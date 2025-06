Árbitro de sóftbol murió tras desplomarse durante un juego en medio de una ola de calor en Carolina del Sur

El árbitro Mitchell Huggins falleció durante un torneo juvenil de sóftbol en Carolina del Sur debido a un golpe de calor. (GoFundme)

Un árbitro de sóftbol juvenil falleció tras desplomarse en pleno partido en Carolina del Sur durante una ola de calor, según informó People.

El sábado 21 de junio, Mitchell Huggins, de 61 años, colapsó mientras arbitraba un torneo de sóftbol en un parque del condado de Sumter, Carolina del Sur.

La tragedia ocurrió en medio de temperaturas extremas, en un evento que ha conmocionado a la comunidad deportiva local, asociando los riesgos por calor extremo en actividades al aire libre.

Huggins era un ícono del deporte y la comunidad local de condado de Sumte

Huggins, figura central del deporte juvenil local, era conocido por su dedicación y afecto hacia los jugadores y la comunidad. (GoFundme)

Mitchell Huggins era ampliamente conocido y apreciado en el ámbito del deporte juvenil de Carolina del Sur.

Apodado cariñosamente como “Tío Mitch” y “Sr. Mitch”, dedicó más de una década a arbitrar partidos de sóftbol, convirtiéndose en una figura central para jugadores, entrenadores y familias.

Su fallecimiento se produjo en el Patriot Park, durante un torneo en el que participaban equipos juveniles, según relataron las afiliadas de NBC WIS-TV y KARE-TV, así como la afiliada de Fox WACH-TV, citadas por People.

La secuencia de los hechos comenzó cuando Huggins manifestó sentirse afectado por el calor. De acuerdo con el testimonio de su hermana, Pamela Rufus, a WIS-TV, el árbitro se desmayó en el campo durante la tarde, mientras se desarrollaba el torneo.

Rufus relató que se enteró de la situación a través de una llamada de su hijo y que, en un primer momento, pudo comunicarse con su hermano por FaceTime cuando recuperó el conocimiento. Sin embargo, poco después, Huggins volvió a perder el sentido. “Estaba sin vida. Ni siquiera parecía él mismo”, expresó Rufus.

Los testigos en el lugar intentaron reanimar a Huggins antes de la llegada de los servicios de emergencia.

Finalmente, fue trasladado al Hospital Prisma Health Tuomey en Sumter, donde fue declarado muerto aproximadamente a las 18:00 horas, según la información proporcionada por la Oficina Forense del Condado de Sumter a WACH-TV y recogida por People.

El contexto climático en el que se produjo el incidente fue especialmente severo

La tragedia ocurrió en Patriot Park, Sumter, en medio de temperaturas extremas que superaron los 83 °C sobre el césped artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información publicada por People, la causa oficial de la muerte fue un golpe de calor, agravado por una afección cardíaca preexistente. La oficina forense confirmó estos detalles.

El golpe de calor, una condición potencialmente mortal, ocurre cuando el cuerpo no puede controlar su temperatura y esta se eleva rápidamente.

Las temperaturas ambientales rondaban los 32 ℃ (90 ℉), pero el césped artificial del campo alcanzó niveles extremos. Fotografías tomadas por el esposo de Christy Pittman, una espectadora presente, mostraron que un termómetro marcaba 83.6 ℃ (182.5 ℉) sobre la superficie del campo.

Pittman relató a KARE-TV que Huggins se quejó del calor, intentaron refrescarlo y le ofrecieron agua, pero la situación se agravó rápidamente. “Intentaron refrescarlo y le dieron agua. Finalmente llamaron a la ambulancia, lo pusieron en una silla de ruedas y lo llevaron hasta la entrada del campo. Simplemente se desplomó”, recordó Pittman, según People.

La dedicación de Huggins al deporte juvenil iba mucho más allá de su función como árbitro

La causa oficial de la muerte fue un golpe de calor agravado por una afección cardíaca preexistente, según la oficina forense. (GoFundme)

Según una campaña de GoFundMe organizada por Wendy Walsh, “Mitch no era solo un árbitro; era una figura prominente en nuestra comunidad, reconocido por su sonrisa contagiosa y su compromiso inquebrantable. Su pasión por el sóftbol y las personas involucradas siempre fue evidente”. Estas palabras reflejan el aprecio y la admiración que la comunidad sentía por él.

Pamela Rufus subrayó que su hermano falleció haciendo lo que amaba. “Esa era toda su pasión... era su segundo hogar. Amaba a esos niños”, afirmó. Rufus también explicó que, a pesar de las altas temperaturas, Huggins decidió acudir al torneo porque estaba emocionado por arbitrar.

“Mencionó que hacía calor pero que iba a ir de todas formas”, relató. Según Rufus, su hermano sentía el calor, pero no prestó atención a la temperatura exacta. “Simplemente hizo lo que hizo. No creo que mirara la temperatura. La sintió, pero no la miró”, explicó.

La hermana de Huggins expresó su convicción de que la muerte podría haberse evitado si se hubieran tomado más precauciones ante el calor extremo. “Dijeron que les decía: ‘Hace calor, hace calor’. Creo que, con cualquier condición, incluso con condiciones difíciles, ese calor no era un buen día para nadie”, reflexionó Rufus, según People.

Además de su labor como árbitro, Huggins participaba activamente en Top Gun Sports, una organización sin fines de lucro dedicada al deporte juvenil. Para él, esta organización representaba un hogar y un espacio de pertenencia.