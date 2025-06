Agente de seguridad aeroportuaria fue arrestada por empujar a pasajera de 79 años en aeropuerto de Florida

Una agente de la TSA fue arrestada por agredir a una pasajera de 79 años en el aeropuerto de Fort Lauderdale. (REUTERS/Megan Varner/File Photo)

Una empleada de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) fue arrestada esta semana tras ser acusada de agredir a una pasajera de 79 años en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, al sur de Florida. La víctima, según los reportes policiales, cayó al suelo y golpeó su cabeza luego de que la agente la empujara de forma violenta.

El incidente ocurrió el miércoles 11 de junio de 2025 en una zona de control de seguridad donde opera la TSA. La pasajera, identificada únicamente como residente de Palm Beach Gardens, se preparaba para abordar un vuelo de la aerolínea JetBlue con destino a California. La mujer sufrió lesiones menores y fue atendida por personal médico en el lugar, según informó la cadena WPLG Local 10.

La acusada fue identificada como Janiyah Wilson-Robinson, de 21 años y residente de la ciudad de Margate, en el condado de Broward. Fue detenida por oficiales del Departamento del Sheriff de Broward (BSO) y enfrentó cargos por agresión agravada contra una persona de 65 años o más, una figura penal con consecuencias más severas bajo la legislación estatal.

¿Quién es la agente de la TSA acusada de agresión en Fort Lauderdale?

Wilson-Robinson se desempeñaba como oficial de control en el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale, una de las principales terminales aéreas del sur de Florida. La funcionaria fue detenida ese mismo miércoles tras la denuncia presentada por la víctima y fue trasladada al centro de detención North Broward Bureau, donde permaneció hasta el día siguiente.

Según documentos obtenidos por WPLG Local 10, la agente fue liberada el jueves 12 de junio tras pagar una fianza de 1.000 dólares. Hasta el momento, no se han presentado reportes sobre antecedentes penales o sanciones previas relacionadas con su desempeño profesional en la TSA.

Fox News, indicó que no se especificó cuál fue el origen del altercado. No se conoce si existió un conflicto previo entre la empleada y la pasajera o si hubo algún tipo de interacción que haya escalado la situación.

La empleada, identificada como Janiyah Wilson-Robinson, enfrenta cargos por agresión agravada contra una persona mayor. (REUTERS/Megan Varner/File Photo)

Qué pasó en el aeropuerto de Fort Lauderdale con una pasajera de 79 años

Los hechos ocurrieron en una zona controlada por la TSA, donde los pasajeros realizan inspecciones antes del embarque. La mujer afectada se encontraba en el aeropuerto con planes de abordar un vuelo de JetBlue cuando, de acuerdo con la versión policial, fue empujada por la agente Wilson-Robinson, lo que le hizo perder el equilibrio y caer al suelo, golpeándose la frente.

WPLG Local 10 informó que, tras el impacto, la mujer recibió asistencia de personal médico que le proporcionó una bolsa de hielo, pero la pasajera rechazó ser trasladada a un hospital. Posteriormente, continuó con su viaje programado hacia California. Según fuentes citadas por el New York Daily News, la víctima sufrió hematomas menores.

El caso ha llamado la atención por involucrar a una funcionaria federal en un espacio donde la seguridad y el trato a pasajeros vulnerables son aspectos regulados. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada públicamente y no se ha confirmado si presentará una demanda civil.

Qué dijo la TSA sobre la oficial arrestada

La Administración de Seguridad en el Transporte confirmó a medios como Fox News Digital y WPLG Local 10 que tiene conocimiento del arresto de Wilson-Robinson y que ha tomado medidas administrativas. La agencia emitió una declaración en la que expresó que la funcionaria fue puesta en licencia administrativa mientras se desarrolla una investigación interna.

“TSA mantiene a sus empleados bajo los más altos estándares de profesionalismo e integridad. No toleramos conductas que violen estos principios o que comprometan la confianza del público”, indicó un portavoz de la agencia en declaraciones a ambos medios.

La TSA no ha ofrecido más detalles sobre posibles medidas disciplinarias ni ha precisado si la investigación interna contempla la revisión de cámaras de seguridad del aeropuerto. No se ha informado si existen grabaciones que documenten el momento del presunto empujón o si hay testigos que hayan declarado ante las autoridades.

Hasta ahora, la Oficina del Sheriff de Broward no ha emitido comentarios adicionales. Tampoco se ha indicado si la investigación derivará en una audiencia judicial o si la agente será citada a comparecer próximamente.

La TSA puso a la agente en licencia administrativa y abrió una investigación interna sobre el incidente. (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

Qué consecuencias legales enfrenta una agresión a una persona mayor en Florida

En el estado de Florida, la agresión agravada contra una persona de 65 años o más está clasificada como delito grave de segundo grado. Esta tipificación puede implicar hasta 15 años de prisión, 15 años de libertad condicional y multas de hasta 10.000 dólares, dependiendo del historial del acusado y de la gravedad de la lesión.

En este caso, la víctima presentó heridas consideradas leves y no fue hospitalizada, aunque el proceso penal sigue abierto. El New York Daily News indicó que el caso continúa bajo investigación del BSO, y no se descarta que la TSA adopte medidas adicionales conforme avance el proceso.