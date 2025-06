“Me quedé como atrapado en mi cuerpo”: el impactante relato de un joven que fue impactado por un rayo en Central Park

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un adolescente de 15 años relata su experiencia tras resultar gravemente herido al ser alcanzado por un rayo mientras hacía un picnic con amigos bajo un árbol en Central Park, Manhattan, durante una tormenta eléctrica que azotó la ciudad de Nueva York el jueves por la tarde, según informó CBS News.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 15:40 horas (hora local), cuando Yassin Khalifa, acompañado de varios amigos, buscó refugio bajo un árbol en la intersección de la calle 101 Este y la Quinta Avenida.

La tormenta, que se desplazó rápidamente sobre la ciudad, sorprendió al grupo en pleno parque. Según el relato de Yassin a CBS News, la decisión de apoyarse en el árbol fue tomada apenas instantes antes del impacto: “Les propuse a mis amigos que nos apoyáramos en un árbol un momento, y me recargué en él. Cinco segundos después, estaba en el suelo”.

Yassin describió lo que sintió posteriormente a ser impactado en Central Park

El rayo impactó tanto al árbol como al propio Yassin, dejándolo inconsciente de inmediato. Aunque no recuerda el momento exacto del impacto, el adolescente describe con claridad las sensaciones posteriores:

“Puedo ver, pero no puedo hablar. No puedo moverme. Así que me quedé como atrapado en mi cuerpo por un segundo hasta que entré en la ambulancia y sentí que todos intentaban sacudirme”.

Tras recibir atención médica de emergencia, Yassin fue trasladado al Centro Médico Presbiteriano de Nueva York/Weill Cornell.

Esta experiencia, que Yassin califica como aterradora y extraña, lo dejó hospitalizado con quemaduras de segundo grado que cubrían su torso y piernas.

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) también informó que la tormenta eléctrica afectó a varias zonas de la ciudad esa tarde.

La familia Khalifa vivió momentos de angustia tras el accidente

Su hermana, Reem Khalifa, y su madre, Khalida Khalifa, acudieron rápidamente al hospital tras recibir la noticia. Reem relató a CBS News el estado en que encontraron a Yassin: “Al principio estaba en muy mal estado y tenía mucho dolor”. Khalida, por su parte, expresó el temor que sintió ante la gravedad de la situación: “Tenía mucho miedo de perderlo porque la situación se veía muy, muy mal”.

Reem reflexionó sobre la educación recibida en la ciudad: “Aprendimos sobre simulacros de incendio. Aprendimos sobre simulacros de confinamiento. Sabemos cómo escapar de un tirador activo en nuestras escuelas, cómo refugiarnos en casa. Nunca aprendimos sobre rayos”.

Quedarse bajo un árbol durante una tormenta eléctrica puede resultar mortal

Según el Servicio Meteorológico Nacional, estar bajo un árbol es la segunda causa principal de muerte por rayos.

A pesar de la aparente seguridad que puede ofrecer un árbol durante una lluvia intensa, la realidad es que los árboles atraen los rayos, convirtiéndose en un peligro mortal para quienes se resguardan bajo ellos.

Las probabilidades de ser alcanzado por un rayo son menores a 1 en un millón, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Sin embargo, la baja probabilidad no elimina el peligro.

Cada año, 40 millones de rayos recorren el cielo de Estados Unidos, y entre 2006 y 2021, al menos 444 personas fallecieron en el país como resultado de estos fenómenos naturales, según datos de la misma agencia. Estas cifras subrayan la importancia de la prevención y la educación en torno a los riesgos de las tormentas eléctricas.

El caso de Yassin Khalifa ha tenido un fuerte impacto emocional en su familia

Reem, su hermana, compartió una reflexión sobre la importancia de los lazos familiares tras el accidente: “Estábamos discutiendo por unos 10 dólares esta semana, y por eso estoy molesta con él, pero es algo tan simple. No significa nada en retrospectiva”.

A pesar de la preocupación tras el accidente, Reem, también bromeó sobre el estado del cabello de su hermano tras el accidente: “Estoy un poco enojada, sin embargo, porque sus rizos permanecieron intactos y los míos no, y no me electrocuté”.

Los servicios médicos actuaron con rapidez, lo que resultó fundamental para estabilizar al adolescente y tratar las quemaduras sufridas. La familia espera que Yassin pueda salir del hospital durante el fin de semana, una señal positiva tras el grave incidente.