos los boletos contienen un código de barras que puede ser escaneado para confirmar automáticamente si el billete ha sido premiado. En el caso de premios menores, el cobro puede realizarse directamente en la tienda; para premios mayores, es necesario completar un formulario oficial de reclamo.

¿Qué hacer si se gana un premio?

Los jugadores que resulten ganadores de premios mayores, como el caso de Andrea Willer, deben presentar un formulario de reclamo ante la Lotería de California. Este documento puede descargarse en línea o recogerse en cualquiera de los puntos autorizados. El ganador debe presentar una identificación válida y el boleto original.

La Lotería de California ofrece dos formas de recibir el dinero: anualidades distribuidas durante 30 años o pago único en efectivo. La elección es irrevocable una vez firmados los documentos. En el caso de Willer, ella optó por el pago único.

Los boletos pueden verificarse en el sitio web, la app móvil o en puntos de venta autorizados de la Lotería de California. (REUTERS/Nathan Howard/File Photo)

¿Qué es la “segunda oportunidad” del SuperLotto Plus?

Los boletos no ganadores del SuperLotto Plus pueden registrarse en el programa de segunda oportunidad de la Lotería de California. Este sistema permite ingresar los boletos no premiados a sorteos adicionales con premios en efectivo.

Según la Lotería estatal, cada boleto registrado recibe un número de participación. Recientemente, un residente de California identificado como Donald Breck, Jr. ganó 30,000 dólares mediante esta modalidad, luego de ingresar un boleto que no había ganado en el sorteo principal.

¿Qué pasa si el premio no se reclama?

Si un ganador no reclama su premio dentro del plazo estipulado de 180 días desde la fecha del sorteo, el monto no reclamado se destina a sorteos promocionales y otros programas administrados por la Lotería de California. En el caso del premio mayor de Willer, el plazo máximo era el 1 de septiembre de 2025. Ella presentó su reclamo dentro del plazo reglamentario.

Actualmente, permanece sin ser identificado un ganador de otro premio mayor del SuperLotto Plus vendido en diciembre de 2024. Si el premio no se reclama antes del vencimiento, el monto será reasignado conforme a las políticas vigentes.