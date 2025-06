Nadadora profesional estuvo 21 horas en el mar y revela las secuelas que le dejó el agua salada

La nadadora estadounidense enfrentó condiciones extremas, ansiedad y efectos físicos severos durante la travesía. (Imagen ilustrativa Infobae)

Tras quedar fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio en 2019, la nadadora estadounidense Becca Mann decidió cerrar un ciclo con un desafío fuera del circuito competitivo. La doble campeona nacional emprendió el cruce del Maui Nui Tri-Channel Crossing, una travesía oceánica de casi 64 kilómetros que conecta las islas hawaianas de Maui, Molokai y Lanai. El trayecto, realizado sin pausas, duró 20 horas y 53 minutos.

Durante la prueba, Mann enfrentó condiciones oceánicas adversas, alimentación en el agua, hinchazón por la sal y episodios de ansiedad relacionados con el trastorno obsesivo-compulsivo que padece. El cruce no solo marcó un hito deportivo, sino también personal, documentado en entrevistas posteriores y en videos publicados por la atleta en TikTok.

Aunque la travesía tuvo lugar en agosto de 2019, la historia ha vuelto a ser noticia luego de que People publicara una entrevista exclusiva con Mann el 21 de junio de 2025. En la nota, la nadadora revela detalles físicos y mentales del recorrido, así como su regreso al entrenamiento tras un receso de cinco años fuera de la competencia.

¿Qué es el Maui Nui Tri-Channel Crossing y cuántos kilómetros son?

El Maui Nui Tri-Channel Crossing es una ruta de nado en aguas abiertas que conecta tres islas del archipiélago de Hawái. La distancia total del recorrido es de aproximadamente 40 millas náuticas (57,8 kilómetros), divididas en tres segmentos: el canal Pailolo (15,75 km entre Maui y Molokai), el canal Kalohi (26,5 km entre Molokai y Lanai) y el canal Au’au (15,33 km entre Lanai y Maui).

El cruce fue organizado por la Kaiwi Channel Association y realizado el 18 y 19 de agosto de 2019. Mann fue la primera persona en completarlo sin pausas. Inició el recorrido a la 1:00 p. m. del 18 de agosto y finalizó a las 9:53 a. m. del día siguiente, totalizando casi 21 horas en el agua.

El equipo de apoyo incluyó al capitán Michael Twigg-Smith, el remero Steve Haumschild, la olímpica Shelley Oates y la madre de la nadadora, Beth Mann. Ella fue la encargada de arrojarle líquidos energéticos cada 20 minutos, preparados con Gatorade y gel diluido, según relató Mann en People.

Becca Mann completó el Maui Nui Tri-Channel Crossing, un cruce oceánico de casi 64 km entre tres islas de Hawái. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué efectos secundarios sufrió Becca Mann después de nadar 21 horas?

Durante el cruce, Mann sufrió una inflamación progresiva en el rostro. Nueve horas después de comenzar el recorrido, sus fosas nasales comenzaron a cerrarse por el contacto prolongado con el agua salada. Hacia el final del trayecto, su úvula descendió hasta apoyarse en la lengua, dificultándole la deglución. People informó que no pudo tragar alimentos sólidos durante varias horas después de salir del mar.

En una nota de USC Today, medio de la Universidad del Sur de California, se detalló que Mann también sufrió picaduras de medusas, irritación ocular severa y lesiones en la lengua. La recuperación de la hinchazón total tomó al menos dos días.

A lo largo de la travesía, también enfrentó mareas intensas y olas de hasta 1,5 metros, lo que obligó a adaptar constantemente su técnica de nado para conservar energía. Pese a las condiciones, completó la ruta sin asistencia en el agua.

¿Qué impacto psicológico tuvo la travesía en la atleta?

Mann declaró a People que el reto fue más mental que físico. A lo largo del recorrido experimentó episodios de pánico asociados a su TOC. Para superarlos, utilizó estrategias de visualización y repetición de pensamientos como “puedes lograrlo” o “solo piensa en la siguiente brazada”.

Seis meses después del cruce, comenzó a tener sueños recurrentes en los que se encontraba atrapada en el océano, rodeada de tiburones, sin apoyo logístico y sin estar físicamente preparada. Aunque no manifestó miedo a los tiburones en la vida real, reconoció que las imágenes oníricas se mantienen hasta la actualidad. “Son sueños extraños, pero no exactamente pesadillas”, afirmó a People.

El equipo de apoyo incluyó a su madre, quien gestionó su alimentación líquida durante el cruce. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién es Becca Mann y cuál ha sido su trayectoria fuera de la natación?

Becca Mann inició su carrera en aguas abiertas a una edad temprana. A los 10 años cruzó el canal Au’au entre Lanai y Maui. A los 16, publicó su primera novela juvenil de fantasía titulada The Stolen Dragon of Quanx. En abril de 2025 lanzó Unruly, una novela distópica para jóvenes adultos, y más tarde su autobiografía Outside the Lanes, según el sitio de Penguin Random House.

Tras un receso de cinco años fuera de la competencia, Mann entrena en Carolina del Norte junto a la nadadora olímpica Ashley Twichell, con la intención de regresar a los circuitos de natación competitiva. En una entrevista al pódcast Champions Mojo, explicó que su objetivo podría ser una eventual clasificación para los Juegos Olímpicos de 2028.

¿Qué rol tuvo TikTok en la difusión de su historia?

Tras compartir fragmentos del cruce y reflexiones personales en TikTok, Mann generó atención en redes sociales por la magnitud de la hazaña. Los videos generaron preguntas sobre logística, alimentación y seguridad en el mar. En una de sus publicaciones, citada por People, afirmó que “la única razón por la que pasaría una noche sin dormir sería para nadar”.

Su experiencia fue reconocida en 2019 por la comunidad de nadadores en aguas abiertas, siendo nominada a mejor actuación del año por Openwaterpedia. El cruce quedó registrado como uno de los trayectos más exigentes completados en el océano Pacífico por una nadadora en solitario.