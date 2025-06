Excursionistas son golpeados por un rayo a 4.300 metros de altura: así fue el rescate récord

Un helicóptero Blackhawk superó desafíos técnicos al rescatar a dos escaladores heridos a más de 4.300 metros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos hombres fueron rescatados tras ser alcanzados por un rayo en la cima de Torreys Peak, una montaña de 4.360 metros (14.300 pies) de altitud en Colorado, en lo que se considera uno de los rescates en helicóptero más altos registrados en el estado. Uno de los hombres permanece hospitalizado en condición estable, mientras que el otro fue dado de alta tras recibir atención médica, según informaron las autoridades.

El incidente ocurrió el jueves por la tarde, cuando los dos hombres, originarios del estado de Nueva York, decidieron escalar Torreys Peak como parte de un viaje por carretera. Según explicó a The Associated Press (AP) Jake Smith, oficial de información pública del equipo de rescate Alpine Rescue Team, los excursionistas no tenían mucha experiencia previa en montañismo. “Creo que probablemente fue una falta de conciencia”, comentó Smith, quien participó en las labores de rescate.

Los hombres solicitaron ayuda por primera vez alrededor de las 17:00 horas, después de desviarse de la ruta técnica que habían elegido para ascender. Esta ruta requiere equipo especializado y conocimientos avanzados, a diferencia de otra opción más sencilla que no exige experiencia en escalada.

Un rescate que batió récords

Uno de los hombres heridos fue trasladado en estado crítico a un hospital especializado en quemaduras en Denver. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los rescatistas lograron guiarlos de vuelta al camino correcto, y los hombres alcanzaron la cima de la montaña. Sin embargo, minutos después, uno de ellos volvió a llamar para informar que ambos habían sido alcanzados por un rayo.

Un equipo de aproximadamente 30 rescatistas se movilizó hacia la montaña, mientras que un helicóptero Blackhawk de la Guardia Nacional de Colorado fue desplegado para evacuar al hombre más gravemente herido. Este se encontraba en estado crítico y no respondía. El helicóptero utilizó un sistema de izado para rescatarlo desde una altitud de 4.330 metros (14.200 pies). Posteriormente, fue trasladado en ambulancia a un hospital local y luego a un centro médico en Denver con una unidad especializada en quemaduras, según detalló Smith.

El segundo hombre, que sufrió heridas menos graves, fue rescatado cerca de la medianoche. En este caso, el helicóptero logró aterrizar parcialmente en la montaña para recogerlo. Ambos rescates representan un desafío técnico significativo debido a la altitud, ya que el aire más delgado a esas alturas reduce la capacidad de elevación de los helicópteros.

Así fue el complicado rescate a más de 4.000 metros de altura

El rescate estableció un nuevo récord de altitud para operaciones en helicóptero en el estado de Colorado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los rescatistas, el récord anterior para un rescate en helicóptero en Colorado era de 4.175 metros (13.700 pies). El Blackhawk utilizado tiene un límite de altitud operativa de aproximadamente 5.800 metros (19.000 pies).

Torreys Peak, ubicado a unos 64 kilómetros (40 millas) al oeste de Denver, es la undécima o duodécima montaña más alta de Colorado, dependiendo de las clasificaciones, y se encuentra a menos de 60 metros (200 pies) por debajo del Monte Elbert, el punto más alto del estado. Durante los meses de verano, las tormentas eléctricas son frecuentes en las Montañas Rocosas, especialmente en las tardes, lo que representa un riesgo significativo para los excursionistas. Estas tormentas pueden desarrollarse rápidamente y traer consigo rayos, granizo y descensos bruscos de temperatura, lo que hace que los montañistas experimentados prefieran realizar sus ascensos por la mañana.

El incidente pone de relieve los peligros de aventurarse en terrenos de alta montaña sin la preparación adecuada y sin considerar las condiciones climáticas.